Recensie: aan de strakke hand van dirigent Hrusa staat muziek van de Wiener Philharmoniker als een huis

Jakub Hrusa. Beeld Getty Images

De laatste keer dat de Wiener Philharmoniker Amsterdam bezochten staat in het geheugen gegrift: 7 september 2021, na anderhalf jaar pandemische ellende met gesloten zalen, af en toe een plukje luisteraars en veel streams. Op die ene avond in september speelde het orkest voor 1300 man, een goed gevulde zaal, euforie.

Euforie vanwege het moment, maar ook vanwege de muziek: de Unvollendete van Schubert en Bruckners Vierde symfonie. En juist ook vanwege de dirigent die daar zo goed bij past: Herbert Blomstedt, toen 94 jaar. Wat hij met alleen een priemende blik uit zo’n orkest haalt, is niet te bevatten. De hemel op aarde.

Opnieuw te gast

Vorige week waren de Wiener opnieuw te gast in het Concertgebouw. Het is niet helemaal fair om te vergelijken, de Tsjechische dirigent Jakub Hrusa (41) is een ander mens dan Blomstedt, en de combinatie van Janácek, Prokofjev en Sjostakovitsj zit aan de andere kant van het componeerspectrum. Maar ja, die ene herinnering…

Dit orkest van wereldformaat is beroemd om z’n gloedvolle strijkers met een gouden randje, om het rondborstige koper dat je volledig absorbeert. Je zit te wachten op de magie die dit teweeg kan brengen. Maar vooral het effect van de vele decibellen zorgde voor een uitgelaten sfeer.

Strakke teugels

Prokofjev schreef Romeo en Julia, superieure amusementsmuziek, in dezelfde tijd als Sjostakovitsj zijn Vijfde symfonie, werk van een getormenteerde ziel. Hrusa had de wind eronder en bracht de climaxen duidelijk in kaart. Ritmisch – niet onbelangrijk – stond alles als een huis. Met zulke strakke teugels verlang je alleen toch naar de warmte en de nostalgische klank waar de Wiener in uitblinken.

Klassiek

Janácek, Prokofjev, Sjostakovitsj

Wiener Philharmoniker o.l.v. Jakub Hrusa

12 mei, Concertgebouw