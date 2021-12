Rapper Momi vluchtte in 1999 van Soedan naar Nederland: ‘De eerste keer dat ik Kempi hoorde, werd ik gek’

Mohammed ‘Momi’ Djalabi vluchtte in 1999 op zijn zesde met zijn moeder, twee zussen en een broer van Soedan naar Nederland. Nu halen duizenden jongeren hoop uit zijn rapteksten en is er een debuutalbum: Evenwicht. ‘Ik voel enorm veel verantwoordelijkheid.’

Op 9 september 1999 werd Mohammed ‘Momi’ Djalabi (28) als zesjarig jongetje samen met zijn moeder, twee zussen en een broer vanaf Schiphol naar een buitenwijk van Schiedam gereden. Hier woonde zijn vader, die al eerder uit Soedan was gevlucht vanwege de burgeroorlog die tot 2005 zou duren. De auto werd voor een flatgebouw geparkeerd, Djalabi opende de deur en toen hij naar buiten keek, was het eerste wat hij zag een vrouw die meeuwen aan het voeren was. “Ik zag zoveel meeuwen. Ze schreeuwden en waren zó wit. Ik dacht: waar ben ik?” Het is zijn eerste herinnering aan Nederland. Herinneringen aan Soedan als kind heeft hij niet echt. Eerder flarden. Buitenspelen, knikkeren, rennen voor de crèche.

Met zijn rauwe en eerlijke teksten, zijn rustige manier van rappen en hoe hij het leven op de straten beschrijft, oogst Momi veel lof. Na drie ep’s Rauw (2017), Topspul (2019) en Uitweg (2020) bracht Momi onlangs zijn debuutalbum Evenwicht uit. Op de twaalf nummers tellende plaat werkt hij samen met rappers als Murda, Mula B, Henkie T. en Lijpe.

Het is nog vroeg als Momi bij een Marokkaans eethuis in Rotterdam komt aanlopen. De luiken zijn half gesloten. Hij zegt dat we het beste achterom kunnen gaan, waar de deur openstaat. De weinige interviews die hij heeft gegeven, waren bijna allemaal in dit eethuis. Er zijn dagen dat hij er drie tot vier keer komt. Momi, gehuld in een Banlieuetrainingspak, geeft je meteen het gevoel dat je zijn beste vriend bent. Eenmaal binnen begroet hij de mannen die er al zitten, loopt naar de keuken en zet zelf twee theetjes. Niet veel later wordt er van alles op tafel gezet: soep, eieren, kip, nog meer thee en sap.

Je gaat iedere zomer een paar weken terug naar Soedan. Hoe is dat?

“Mijn neefjes daar hopen ook naar Nederland te komen. Of naar Europa überhaupt. Als ik daar ben, denk ik altijd: als ik weer in Nederland ben, moet ik mijn uiterste best gaan doen, anders kan net zo goed een van hen hier zijn. Ik voel daardoor enorm veel verantwoordelijkheid. Ze vragen me ook iedere keer waar het beter is, hier of daar.”

Wat zeg je dan?

“Ik zeg dan: ‘Het is hetzelfde, maar anders.’ Kijk, zij hebben het idee dat als je hier bent het geld uit de lucht komt vallen. Maar je moet hier keihard werken voor je geld. Daar kun je zo hard werken als je wilt, het geld gaat niet uit de lucht komen vallen. Er is geen geld.”

“Voor mezelf is het goed als ik daar ben, voor mijn geest, voor mijn ontwikkeling, voor mijn motivatie, voor alles, denk ik. Ik kom echt opgeladen terug. Ik haat afscheid nemen. Dat wel. Ik groet de helft niet als ik wegga.”

Hoe verliepen de eerste jaren dat je hier woonde?

“Ik vond meteen mijn draai. Iedere woensdagmiddag ging ik naar een taalschool, maar ik leerde écht Nederlands door naar Jetix en Fox Kids te kijken. Dat heeft me gered. In het buurthuis kwam ik direct in aanraking met muziek. De eerste keer dat ik Kempi hoorde, werd ik gek. Ik dacht: dit is de Nederlandse 50 Cent. In die tijd besefte ik niet dat ik pas in Nederland was. Het voelde gewoon alsof ik hier was geboren.”

Wanneer werd de muziek serieus?

“Toen Kees (de Koning, eigenaar Top Notch, red.) me een bericht stuurde. Ik tekende een deal voor drie projecten. Ik dacht: nu kunnen we de straat verlaten. Voor het eerst had ik een rekening en een pinpas. Ik vond dat wel lauw. Maar voor mijn gevoel begin ik nu pas echt aan mijn carrière. Ik voel de energie meer. Evenwicht zie ik ook als mijn debuutalbum.”

In 2019 ging je naar Soedan voor de opnames van de videoclip voor On The Low.

“We hebben op alle voor mij emotionele plekjes gefilmd, onder andere bij de crèche. Mijn moeder vond het heel mooi dat ik daar een videoclip heb opgenomen. Ik was daar ook met een cameraman met een hele andere culturele achtergrond. Mijn buren vonden het geweldig om hem te zien. Hij heeft allemaal tatoeages. Zoiets zien ze alleen maar in films. Alles kwam toen samen. Ik dacht: dit heeft muziek gedaan.”

“Laatst was ik met mijn moeder in Movie Park in Duitsland toen ik werd herkend door een groepje Nederlandse jongens. Mijn moeder was helemaal verbaasd en zei me: ‘Je wordt zelfs hier in Duitsland herkend. Je neemt niet meer alleen maar in je slaapkamer op.’” Hij moet lachen. “Dat is mooi, toch. Dat het verder dan alleen mijn slaapkamer is gegaan.”