Rapper Jiri11: ‘Mijn leven bestond uit spelen op de Playstation, in bed liggen en boetes betalen’

Op het eiland

Samen met zijn vader Daedalus, architect en beeldhouwer, werd Icarus op het eiland Kreta door Koning Minos gevangen gehouden. Om te kunnen ontsnappen, bouwde zijn vader twee grote raamwerken van vleugels. Het moest de ultieme ontsnapping worden.

Wie Jiri11 (Jiri Taihuttu, zijn leeftijd wil hij niet in de krant) opzoekt op internet, stuit al snel op een bijzonder filmpje uit december 2012: een jonge Jiri speelt met de bekende flamencogitarist Eric Vaarzon Morel flamencogitaar in het programma Vrije Geluiden. Jiri lijkt ietwat verlegen en heeft lange dreadlocks tot ver over zijn schouders. Op zijn tiende deed hij auditie voor het Conservatorium in Amsterdam, voor een speciaal toptalentenprogramma. Hij werd aangenomen, Vaarzon Morel werd zijn leermeester.

Jiri11 groeide samen met zijn zus en broer (Jim Taihuttu, dj bij Yellow Claw en filmregisseur) op in Venlo: “Onze ouders hebben ons opgevoed met het idee dat de wereld breder is dan Venlo of Nederland. Hierdoor zijn we alle drie mensen geworden die onze dromen achterna durven gaan.” Hij spreidde dus al vroeg zijn vleugels en koos voor de flamencogitaar. “Ik leerde dat het belangrijk is om je te vormen zoals jij wilt. Ik heb daardoor altijd schijt gehad aan wat anderen over me zeiden. Ik heb me door niemand laten stoppen.”

Vliegen naar de zon

Voordat Icarus en zijn vader begonnen te vliegen, waarschuwde Daedalus zijn zoon om niet te dicht bij de zon te komen. De was waarmee de vleugels op het lichaam waren bevestigd, zouden kunnen smelten. Icarus luisterde niet naar de raad van zijn vader. Eenmaal in de lucht werd de jonge jongen hoogmoedig en vloog hoger en hoger.

Jiri11 begon pas écht te vliegen toen hij de flamencogitaar verruilde voor de hiphop. Samen met zijn jeugdvriend Mennoboomin richtte hij in 2015 de groep ANBU op. ANBU wist in de muziekindustrie snel voet aan de grond te krijgen. Vooral Jiri11 viel op. Met zijn kenmerkende verschijning – nog steeds die lange dreadlocks en inmiddels meerdere tatoeages – en met de manier waarop hij vol bravoure met zijn door autotune bewerkte stem zong. Nummers als Barkie op zak, Hoi Aangenaam en Glo’d Up behaalden miljoenen streams.

Jiri11: “We vlogen in die tijd. We waren roekeloos. Menno en ik waren negentien jaar toen we allebei een tattoo in ons gezicht lieten zetten.” Hij wijst naar een tatoeage onder zijn rechteroog: er staat een M, de eerste letter van zijn moeders naam.

Er waren volgens hem meer ‘vage momenten’, onder andere een akkefietje op de radio: Jiri11 schold live op SLAM! en de dj kon dit niet waarderen. “Dat soort dingen zijn stom geweest, maar hebben ook in ons voordeel gewerkt. De jeugd dacht: zo willen wij ook zijn.”

Dat Jiri11 zou vallen, had hij niet kunnen voorzien.

De val in de zee

De angst van Daedalus bleek niet ongegrond. Icarus kwam vanwege zijn hoogmoed te dicht bij de zon. Zijn vleugels smolten en hij stortte helemaal alleen neer, in zee.

Het was het voorjaar van 2020 toen Jiri11 een video bekeek waarin het verhaal van Icarus werd uitgelegd. “Ik ben een emotioneel koud persoon, maar dat verhaal raakte me heel erg. Ik dacht: ik zit nu zelf in de val van Icarus.” Hij woonde alleen in een woning in Huizen, was gestopt met ANBU, had geen geld meer en maakte nauwelijks nog muziek. “Mijn leven bestond uit spelen op de Playstation, in bed liggen en boetes betalen. Mijn carrière was dood.”

Waarom hij voor zijn gevoel was gevallen, wil hij niet vertellen. Maar dat hij last kreeg van een depressie, is een feit. Jiri11: “Het vreemde aan een depressie is dat je het niet echt merkt wanneer je erin zit. Achteraf, toen ik een beetje aan het opkrabbelen was, realiseerde ik me dat ik al tijden niet gelukkig was en geen doelen in mijn leven had.”

Vanwege alle stress ontstonden er kale plekken op zijn hoofd. Het bleek de haarziekte alopecia. Noodgedwongen moest hij zijn lange dreadlocks, die hij al meer dan de helft van zijn leven had, afknippen. Voor zijn gevoel verloor hij daarmee zijn kracht.

Na de val

Op een ochtend werd Jiri11 wakker. Hij had nog één staart met drie dreadlocks aan zijn hoofd laten hangen, omdat hij het zonde vond alles af te knippen. Maar nu hij wakker was geworden, besloot hij ook zijn laatste staart eraf te snijden, met een mes. Hij dacht aan wat zijn vader hem ooit had verteld, dat de kracht niet alleen in je haren schuilt, maar dat je ook alle energie en wat je hebt meegemaakt in je haren meeneemt. “Ik wilde alles wat de afgelopen drie jaren was gebeurd niet meer meenemen. Toen sneed ik mijn laatste haren eraf. Ik voelde weer kracht. Niet veel later begon ik weer te werken en muziek te maken.”

Hij zocht contact met zijn vaste producer Jordan Wayne en tekende bij het label van Ronnie Flex. Zijn debuutalbum, dat vorige week verscheen, is het eerste project op diens label. Op Icarus horen we een andere Jiri11 dan we kennen uit de tijd van ANBU. Hij vertelt echte, persoonlijke verhalen, gebruikt veel minder autotune én stelt zich kwetsbaar op. “Ik ben nu ook echt bereid om kritisch naar mezelf te kijken. Ik wil gewoon een beter mens worden.”