Rapper Idaly over nieuw album: ‘Uiteindelijk gaat het om geduld en toewijding’

Rapper Idaly: 'Als ik wakker word en het eerste wat ik doe is een nummer dat ik heb gemaakt afspelen, dan weet ik dat het goed zit.' Beeld Dennis Branko

Zijn oma Betty, die in december 2020 overleed, had op de kast in haar woonkamer in het bejaardentehuis waar ze woonde een foto van haar kleinzoon staan. Toen er op een dag een nieuwe zorgmedewerkster kwam werken, vroeg het meisje haar wat de rapper op die foto deed. Het meisje bleek een grote fan. Zijn oma zei: “Dat is mijn kleinzoon.” Ze begon te gillen. Hoewel zijn oma in de jaren hiervoor achteruit was gegaan en niet altijd alles meer meekreeg, was dit wel duidelijk: het ging goed met haar kleinzoon, hij werd herkend.

Moederfiguur

Het was voor Idaly Faal (27) niet meer dan logisch dat zijn derde soloalbum de naam van zijn oma moest dragen. Zij was een moederfiguur voor hem. “Maar,” haast Idaly zich op het kantoor van platenlabel Top Notch te zeggen, “de liedjes op dit album gaan niet alleen maar over mijn oma.” Eigenlijk gaat het over de dingen die hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Het gaat over alle obstakels die hij overwon. Zo rapt hij op Het is wat het is: ‘Kwam goed terecht, ondanks die struggle en beschadiging.’

Idaly, geboren in de Alblasstraat in de Rivierenbuurt, groeide op met twee grote broers en een jonger broertje. Zijn vader stierf toen Idaly zeven jaar was. Hij leed aan psychoses en kreeg daarna leverkanker. Als kind zag hij zijn moeder er om huilen. Misschien huilde hij daarom ook. Maar na zijn dood leefde hij verder en was hij er minder mee bezig. Het gezin verhuisde naar IJburg waar Idaly in een buurthuis het rappen ontdekte.

Champions League

In het buurthuis zagen rapper Adje en producer Reverse iets in de jonge Idaly. Wat precies, dat weet hij ook niet. Hij moet lachen. “Ik weet wel dat ik heel erg in mezelf geloofde.” Hij kon zelf horen dat hij nog niet goed was, maar geloofde dat als hij zou blijven oefenen, het goed zou komen.

In een huis op IJburg, niet ver van waar hij destijds woonde, kwamen veel bekende artiesten over de vloer: Adje en Reverse, maar ook Hef en Murda. Idaly ging er regelmatig langs. Dan belde hij gewoon aan. Niet om mee te rappen of om stoer te doen. Maar gewoon om de ‘Champions League’ te observeren.

Eenmaal thuis, achter zijn laptop in zijn slaapkamer, ging hij in de ‘Kelderklasse’ oefenen, probeerde hij mee te nemen wat hij in dat huis allemaal had gezien en gehoord. Op zijn achttiende besloot Idaly volledig voor de muziek te gaan. Een jaar later was hij onderdeel van New Wave. Op dat album, waarop de beste jonge rappers van dat moment samenkwamen, was Idaly op twee nummers te horen. Er waren andere artiesten die meer van het succes van dat project wisten te profiteren, zoals Ronnie Flex, Lil Kleine, Lijpe en Frenna. Maar Idaly wist dat zijn moment nog zou komen.

Hits maken

Hij bleef erin geloven en werkte gestaag door. “Ik geloof dat het uiteindelijk om geduld en toewijding gaat. Je moet gewoon blijven geloven en blijven werken.” De afgelopen jaren scoorde hij grote hits als Wine Slow, Ik kom je halen en Amazin’. Vorig jaar verzorgde hij de muziek voor de Ajaxdocumentaire Parels van Amsterdam. Zijn nieuwe album voelt voor hem als de meest complete plaat tot nu toe. Hij heeft er ook weer hard voor gewerkt: het album telt achttien nummers.

Hij heeft nooit geforceerd een hit proberen te maken. Bij Amazin’ had hij wel een speciaal voorgevoel. “Als ik wakker word en het eerste wat ik doe is een nummer dat ik heb gemaakt afspelen, dan weet ik dat het goed zit. Dat had ik ook bij Amazin’. Als het dan een hit wordt, is dat voor mij enkel een bevestiging van het publiek.”

Betty is te beluisteren op alle streamingsdiensten.