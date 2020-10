Rapport ADE en Buma Cultuur: Nederlandse elektronische muziekindustrie is in acuut gevaar

Het Amsterdam Dance Event (ADE) begint woensdag aan zijn 25e editie. Van volle dansvloeren is dit jaar geen sprake: het festival is vanwege de coronacrisis volledig digitaal. Beeld ANP Kippa

De branche is in acuut gevaar, zo blijkt uit een rapport in opdracht van ADE en Buma Cultuur. Zonder overheidssteun kan de leidende positie binnen enkele maanden verloren gaan en daarmee tienduizenden banen.



“Je kunt niet blijven zeggen dat het vijf voor twaalf is. Dat stadium zijn we al lang voorbij. Kijk alleen maar naar het aantal mensen dat nu werkloos thuis zit. In dit rapport geven we de vorm en omvang van de hedendaagse crisis aan. Een branche, waarin honderden miljoenen worden omgezet, ligt volledig op zijn gat,” aldus ADE-directeuren Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis en directeur Frank Helmink van belangenstichting Buma Cultuur.



“Eén conclusie is duidelijk: de elektronische muziekindustrie heeft voortdurende steun nodig om dit te overleven. En die steun moet er volgens ons ook komen. Je kunt en mag niet het succesvolste muzikale exportproduct aan de kant schuiven.”

Zwaar getroffen

In het rapport zijn verschillende recente onderzoeken verzameld waaruit blijkt dat de sectoren kunst en amusement zwaar getroffen zijn door de gevolgen van Covid-19. Een rapport van de bank Goldman Sachs voorspelde in mei een daling van 25% van de wereldwijde muziekopbrengsten en een daling van 75% van de live-opbrengsten.

IMS Business Report, dat jaarlijks de wereldwijde muziekindustrie tegen het licht houdt, constateerde dat de totale waarde van elektronische muziekindustrie met 56% zou kunnen dalen. Artiesten/dj’s zien hun inkomsten met 61% teruglopen, terwijl 75% van de inkomsten van nachtclubs en festivals in rook opgaan. Consultancy- en onderzoeksbureau McKinsey & Co verwacht dat de sector niet eerder dan in 2025 hersteld is van deze klap.

De covidcrisis kan grote gevolgen hebben voor de vooraanstaande rol die de Nederlandse elektronische muziekindustrie speelt. Het gaat niet alleen om de wereldberoemde dj’s zoals Armin van Buuren, Martin Garrix en Joris Voorn. Nederland is ook koploper als het gaat om ervaring, kwaliteit en expertise op het gebied van management, boekingen, organisatoren, studio’s, techniek, apparatuur en creativiteit in de vorm van festivalontwerp en -concepten.

Het ecosysteem kenmerkt zich door veel kleine, gespecialiseerde bedrijven. Daarin schuilt een gevaar: de expertise ontbreekt om financiering aan te vragen, terwijl additionele financiering essentieel is. Er heerst binnen de sector een tastbare angst dat ‘dance’ verliest van meer ‘elitaire’ kunstvormen.

Kraamkamer

In Nederland zijn de nachtclubs en discotheken al meer dan een half jaar gesloten, terwijl in andere gelegenheden wel weer culturele mogelijkheden zijn, zij het in beperkte mate en met inachtneming van de huidige maatregelen.

Jan-Willem van de Ven, die met Meindert Kennis de tweekoppige directie van ADE vormt: “Clubs hebben een belangrijke rol: zij vormen de kraamkamer van het Nederlandse talent. Dat komt tot bloei en volwassenheid in de clubs. Het Nederlandse nachtleven wordt vooralsnog geen enkel perspectief geboden en dat wat we in 25 jaar hebben opgebouwd, dreigt in slechts enkele maanden volledig te verdwijnen.”

Meindert Kennis vult aan: “Naast het sluiten van de clubs hebben we dit jaar ook een streep moeten zetten door de festivalzomer. Van de bijna 400 festivals in 2019, heeft 95% geen vervolg gekregen dit jaar. Terwijl organisatoren als ID&T aangeven dat zij 80% van hun inkomsten binnenhalen in de zomermaanden.”

De 25ste editie van Amsterdam Dance Event begint woensdag maar zal dit jaar voor het overgrote deel online plaats gaan vinden.