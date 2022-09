Rapper Coolio (1963-2022) was meer dan een onehitwonder

Artis Ivey alias Coolio in 1995. Beeld Paul Bergen/Redferns

Gangsta’s Paradise was in 1996 het rapnummer waarmee ook oudere muziekliefhebbers, die niet per se van hiphop hielden, wel iets konden. Het nummer was muzikaal namelijk gebaseerd op Pastime Paradise, een van de songs op het twintig jaar eerder verschenen album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder.

Op die subtiele muziek van Wonder declameerde rapper Coolio een keiharde en grimmige tekst over het door bendegeweld geteisterde leven in de Amerikaanse getto’s. Evengoed werd het nummer in de hele wereld een gigantische hit. Nederland was slechts een van de vele landen waar het de eerste plaats van de hitparade bereikte.

Een miljard streams

Gangsta’s Paradise, een van de succesvolste rapnummers aller tijden, was hét grote succes van Coolio. Maar de rapper afdoen als een onehitwonder doet de Amerikaan tekort. Ook met songs als 1-2-3-4 en Too Hot had hij hits, maar voor altijd zal hij worden geassocieerd met dat ene nummer, alleen al op Spotify goed voor meer dan een miljard streams.

De als Artis Leon Ivey Jr. ter wereld gekomen Coolio geldt als een vertegenwoordiger van de zogeheten west coast rap, maar hij werd geboren en groeide op in het plaatsje Monessen in de aan de Amerikaanse oostkust gelegen staat Pennsylvania. Voor hij in Los Angeles succes vond als rapper, was hij onder meer brandweerman en beveiliger.

Dangerous Minds

Het nummer Fantastic Voyage, van zijn in 1994 verschenen debuutalbum It Takes a Thief, haalde in de Verenigde Staten de derde plaats van de Billboard Hot 100. Het was nog maar een flauwe voorafspiegeling van het wereldwijde succes dat een jaar later Gangsta’s Paradise ten deel viel.

Dat succes begon met de speelfilm Dangerous Minds, waarin Gangsta’s Paradise onderdeel van de soundtrack was. In de film speelde Michelle Pfeiffer een lerares op een middelbare school in een zwarte achterstandswijk in Californië. Op Instagram zei de actrice donderdag nog altijd kippenvel te krijgen als ze Gangsta’s Paradise hoort.

Doodsoorzaak

Toen in 1997 het succes van Coolio begon af te nemen, werd hij genadeloos gedropt door zijn label Tommy Boy Records. Hij bleef platen uitbrengen, maar maakte daar weinig mee los. Optreden bleef hij doen en hij was vaak te zien in tv-programma’s.

Hij was een deelnemer in Amerikaanse en Britse versies van Big Brother en speelde een gastrol in de komische serie The Nanny. Laat in zijn carrière ontpopte hij zich ook als culi. Hij presenteerde het online kookprogramma Cooking with Coolio en schreef een gelijknamig kookboek.

Op bezoek bij een vriend overleed Coolio woensdag tijdens een bezoek aan de wc. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.