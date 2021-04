Rapper Sef speelt zijn album integraal in leeg Paradiso, en dat is vrijdagavond te zien

Rapper Sef. Beeld Hanna Vink

De dag dat u de sleutel van Paradiso kreeg, viel in december in de strenge lockdown. Wat was er mogelijk?

“Ik zou die maand hebben opgetreden in Paradiso. Dat ging uiteraard niet door. Toen ik zei dat ik in de grote zaal mijn album integraal wilde uitvoeren met een big band en strijkers, waren er al snel obstakels. Natuurlijk, de kosten: zoveel muzikanten bij elkaar is duur. Maar ik was vooraf vooral mega­zenuwachtig over besmettingen. We oefenden in een grote studio waar afstand houden niet moeilijk was, maar toch was ik steeds bang dat er in de dagen vooraf iemand ziek zou worden. Een schakel uit zo’n tienkoppige band weghalen wordt heel ingewikkeld. Ik ben heel dankbaar dat alles goed is gegaan. Ik heb de kans die ik zelf heb gecreëerd kunnen benutten.”

Is het zelf scheppen van nieuwe mogelijkheden uw manier geweest om dit moeilijke jaar door te komen?

“Ja, dat is toch precies wat creativiteit is? Het beste maken van de situatie die je gegeven is. Probeer de kansen te zien, niet de beperkingen. Voor mij is het een vruchtbare tijd geweest. Ik heb kunnen nadenken over hoe ik het vervolg van mijn carrière zie. Vroeger dacht ik dat rappen na je 35ste raar zou zijn. Hiphop leek me alleen voor jongeren. Nu denk ik: het gaat om de onderwerpen die je kiest, de toon die je aanslaat. Ik zal geen springmuziek meer maken, maar de liedjes op El Salvador klinken voor mij als een nieuw hoofdstuk.”

U bracht uw album El Salvador eind maart vorig jaar uit, toen de eerste lockdown net was ingegaan. Staat u nog steeds achter die beslissing?

“Het album was net naar Spotify gestuurd toen de maatregelen werden ingesteld. We konden het nog terugtrekken, maar waarom zou ik dat doen? Het voelt goed dat mensen nu met meer aandacht en concentratie hebben kunnen luisteren.”

Na vijf maanden is de door uzelf geregisseerde en gemonteerde registratie van uw Paradiso-etmaal vanavond als stream te zien. Wat kunnen we verwachten?

“Ik wilde het album per se helemaal live spelen. Geen backing tracks, geen vooraf opgenomen effecten. Wat je hoort, is dus wat er op dat moment gebeurde. Ik vind het zo bijzonder geworden dat ik de opnames ook ga uitbrengen als ouderwets livealbum.”

Sef, El Salvador live in Paradiso, online. Vrijdag 9 april, 20.30 uur. kaarten 5 euro