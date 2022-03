Rapper Mula B: van drugshandel in de Schilderswijk tot honderden miljoenen streams

Handelen zat rapper Mula B als geboren ondernemer in het bloed. Lang zag hij de verkoop van drugs als zijn carrièrepad. Tegenwoordig krijgt hij als rapper de ene gouden plaat na de andere. “Wat ik zing en rap, is eerlijk.’’

De vorige keer dat het in de media uitgebreid ging over rapper Mula B (32, echte naam Hicham Gieskes), ging het over een veroordeling voor verboden wapenbezit. Het was begin 2019, hij kreeg een taakstraf en een boete. Het was zijn tweede veroordeling, nadat hij als twintiger in Duitsland al had vastgezeten voor drugshandel.

Deze keer is de aanleiding een succesvolle rappersloopbaan, die Mula B al twintig gouden en platina platen opleverde. Thuis heeft hij er geen een, ze hangen bijna allemaal bij zijn moeder aan de muur. “Omdat zij altijd het vertrouwen heeft gehouden dat ik uit die criminele wereld zou komen. Voor haar zijn die platen de tastbare bewijzen dat dat is gelukt.’’

Schroeven

Er is een goede kans dat moeder binnenkort weer wat schroeven in de muur moet draaien. Prix d’Ami heet het tweede album van Mula B, dat net is verschenen en dankzij de eerder uitgebrachte singles al op bijna 35 miljoen streams staat. Net als zijn eerste album Meesterplusser (2018) kwam ook Prix d’Ami binnen op 2 in de albumlijst, achter Beth Hart. Op Spotify was hij in de eerste week wel nummer 1 als best beluisterde album.

Als zoon van een Congolese vader en Marokkaanse moeder groeide Mula B op in de Schilderswijk in Den Haag. Het waren de jaren negentig, junks lagen nog op straat en waren onderdeel van het referentiekader van iedere buurtbewoner. “Ik wist niet beter. ik herinner me dat mijn broertje en ik op straat speelden en gewaarschuwd werden door een gebruiker. ‘Pas op’, zei hij, voordat hij uit de struiken zo een stuk of tien gebruikte naalden haalde.”

Die leefomgeving bleek vergif in de combinatie met Mula B’s aangeboren handelsgeest. “Ik was een jaar of 9 toen ik voor het eerst op Koninginnedag een kleedje mocht neerleggen. Ik had alleen maar rommel te verkopen, maar ik weet nog hoe euforisch ik me voelde na mijn eerste transactie. Ik had iets verkocht! Misschien dat we aan het eind van de dag van de opbrengst twee patatjes konden kopen, maar daar ging het niet om. Ik had het handelen ontdekt.’’

Mula B was met 15, 16 jaar als scholier succesvol op de havo, toen hij voor de bijl ging. Hij begon drugs te dealen, wat hem na verloop van tijd met de grote afzetmarkt in de Schilderswijk gemakkelijk honderden euro’s per dag opleverde. Pablo Escobar was zijn jeugdidool (‘Pas veel later ben ik gaan zien wie hij écht was’) en een schuldgevoel ontbrak.

“Ik was ambitieus en wilde ondernemen. Het woord handelen had in mijn omgeving een andere betekenis; drugs. Dat was niet de juiste manier, daar ben ik wel achter gekomen. Toch, als ik daar nu op terugkijk, weet ik niet hoe ik het anders had moeten doen. Ik miste destijds begeleiding, iemand die me mijn opties voorspiegelde. Mijn ouders waren gescheiden toen ik 6 was, zij hadden hun handen eraan vol om te voorzien in de basisbehoeftes, en misten de rust om uitgebreid stil te staan bij wat ik wilde.’’

Muziek werd zijn redding. Pillen en poeders werden opzijgeschoven voor beats en teksten in straattaal. Mula B ging muzikaal ondernemen. “Dat was nog spannender dan het eerdere handelen op straat.’’ Hij heeft nu zijn eigen platenlabel Plus Records en haalde in de afgelopen vijf jaar een paar honderd miljoen streams binnen.

In de Schilderswijk zingt een nieuwe generatie jongetjes zijn teksten, die grotendeels gaan over dat straatleven, mee. “Dat besef ik, al schrijf ik de teksten niet met die jongetjes in mijn hoofd. Wat ik zing en rap, is eerlijk. Ik zeg de jongetjes van nu niet welke keuze zij moeten maken, maar laat wel alle kanten van het bestaan zien.’’

Dochtertje

Inmiddels is Mula B sinds tweeënhalf jaar vader van een dochtertje. Wat doet hij als zij straks op haar 15de de criminaliteit ontdekt? “Dan zou ik vragen wat ze wil bereiken en waarom. Stel dat ze snel veel geld wil verdienen, dan zou ik doorvragen: waar heb je dat voor nodig? En vervolgens zou ik een andere manier zoeken om haar behoeftes en ambities te voeden. Ik vind niet dat mijn ouders het slecht hebben gedaan, maar ik heb me wel vaak afgevraagd waarom ik die slechte keuzes heb gemaakt. Misschien was het anders gelopen als mijn muzikale ambities waren onderkend, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is: ik zal niet meer in het nieuws komen door criminele activiteiten.’’