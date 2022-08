Rapper is dé baan voor Donnie: ‘Op school voerde ik soms al rijmend gesprekken’

Rapper Donnie: ‘Ik vind taal fascinerend en lijp.’ Beeld Kay Nambiar

Hij lacht zijn tanden bloot. Rapper Donnie (Donald Scloszkie) heeft wel plezier in het spelletje. Binnenkort komt hij met iets nieuws, maar wat en wanneer, dat houdt hij nog even geheim. Zou het iets met een volkszanger zijn? Want dat vindt zijn oer-Amsterdamse grootmoeder van 84 zo leuk. “Zij is dol op volksmuziek, dus naar die liedjes luistert ze wel. Mijn nieuwe album is minder geschikt voor haar. Zonder echt iets te verraden; er komt weer iets leuks aan met een volkszanger.”

Goed nieuws voor oma, met wie hij bijna elke dag belt en die minder op heeft met Donnies hardcore rap, zoals die te beluisteren is op zijn nieuwste plaat Vader/Strijder. Die titel refereert aan het vaderschap, dat Donnie sinds begin 2020 uit eigen ervaring kent. Zijn zoontje Odin is nu 2,5 jaar oud.

Toch moeten we niet te veel zoeken achter de titel van het vierde album dat Donnie samen maakte met producer Bas Bron (De Jeugd van Tegenwoordig). “Nee, vader en strijder zijn gewoon woorden die makkelijk rijmen,” zegt de rapper achter een glas limonade op een Amsterdams terras. “Water, kater, later, Peter Faber, rijksdaalder,” klinkt het. “Spijker, mijter, Survivor, Eye of the tiger.” Geen woorden die exact rijmen, maar een vorm van klankrijm die Donnie graag hanteert. Of zoals dat uit zijn mond klinkt: “Ik vind taal fascinerend en lijp.” Met een vies gezicht: “Die limonade is trouwens niet te doen.”

Zijn vaderrol mag dan geen groot thema zijn, het gaat op de plaat soms wel degelijk over zijn zoontje. Zoals in het nummer Russisch Water, waarin hij een tijdsprong maakt van luiers verschonen tot uitgaan op het Leidseplein tegen de tijd dat Odin 18 is: Drinken we er één totdat we de tel kwijtraken / Zijn eerste kater wil ik van dichtbij meemaken. Hij giert het uit wanneer hij aan deze regel wordt herinnerd. “Dat lijkt me een mooi vader-zoonmoment. Eigenlijk wil ik daar nog niet eens veel aan denken, want ik geniet heel erg van hoe klein hij nu is.”

Gappie

Kleuren, kleien, spelen met blokken of treintjes, Donnie heeft er een hoop nieuwe dagbestedingen bij. “En soms als ik aan het werk ben, pakt hij mijn koptelefoon en zet die op zijn hoofd. Dan gaat hij helemaal mee op de maat. Hij is echt mijn gappie. En hij weet wie René Froger is, hè. Bon Gepakt hebben we grijs gedraaid.” Grijnzend: “Papa, bon, papa bon! Bon! En dan weet ik al dat ik weer naar YouTube moet, want hij wil de clip erbij.”

De band die hij opbouwt met Odin ontbreekt tussen hem en zijn eigen vader. Die was in Donnies kindertijd niet in beeld. “Inmiddels heb ik wel weer iets meer contact, dat vind ik leuk. Odin heeft hij nog niet in het echt gezien, wel op foto’s.”

Donnies familieband draait vooral om zijn moeder en oma, die hem grootbrachten en vroeger in de flat in Amsterdam-Oost pal boven elkaar woonden. “Mijn tante woonde in de flat ernaast, het hele blok was ongeveer van ons.”

In die kindertijd waren er twee dingen bepalend voor zijn toekomst als rapper. Zijn broer en zijn spraakafwijking. “Mijn broer studeerde geneeskunde, hij is cardioloog geworden. Ik chillde altijd met hem, maar hij zat op een gegeven moment alleen maar in de boeken. Ik had dan niks te doen, dus ging ik naast hem zitten luisteren naar rappers als Snoop Dogg, Eminem, Extince en Opgezwolle en schreef al hun teksten uit. Met een stift markeerde ik dan waar het rijmde. En ik begon zelf teksten te schrijven.”

Bloemkool

De jonge Donnie stotterde erg en ontdekte dat het minder erg was wanneer hij zong of rapte. “Het stotteren nam problematische vormen aan. Op de middelbare school voerde ik soms al rijmend gesprekken, omdat ik er dan wel uitkwam. Het rappen hielp me normale zinnen te maken. Ik was niet echt goed in iets anders. Mijn broer is heel slim, ik zou nooit cardioloog kunnen worden. Al die kennis opdoen uit boeken, dat is niets voor mij.”

“Zijn discipline, die heb ik wel overgenomen. Hij ging nooit uit, zat altijd te studeren. Ik deed dat natuurlijk niet, maar ben wel helemaal in de rapmuziek gedoken en nooit meer opgehouden. Tot op de dag van vandaag maak ik elke dag minstens één liedje.”

Honderden staan er inmiddels op een harde schijf, het is onduidelijk wat ermee gaat gebeuren. “Misschien dat ik er af en toe wat online ga zetten. De inspiratie kan overal vandaan komen.” Wijst naar het haventje verderop: “Het kan die boot zijn, of een boodschappenlijstje. Een bon van de boodschappen heb ik ook eens gebruikt voor een liedje. Begonnen ik te associëren: kool, groene kool, rode kool, bloemkool.”

De succesvolste bon zal toch waarschijnlijk altijd de hit met Froger blijven. Volksliedjes als Bon Gepakt, Frans Duits (met Frans Duijts) en Bieber van de kroeg (met Mart Hoogkamer) brachten Donnie de afgelopen jaren meer dan 100 miljoen streams. De gemene deler, behalve de gastrol voor een volkszanger: grappige teksten met zelfspot. “Dat is wel wie ik ben. Ik vind humor het leukst. En met de volkszangers ben ik bezig in een ander genre, maar ik maak gewoon wat ik leuk vind.” En wat oma graag hoort natuurlijk. “Een nieuw liedje met een volkszanger stuur ik altijd even op naar haar. Kijk wat ik nou weer heb gemaakt! Ja, oma is geweldig.”