Rapper Donnie had voor het eerst een boek gelezen, of beter gezegd: geluisterd

Eus’ Boekenclub is een optocht van wonderlijke types. Dat kon ook nauwelijks anders, met Stefano Keizers als rechterhand van presentator Özcan Akyol, en met rapper Donnie als helft van een leesclub die een boek van Herman Koch bespreekt.

Om met Donnie te beginnen: die had met Een film met Sophia zijn eerste boek gelezen. Of beter gezegd: geluisterd. Met zijn koptelefoon op, ondertussen kijkend naar het darten. Koch, ook aanwezig, voegde eraan toe dat hij het boek ook had geschreven terwijl hij naar darten keek.

Het is een fijn programma dat de lat voor Het Boek niet zo heel hoog legt. Laagdrempelig, maar vooral leuk en enthousiasmerend. Precies de opdracht die Akyol had meegekregen, kon Lips zich voorstellen. Opzet geslaagd.

Hoogtepunt vond Lips de verzamelaarster van de dag: deze keer een wiskundige die boeken verzamelt met niet-uitgeschreven getallen in de titel. Boy7, Fahrenheit 451 en De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Briljant gevonden onderwerp. Dertien (pardon: 13), dat oeverloos vaak voorkomt in titels van thrillers, daar was geen lol aan, zei ze.

Eus’ Boekenclub heeft nauwelijks urgentie. Hoeft ook niet trouwens. Maar Lips was toch wel een beetje verrast toen in de rubriek ‘Wat leest de burgemeester?’ Hubert Bruls, de burgemeester van burgemeestersland, het boek Slaapwandelaars van Christopher Clark besprak, dat handelt over de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Onder in beeld verscheen een tekst dat dit programma al was opgenomen voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het voelde ineens alsof Lips zat te kijken naar iets opgewarmds.

Maar goed, wat doet het ertoe? En of het programma daadwerkelijk aanzet tot lezen: Lips heeft geen idee, hoewel hij zich er best iets bij kan voorstellen. Moeilijk doen over boeken stopt de ontlezing in ieder geval níet.

