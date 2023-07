Recensie: ‘A Hundred Flowers’ is een moeder-zoondrama over het kwijtraken van de ander en van jezelf, met net te veel details

Yuriko (Mieko Harada) in ‘A Hundred Flowers’. Beeld Filmdepot

Als Izumi (Masaki Suda) op oudjaarsavond het appartement van zijn moeder binnenstapt, is zij daar niet. Verwoed gaat hij naar haar op zoek. Zoals hij al eens naar haar zocht, en zoals hij nog vaker naar haar zal zoeken. Het Japanse A Hundred Flowers is een film over het kwijtraken van een ander en het kwijtraken van jezelf. En hoe die twee met elkaar verweven kunnen zijn.

Als zijn moeder Yuriko (Mieko Harada) de diagnose dementie krijgt, beseft Izumi dat hij niet veel tijd meer heeft om hun gedeelde verleden te bespreken. Een verleden dat doorwerkt in de altijd in Izumi aanwezige angst zijn moeder voorgoed kwijt te raken, maar ook in zijn afwerende gebaar als hij haar op die oudjaarsavond dan eindelijk vindt in een speeltuintje.

A Hundred Flowers is het speelfilmdebuut van Genki Kawamura, gebaseerd op zijn eigen roman uit 2019. Hoewel de dialogen soms net wat te concreet en letterlijk zijn, overtuigt de film visueel. Geregeld haalt Kawamura poëtische trucjes uit met de tijd. Flashbacks vallen geruisloos over het heden heen, een terugkerende handeling lijkt zichzelf met een lus in de staart te bijten.

We zijn onze herinneringen, maar we zijn ook de hiaten en vervormingen daarin, zo toont deze film. Wrok of spijt kerven herinneringen diep in de ziel, terwijl andere herinneringen in de schaduw daarvan vervagen.

De film schenkt veel aandacht aan de alledaagse, maar toch zo veelbetekenende details van een mensenleven. Maar dat Kawamura niet lijkt te kunnen kiezen tussen al die details (een enkele bloem in een vaasje, dierenkoekjes, het ‘halve’ vuurwerk waar zijn moeder steeds aan refereert) verraadt het manco van A Hundred Flowers. Een film die zijn eigen subtiliteit hier en daar ondermijnt met net te veel ideeën.