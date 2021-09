Rapper Lil Nas X lanceert nieuw album met eigen experience in Paradiso

Rapper Lil Nas X. Beeld REUTERS

De Lil Nas Xperience, die plaatsvindt op donderdag 23 september van 17.00 tot 22.00 uur, wordt volgens Sony Music een multimediaal evenement dat een kijkje geeft in de wereld van de artiest.

Zijn album komt uit op 17 september. Onlangs deed de 22-jarige rapper, die uitgroeide tot een boegbeeld van de lhbti+-gemeenschap, nog een ‘zwangerschapsshoot’ voor People Magazine, waarna hij uitlegde dat Montero zijn baby is.

De video bij de single Montero (Call Me By Your Name) zorgde in de Verenigde Staten voor veel ophef. Conservatief-christelijk Amerika viel over de ‘satanische’ videoclip van Lil Nas X, waarin hij de duivel een lapdance geeft. In de clip glijdt de rapper langs een stripperpaal naar de hel waarbij hij een strakke slip en latex knielaarzen draagt. Terwijl een deel van de Amerikanen de video verafschuwde, werd het nummer binnen een mum van tijd een hit en werd de clip miljoenen keren bekeken.

Paaldansworkshop

Tijdens de Lil Nas Xperience wordt Paradiso aangekleed in de stijl van de video. Bezoekers wanen zich één avond in de wereld van Lil Nas X: ze kunnen onder meer een paaldansworkshop volgen, een mugshot laten maken in een roze boevenpak en in een telefooncel luisteren naar een persoonlijke boodschap van Lil Nas X. Tijdens de experience zijn ook de door Montero geïnspireerde outfits te zien die studenten van de modeopleiding van de Amsterdamse B Academy hebben gemaakt.

Fans kunnen zich via de website van Paradiso vanaf maandag 13 september gratis aanmelden voor een tijdslot om binnen te komen.

Lil Nas X brak in 2019 door met Old Town Road, dat uitgroeide tot een van de grootste hits aller tijden. Het nummer had een Nederlands tintje: de muziek voorOld Town Road werd gemaakt door producer Kiowa Roukema (artiestennaam: YoungKio) uit Purmerend.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door MONTERO (@lilnasx) op 9 Sep 2021 om 0:25 PDT