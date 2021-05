Raven van Dorst is klaar met hokjesdenken: ‘Dat begint met een nieuwe naam’

Van Dorst wil de komende tijd de ruimte om op zoek te gaan naar een ‘vorm van zijn’ die goed voelt. Beeld BNNVara

Dat maakt Van Dorst woensdag, op Bevrijdingsdag, bekend op Instagram in een uitgebreid bericht.

Raven van Dorst (36) onthulde jaren geleden hermafrodiet te zijn en maakte het programma Geslacht daarover. ‘Het voelde goed dat eindelijk hardop uit te spreken en de reacties die daarop volgden waren hartverwarmend, waarvoor mijn dank nog altijd heel groot is!’

Ondanks die onthulling bleef er iets knagen aan Van Dorst. Hen vroeg zich af of er daadwerkelijk iets was veranderd. ‘Op een of andere manier had ik bedacht dat door mezelf zo te openbaren, er misschien iets in mij mee zou veranderen, en ik daardoor mijn ware vorm zou vinden naar de buitenwereld toe. Maar dit bleef eigenlijk uit.’

De daaropvolgende jaren probeerde Van Dorst ‘de mal van het ‘vrouw-zijn’ zo groot mogelijk te maken’. ‘Maar eigenlijk zit die mal al járen veel te strak. Heeft ‘ie nooit gepast.’ Dat een dokter in 1984 het ‘tweeslachtige babylichaampje normaliseerde naar dat van een meisje’, zit Van Dorst hoog. ‘Hij had gewoon van me af moeten blijven.’

En dus is het volgens Van Dorst tijd om te ‘de-normaliseren’. ‘Het is tijd om definitief uit die vrouwelijke dwangbuis te stappen. Ik wil de persoon zijn die ik had moeten zijn toen ik geboren werd, voordat er aan mij gesleuteld werd. Daar is namelijk helemaal niets mis mee.’

Binair systeem

Van Dorst wil de komende tijd de ruimte om op zoek te gaan naar een ‘vorm van zijn’ die goed voelt. Daarmee neemt hen afstand van het ‘binaire systeem waar het gros van de maatschappij mee is ingericht’. Dat begint met de wijze waarop Van Dorst voorheen werd aangesproken: als vrouw. ‘Ik zou het bijvoorbeeld tof vinden als jullie proberen om mij niet meer in de vrouwelijke vorm aan te spreken. Edoch, het draait niet alleen om taal. Het draait om maatschappelijk opgelegde genderrollen en schoonheidsidealen, die persoonlijke groei en gelijkwaardigheid belemmeren.’

‘Ik wil het volgende deel van mijn leven ingaan zonder die hokjesdwang. En dat begint met een nieuwe naam. Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de ‘X’ die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies. Raven. (Die/Hen/Kijk maar)’, sluit de presentator het bericht af.

Het bericht van Van Dorst krijgt hartverwarmende reacties. Zo schrijft rapper Ronnie Flex: ‘Ravennnn die naam is on fire’ en reageert Chantal Janzen: ‘Kijk maar? Ok, ik kijk, en zie Raven.’ Ook Koos van Plateringen, Eric Corton, Claudia de Breij en Georgina Verbaan laten van zich horen. ‘Fantastisch dat jij bestaat Raven.’