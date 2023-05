Rapper Donnie brengt album uit met volksrap: ‘Volendam heeft de palingsound, ik breng de kibbelingsound’

Donnie: 'Ik wilde al langer een liedje over een borrelplank maken. Zo’n plank maakt wat mee, hoor.' Beeld Erik Smits

In de schuur achter zijn huis kwam de titel van zijn nieuwe album tot hem. “Ik heb daar een frituurpan staan. Voor als ik trek heb, weet je wel. Lekker, een kaassouffleetje. Of een kroketje, soms een kipcorntje... Nou ja, op een avond was ik aan het frituren en dacht ik: kan er eigenlijk ook vis in dat ding? Tuurlijk kan dat! Kibbeling komt ook uit de frituur, weet je wel.”

En toen wist hij opeens hoe zijn nieuwe album moest heten: De Kibbelingsound.

“Volendam heeft de palingsound. Ik breng de kibbelingsound. Geintje, weet je wel. Maar ik vind kibbeling echt een mooi woord. Kibbeling, kibbeling, kibbeling... Klinkt goed toch? Mooie letters, fijne klanken. Heel poëtisch, vind ik.”

Rapper Donnie (28) praat met een Amsterdams accent zoals je dat nog maar zelden hoort. Lekker plat, heel smeuïg. René Froger kan er wat dat betreft ook wat van, horen we op De Kibbelingsound meteen in openingsnummer Bon Gepakt.

Mart Hoogkamer, Tino Martin, Wesley Bronkhorst

Froger is een van de vele gasten op het album. Zo ongeveer de complete Nederlandse volkszangersscene komt langs: Frans Duijts, Mart Hoogkamer, Peter Beense, René Karst, Tino Martin, Wesley Bronkhorst, maar net zo makkelijk ook Gerard Joling en Jan Smit.

Joling – of zoals Donnie hem amicaal noemt: Geer – is te horen in het nummer Borrelplank, dat begint met een door Donnie gerapte opsomming van borrelsauzen: mayo, mosterd, ketchup, sriracha, joppie...

“Ik wilde al langer een liedje over een borrelplank maken. Zo’n plank maakt wat mee, hoor. Ik dacht: wat nou als een borrelplank zou kunnen praten, die heeft over iedereen een goed verhaal. Geer deed graag mee. Nee, hij is geen volkszanger als die andere gasten, maar hij hoort er wel bij, vind ik. Jan Smit is ook niet echt een volkszanger, maar die wilde ik er bij vanwege dat palingsoundverhaal. Hij is toch een van de originators van die sound, weet je.”

Het album De Kibbelingsound nam Donnie op voor zijn oma, een groot liefhebster van volksmuziek. “Ze is er helaas niet meer, maar deze plaat is wel voor haar. Toen ik een keer had samengewerkt met Frans Bauer vond ze dat prachtig. ‘Jongen, kun je niets een heel album met zulke muziek maken?’”

Ze was een heel sterke en grappige vrouw, die oma van hem. “Ja man, ik was heel goed met haar. Zij sprak pas mooi Amsterdams. Ze was gek op Johnny Jordaan en Willy Alberti, maar ook op de volkszangers van nu. En ze was echt het hoofd van de familie, hè. Ik heb twee broers en heel veel neven en nichten. Als we met zijn allen op stap waren, dan liep zij voorop.”

Op De Kibbelingsound is Donnie zelf niet alleen te horen als rapper, maar zingt hij ook af en toe een stukje. “Nou, zingen is een groot woord voor wat ik doe, hoor. Ik zeg altijd maar zo: ‘Ik heb geen rijbewijs, maar ik heb wel autotune.’”

Anders dan gebruikelijk bij Donnie werd De Kibbelingsound niet geproduceerd door Bas Bron, vooral bekend als de muziekman van De Jeugd van Tegenwoordig. “Nee, dit is niet zijn hoekje, hij was ook te druk met andere dingen.”

Concert van Donnie in Afas Live

Hoe zal het in de hiphopwereld vallen, zo’n heel album met ‘volksrap’? “Oh, daar maak ik me niet druk om, hoor. In de de hiphop ben ik een buitenbeentje. Ik heb altijd gedaan wat ik zelf leuk vind. Ik heb me nooit laten leiden door welke patat het populairst is. Het gaat erom hoe de patat wordt gefrituurd.”

Waarmee we alweer belanden bij frituren, een rode draad in het gesprek. De man die samen met de firma Febo een eigen snack ontwikkelde, het fenomeentje, volgde voor hij bekend werd als rapper een opleiding tot kok.

“Ik heb nog in de keuken van Eye gewerkt, waar ik chef bitterbal was. Mooi werk. Mensen denken vaak dat het niets voorstelt, frituren. Maar er komt een hoop bij kijken. Als je een partij bevroren bitterballen in het vet gooit, daalt de temperatuur meteen. Als je het goed doet, ben je voortdurend aan het spelen met die temperatuur. Ik vond frituren veel mooier dan de koude keuken, echt waar.”

Op 23 september staat Donnie met een groot Kibbelingsoundconcert in Afas Live. Veel wil hij er nog niet over kwijt, maar we kunnen er zeker van zijn dat veel van de volkszangers van het album zullen meedoen. En vooruit: waarschijnlijk komt er een decor in de vorm van een kibbelingkraam.

Bij een eerder concert van Donnie in de Afas stond op het podium een reusachtige versie van een lokettenmuur als in de Febo. Bezoekt hij nog vaak een filiaal van het Amsterdamse snackbedrijf? “Mijn vriendin gaat dit interview ook lezen, dus ik zeg: sporadisch. Maar toevallig was ik er gisteren nog. Grillburgertje, patatje, bananenshakie. Lekker, hoor.”

Hoe gaat het met het fenomeentje, zijn eigen snack bij de Febo? “Die loopt prima. Ik wilde een vegetarische snack en ik wilde iets met nasi. Het probleem met nasischijven is, vind ik, dat ze vaak zo droog zijn. Het fenomeentje heeft een krokante buitenkant, maar is van binnen lekker smeuïg.”

Ten tijde van de ontwikkeling van het fenomeentje bezocht Donnie de Febofabriek in Amsterdam Noord. “Een fabriek kun het eigenlijk niet noemen, het is meer een snacklaboratorium. Práchtig. Ze hebben daar een soort betonmolens met ragout voor kroketten. Daar zit dan zo’n klein kraantje aan, waar je wat uit kan laten lopen. Verse krokettenragout, je weet níet wat je proeft.”

De Kibbelingsound is nu te beluisteren via de streamingdiensten. Een fysieke editie verschijnt later.