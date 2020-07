Rapper Zefanio: ‘Ik wil de zanger van de Bijlmer zijn’

De Amsterdamse zanger Zefanio heeft de afgelopen jaren met miljoenen Spotify­streams en samenwerkingen met artiesten als Dopebwoy, Jonna Fraser en Chivv écht voet aan de grond gekregen. ‘Ik wil met mijn stem spreken voor iedereen die dat nodig heeft.’

In de studio van platenlabel Avalon Music praat Zefanio Wielzen (29) bijna een uur lang ontspannen en enthousiast. Hij vertelt over de cassetterecorder die hij op zijn tiende kreeg en dat hij daarmee zelf liedjes opnam, over de bewijsdrang die hij voelt door drie broers die zich soms als ‘pestkoppen’ gedragen en over zijn specialiteit in de muziek: gevoelig zingen. En dan, aan het eind van het gesprek, stelt hij oprecht aan de interviewer een nogal bijzondere vraag: wat hij bij een volgend interview beter zou kunnen doen. “Ik wil graag leren, toch.”

Zefanio groeide met zijn broers op in Amsterdam-West. Op zijn dertiende verhuisde hij met moeder en broers naar de wijk Holen­drecht in Zuidoost. Muziek was er in het gezin altijd. Er stonden diverse gitaren en een keyboard in de woonkamer. Iedereen bespeelt instrumenten en maakt muziek.

Zefanio’s carrière begon vroeg. Wie goed in de krochten van het internet zoekt, vindt een filmpje uit 2011 waar Zefanio, ietwat zenuwachtig met een zonnebril op, zingt, samen met Dwayne Meerzorg (nu bekend als rapper en producer Archi­trackz). In de jaren die volgden ging Zefanio van baantje naar baantje: hij was tramconducteur, vuilnisman en taxichauffeur.

Riskante keuze

Zijn muzikale carrière werd pas echt serieus toen hij in 2014 werd getekend bij het net beginnende label Avalon Music. Medeoprichter Redouan Ait Taleb zei hem: “Als je er honderd procent voor gaat, dan gaat het lukken.”

Zefanio besloot zijn baan op te zeggen en koos volledig voor de muziek. Lachend: “Dat was wel riskant.”

De geboorte van zijn zoontje in diezelfde periode maakte alles nog bijzonderder. “Ik was wel bang.” Hij is even stil. “Nou, ik was niet echt bang, ik werd meer geconfronteerd met het feit dat ik een levend wezen kreeg. Ik veranderde erdoor. De geboorte van mijn zoon heeft me in mijn muziek een enorme boost gegeven.”

Het maken van muziek gaat hem gemakkelijk af. Dat is niet altijd zo geweest. Een aantal jaren geleden kreeg Zefanio een serieus writersblock. “Ik vond mezelf terug en ik dacht: ik wil hier nooit meer in zitten, want hoe ga ik mezelf gelukkig maken als ik nooit meer muziek kan maken?”

Hij heeft zichzelf wat maniertjes aangeleerd om herhaling te voorkomen. “Als ik nu in de studio ben, denk ik niet veel meer na. Voel ik de beat niet? Volgende beat. Dat helpt me enorm.”

Nu gaat het met zijn carrière voor de wind. Hij behaalde miljoenen Spotifystreams en You­Tubeviews met hits als Busje (met Chivv en Lauwtje), Drop top (met Murda en Priceless) en In je stad (met F1rstman). Op Spotify heeft hij meer dan 550.000 maandelijkse luisteraars.

Geloof in diploma’s

Afgelopen week is Zefanio’s tweede ep verschenen: Bitterzoet. In de dertien nummers, allemaal in een r&b- of Caribisch jasje gestoken, bezingt Zefanio de positieve en negatieve kanten van de liefde en de rest van het leven. “De titel verwijst naar beide kanten. Dat het leven van een artiest glamorous kan zijn, maar ook tegenslagen kent.”

Hoewel Zefanio intussen kan leven van zijn muziek, bekijkt zijn moeder het nog met wat argwaan. Dat komt volgens Zefanio mede doordat de oudere Surinaamse generatie nog zwaar tilt aan het behalen van een diploma. “Ze geloven minder dat je iets kunt bereiken met creativiteit, maar dat heeft me juist motivatie gegeven. Ik wil op de een of andere manier altijd bewijzen dat ik verder kan komen.”

Voor de toekomst staan hem duidelijke doelen voor ogen. “Ik wil de zanger van de Bijlmer zijn die met zijn stem spreekt voor iedereen die dat nodig heeft.”

Hij gelooft dat je alles kunt bereiken. “Er zijn geen barrières. Jij kunt niet voor jezelf bepalen hoe iemand anders over je denkt. We zijn allemaal mensen.”

Volgens Zefanio moet je het gewoon proberen. “Dat heb ik altijd gedacht en heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.”

Bitterzoet van Zefanio is te beluisteren op Spotify en iTunes.