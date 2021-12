Rapper/zangeres S10 naar Eurovisie Songfestival met Nederlandstalig nummer

Beeld ANP / Patrick Harderwijk

S10 (spreek uit: ‘es tien’) scoorde dit jaar haar grootste hit tot nu toe met het nummer Adem je in. In een reactie zegt ze: “Ik ontplof bijna van geluk bij het idee dat ik dit jaar mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival. Voor zo’n enorm publiek, zoiets eervols mogen doe namens Nederland... dat vind ik echt geweldig.”

Het is nog niet bekend met welk nummer zij Nederland zal vertegenwoordigen op het liedjesfestijn, wel is zeker dat het om een Nederlandstalig nummer gaat.

“Na elf jaar Engelstalige inzendingen te hebben geselecteerd, sturen we nu een Nederlands lied naar het Eurovisie Songfestival. We steken met deze keuze onze nek uit en staan daar als selectiecommissie unaniem achter,” aldus AvroTros-directeur Eric van Stade. Volgens hem getuigt het gekozen nummer van ‘lef en authenticiteit’. “S10 blijft trouw aan zichzelf en aan haar eigen stijl.”

Jeangu Macrooy

Na een jaar vertraging werd de afgelopen editie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam georganiseerd. De Amsterdamse zanger Jeangu Macrooy eindigde toen op een teleurstellende 23ste plaats met het nummer Birth of a New Age.

Het liedjesfestijn werd gewonnen door de Italiaanse rockgroep Måneskin. In mei wordt duidelijk wie het stokje van hen overneemt.

Nederland moet dit keer weer gewoon in de halve finales aantreden. Dit jaar mocht Macrooy die overslaan omdat Nederland gastheer was van het songfestival.