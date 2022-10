Raven van Dorst is terug met nieuw seizoen Boerderij van Dorst: ‘Echt goede vragen stel ik natuurlijk niet’

Raven van Dorst. Beeld Annemieke van der Togt

Met Israel van Dorsten (De kinderen van Ruinerwold) en influencer Jaimie Vaes als gasten opent het derde seizoen van Boerderij Van Dorst met een op het oog onwaarschijnlijke combinatie. Toch blijken de twee, onder aansturing van presentator en interviewer Raven van Dorst, meer gemeen te hebben dan vermoed.

Terwijl de drie op het erf van de boerderij in de Achterhoek een nieuwe kippenren in elkaar knutselen (noodzakelijk nu een bunzing de voltallige kippenpopulatie inclusief het naar Martien Meiland vernoemde haantje heeft verorberd) ontstaan er als vanzelf gesprekken.

Het koppelen van Van Dorsten en Vaes was jouw eigen idee. Wat was je gedachte?

“Het zijn super uiteenlopende types. Hij onbevangen en heel oorspronkelijk, zij een afgetrainde mediahond, die haar praatje altijd klaar heeft. Maar ze hebben ook iets gemeen: een verhaal van misbruik, van opgesloten zitten in een situatie waarin je niet wil zijn. Ik dacht: misschien kunnen die twee er samen over praten. Ik was zelf ook benieuwd of het zou lukken.”

Waarom zeggen ze ja tegen een uitnodiging van jou?

“Echt geen idee, joh. Dat vraag ik nooit. Maar onze boerderij is natuurlijk wel een heel fijne plek om te zijn. Het moestuinleven en keuterboerenbestaan bieden de ruimte en ontspanning. Mensen vinden dat prettig.”

In die zin lijkt de vaak gemaakte vergelijking met Villa Felderhof (1996-2010) logisch.

“Tja, ik snap die wel, maar aan de andere kant zijn er grote verschillen. Bij die Felderhof lagen de gasten cocktails te zuipen aan het zwembad, bij ons moet er gewoon gewerkt worden. Het is geen vakantie. En die klusjes zijn ook belangrijk voor het gesprek, hè. Als je een kippenhok staat te timmeren, heb je geen tijd om je eigen woorden plat te analyseren.”

“Wat ook helpt: ik ben niet bezig een hele vragenlijst af te werken. Hoogstens bedenk ik vooraf wat gespreksthema’s. Zo ontstaat er meer een gesprek. Ik reageer intuïtief, want een goede interviewer ben ik niet.”

Waarom niet?

“Echt goede vragen stel ik natuurlijk niet. Ik ben geen journalist. Maar misschien vertellen mensen juist toch veel omdat ik zo’n amateur flapdrol ben. Ik ben namelijk wel oprecht geïnteresseerd. Maar ik analyseer mijn stijl verder weinig, hoor. Anders raak ik misschien de spontaniteit kwijt.”

Hanneke Groenteman schreef na afloop van haar bezoek aan de boerderij een artikel waarin ze zei: ‘Alle interviewlessen die ik geef aan cursisten, gaan Raven van nature goed af.’

“Dat vond ik zo lief. Dat zo’n grootheid dat zegt, ontroerde me echt. Maar goed, ik kan het ook niet anders. Ik heb weleens gehoord hoe echte journalisten zo’n interview aanpakken. Heel gestructureerd enzo. Zou niets voor mij zijn. Dan gaat het echt werk worden.”

En dat is het nu niet?

“Nou, het is wel druk. Ik neem deze weken tegelijk een nieuw seizoen Nachtdieren en de laatste afleveringen van Boerderij Van Dorst op. Maar het is geen opgave, hoor. Ik vind het geweldig om nieuwe mensen te leren kennen. Sommigen blijven plakken. Hanneke bijvoorbeeld. Of Stefano Keizers.”

Hoe beweeg je je door de televisiewereld?

“Ik heb niet het idee dat ik er echt in zit. Ik kom bijna nooit in Hilversum, neem op locatie op. Ik zit op mijn eigen eilandje. Alleen bij de Televizierring kwam iedereen samen. Toen ik daar voor de eerste keer heenging, dacht ik: Wat ga ik in vredesnaam doen in het hol van de leeuw? Maar het werd tegen alle verwachtingen in een superleuke avond.”

Houd je de kijkcijfers in de gaten?

“Ik krijg het wel mee. We hebben een groepsapp. Maar ik wil er niet te veel waarde aan hechten. Er hoeft maar één keer een voetbalwedstrijd tegenover je te staan en je bent een paar honderdduizend man kwijt. Ik vind het belangrijker dat we met z’n allen trots kunnen zijn op het programma en dat mensen na afloop over de inhoud doorpraten, dat er een beetje maatschappelijke discussie ontstaat.”

Wanneer lukte dat al eens?

“Toen Tygo Gernandt over zijn eenzaamheid vertelde bijvoorbeeld. Rutger Castricum had net gezegd hoe blij hij is met zijn grote gezin en vervolgens was Tycho ontzettend eerlijk. Hij voelde zich eenzaam. Dat kwam binnen bij kijkers en dat was ook goed: iedereen heeft issues en geen ervan is taboe.”

Ook veelbesproken: de uitzending waarin zangeres Anouk jou per ongeluk een ‘het’ noemde.

“Dat nam ik haar helemaal niet kwalijk. Ze deed haar best. Het duurt nog wel een tijdje voor we het thema genderidentiteit helemaal op orde hebben. Die persoonlijk voornaamwoorden moet je van jongs af aan goed meekrijgen, anders is het zoals een veertiger die Spaans gaat leren: je kunt heel goed studeren, maar het wordt nooit je moedertaal. Fouten maken is ook helemaal niet erg. Het gaat erom dat mensen openstaan om wat nieuws te leren.”

Je zingt ook in de rockband Dool. Ben je een muzikant die televisie maakt of is tv nu de hoofdmoot?

“Sinds corona is de aandacht meer naar de televisie verschoven. En bij BNNVara heb ik een lekker dak boven mijn hoofd. Maar goed, ik weet hoe het werkt in de tv-wereld: voor je het weet ben je niet meer relevant en is het weer voorbij.”

Houd je daar nu al rekening mee?

“Zo gaat het leven toch? Je komt op als een mooi bloemetje en dan verwelk je weer. En komt er naast je weer een nieuw bloemetje omhoog. Kijk naar de herfst buiten: over een paar jaar valt ook mijn blaadje van de grote mediaboom. Ik zal er niet rouwig om zijn, hoor. Ik heb nog dui­zend-en-een ideeën die niets met televisie te maken hebben. Een roman schrijven bijvoorbeeld. Of ik verzin wat anders. Vroeger werkte ik in de tomatenpluk of in de thuiszorg. Dat soort dingen ga ik met alle liefde weer doen.”

Boerderij Van Dorst. Zondag: 21.15 uur, NPO 3