Rapper Donnie over vegan kookshow: ‘Sinds ik vader ben, ben ik bewuster’

Rapper Donnie: ‘Ik ben vaak thuis aan het chillen met mijn kind. Dan gaan we dansen.’ Beeld Linda Stulic

Een wetenschappelijk experiment noemt hij het: het veganizen van foeyonghai, het favoriete gerecht van Frans Bauer. Uiteindelijk fabriceerde hij een versie waarin het kippenei was nagemaakt met zwart zout. Of Bauer het lekker vond? “Daarvoor moet je naar het programma kijken,” zegt rapper Donnie (echte naam: Donald Scloszkie, 1994) lachend.

Met het programma bedoelt hij Donnie aan de kook, de online kookshow van de KRO-NCRV die vanaf maandag te zien is. Daarin maakt Donnie het favoriete gerecht van BN’ers, maar dan veganistisch.

Een rapper die veganistisch kookt mag dan misschien niet alledaags klinken, Donnie is wel degelijk bezig met bewust eten. “Sinds ik vader ben, kijk ik bewuster naar de wereld. Voor het eerst denk ik echt na over wat ik doe,” zegt hij achter een ook al zo bewuste cola light op het terras van bar Louie Louie in de Linnaeusstraat, om de hoek van waar hij opgroeide. “Het is beter voor het milieu, ik zit er lekkerder door in mijn vel en ik ben inmiddels vijftien kilo afgevallen.”

Als het aan Donnie ligt, is plantaardig eten de toekomst. “Je kunt er eindeloos mee experimenteren en het wordt ook steeds populairder.” Is hij met een veganistisch eetpatroon niet stiekem een beetje een trendvolger? “Ik volg geen trends, ik maak ze.”

Voor de rapper begon met muziek maken, stond hij ook al in de keuken. Hij leerde het vak op banketbakkersschool De Berkhoff in de Wibautstraat. Later werkte Donnie korte tijd als kok in De Kas in Park Frankendael, waar hij veel met groente kookte. Na nog eens veertien maanden in de keuken van het Eye Filmmuseum, hing hij zijn koksmuts in 2015 aan de wilgen. Zijn debuutalbum Mannelogie, die hij samen met Bas Bron van de Jeugd van Tegenwoordig produceerde, werd een succes. Zijn geld hoefde hij niet langer te verdienen achter het fornuis.

Waarom wilde je liever rapper worden?

“Het ding is: ik stotter. De vrouw van de logopedie waar ik heenging toen ik elf was, zei dat ik langzamer moest praten. Maar ik ben geen robot. Dat is gewoon niet wie ik ben. Dus toen zei die vrouw dat als je in een ritme praat, je ook minder stottert . Ik ben toen meer naar rap gaan luisteren en ontdekte dat ze gelijk had: ik stotterde minder als ik rapte. Sindsdien ben ik gaan schrijven. Toen ik de De Jeugd van Tegenwoordig in het Nederlands hoorde rappen, dacht ik: dat wil ik ook.”

Mis je het werk in de keuken?

“Ja, dat mis ik wel. Ik kook nog steeds bijna elke dag. Simpele eenpansgerechten. Pastaatje, veganistische shoarma of een risotto. Veel mensen vinden dat moeilijk, risotto, maar het is gewoon een kwestie van je aandacht erbij houden. Geen andere dingen doen, bij de pan blijven en niet alle bouillon in een keer erbij pleuren. Daar gaat vaak mis. Alles moet snel, snel, snel. Als je geconcentreerd kookt, zonder afleiding , is het veel leuker en lekkerder.”

En nu heb je gewoon een eigen kook­programma.

“Ik was echt superblij toen ik werd gevraagd voor dit project. We zaten hier, in hetzelfde café, toen ik het contract tekende. Dat is wel mooi toch, dat ik niet hoef te kiezen tussen koken en muziek maken. Net als schaatsers die alle afstanden rijden, wil ik ook allrounder worden: presenteren, rappen, vader zijn. En ik wil een eigen snackbar: Donnies vreetschuur.”

Een snackbar? Waarom?

“Iedereen weet wat een patatje is, wie je het ook vraagt. Bám, dat is eten. Eten is herkenning. Als ik dat mensen kan geven, ja, dat lijkt me wel wat. Ik wil ook het patatje zijn van de rapgame. Dat iedereen me kent.”

Aan het begin van het gesprek zei je dat je dit interview ziet als een bevestiging dat het een goed programma is. Twijfel je daaraan?

“Nee, eigenlijk niet. Ik vind het leuk dat ik als rapper mensen laat zien dat veganistisch eten meer is dan alleen tofu. Dat zie je ook aan de BN’ers met wie ik kook, zij vinden het allemaal ook heel leuk. Ze weten van tevoren niet dat we hun favoriete gerecht gaan veganizen.”

Je rapt veel over bekende mensen uit oudere generaties omdat je wil dat de nieuwe generaties iets van ze leert. Wat wil je met het koken meegeven?

“Je kan alles bereiken wat je wil. Ik denk dat ik dat wel uitdraag. Vroeger keek ik altijd naar Cas Spijkers, Joop Braakhekke, Jamie Oliver, Gordon Ramsay. Dat zijn voor mij voorbeelden voor het koken. De mannen van de Jeugd van Tegenwoordig zijn mijn voorbeelden voor het rappen. Ik hoop dat ik allebei kan zijn voor de nieuwe generaties. Het maakt niet uit wat je doet, je moet gewoon dedicated zijn. Darten is daar een goed voorbeeld van. We zien topsporters als dedicated mensen omdat ze afgetraind zijn. Darters zijn niet afgetraind, maar wel dedicated. Als je de trainingsuren gaat vergelijken, dan is er geen verschil. Wat ik wil zeggen? Dat zolang je iets echt wil, het kan lukken. Maar je moet er wel zelf voor werken. Net als Raymond van Barneveld. Dat is toch mooi? Van postbode naar wereldster.”

Je bent in februari vader geworden. Hoe bevalt dat?

“Goed, goed. Ik vind het leuk. Kort nadat mijn zoon Odín werd geboren, werden door corona alle shows afgelast. Daardoor kon ik alles van hem meemaken. En nog steeds ben ik vaak thuis, gewoon met mijn kind aan het chillen. Dan gaan we dansen. De ene dag zet ik muziek op uit de jaren tachtig, de andere dag rap en de dag erna weer klassieke muziek. Ik heb gehoord dat kinderen daar beter van worden in hun hoofd. Ik heb ook zo’n stoeltje voor ’m gekocht, dat hij mee kan kijken als ik kook. Dat is leuk hoor. En ik heb een nummer voor hem gemaakt: Papa Donnie. Ik heb het puur geschreven voor hem, zodat hij over een paar jaar kan denken: aight, papa heeft een liedje voor me gemaakt.”.”

Hoe combineer je dat eigenlijk, een rapcarrière en een gezin?

“Ik ben parttime rapper en fulltime vader, maar ik heb nog genoeg tijd om nieuwe muziek te maken. Eind augustus of begin september komt er nieuwe single en video uit. Die maak ik samen met nog iemand. Ik kan alleen nog niet zeggen waar het over gaat. Je kan als kok ook geen gerecht serveren als de ingrediënten nog in de pan liggen.”

Donnie aan de kook is vanaf maandag te zien op het YouTubekanaal van NPO3 en NPO3.nl.