Rapper Bokoesam: ‘Mijn zoon maakte me een man’

Bokoesam (Samuel Sekyere, 1992) is rapper. Als lid van hiphopformatie New Wave won hij de Popprijs 2015. Zijn nieuwe ep Valse Profeten is net uit.

Amsterdam

“Mijn thuis. Ik heb nooit ergens anders gewoond en zie me ook nergens anders wonen. Ben geboren in West, maar toen mijn ouders uit elkaar gingen, verhuisden mijn moeder, broertje en ik naar de Indische Buurt. Mijn vader werkte in een coffeeshop, mijn moeder was juf op de montessorischool in de Watergraafsmeer, waar ik ook op zat. Op school voelde het soms alsof ik er niet helemaal bij hoorde. Ik was een van de misschien tien donkere leerlingen. Terwijl ze mij in de Indische Buurt dan weer juist als wit zagen, vanwege mijn witte moeder.”

“Maar ik heb het overal goed naar mijn zin gehad, hoor. Daarna heb ik op IJburg gewoond, even in de Kinkerstraat en nu ben ik weer terug in de Watergraafsmeer. Een leuke, gezellige buurt met goede herinneringen. En lekker ­rustig. Dat is fijn voor mijn zoon en mijn ­vriendin.”

Bokoe

“Eigenlijk een spotnaam voor Afrikaanse ­mensen, gebruikt door Surinamers. Ze vonden dat Afrikanen stonken naar vis. En het woordje bokoe komt van een bepaalde vissoort. Ik werd vroeger soms ook zo genoemd, ja. Half Nederlands, half bokoe, vonden ze me op straat.”

“Toen ik muziek ging maken heb ik dat woordje gewoon voor mijn voornaam geplakt. Ik voel me er niet door beledigd. Behalve het n-woord – dat moet je echt niet gebruiken – zie ik zoiets gewoon als een onschuldig pesterijtje. Inmiddels is het me gelukt om een negatief woord positief te draaien. Dat vind ik wel mooi ­eigenlijk.”

Ghana

“Hoe ouder ik word, hoe meer interesse ik krijg in het land van mijn vader. Doordat ik mijn vader na de scheiding minder zag, kreeg ik minder mee van die echte, nationale cultuur, maar ik heb me altijd voor een deel Ghanees gevoeld. Afgelopen zomer ben ik er, na tien jaar, weer een weekje geweest om een videoclip op te nemen. Ik zag mijn Ghanese familie weer, voelde de waarde van de cultuur. Het heeft me wakker geschud: ik moet meer in touch zijn met mijn roots. Het is zo’n mooi land! Vind ik ook belangrijk voor mijn zoon: ik wil hem ook laten zien waar we vandaan komen.”

Haarverf

“Ik wissel best vaak van kleur of model. Nu zijn het blonde dreads, maar ik heb ook paars gehad. En krullen. Eigenlijk mag ik het niet te vaak meer verven, anders sterft mijn haar af. Maar ik denk alweer over iets nieuws: een soort lichtbruin in combinatie met donkerbruin. Zodat het lijkt alsof de kleur langzaam verloopt. Hoe ik de kapperloze dagen van de lockdown oploste? Tja, artiestenmagic, hè. Nee, een vriend van me is kapper. Die kon naar fotoshoots toekomen en daar veilig werken.”

Zaiyon

“Mijn zoontje. Hij is zeven nu. En nu al een betere versie van mezelf: lief, leuk, druk en zorgzaam. Hoe ouder hij wordt, hoe leuker ik het vind om vader te zijn. De jongen die mij een man heeft gemaakt, noem ik hem. Hij kwam toen ik nog jong was, ik moest nog 21 worden. Voor die tijd leidde ik best een roekeloos leven. Feesten, al mijn geld erdoorheen jagen, rekeningen niet betalen; ik nam de toekomst gewoon niet zo serieus. Door hem ben ik me verantwoordelijker gaan gedragen. Ik werk veel harder nu, neem mezelf als artiest en als mens serieuzer. Dat ik er hiervoor een beetje met de pet naar gooide, nooit veel aan school heb gedaan, wil ik niet voor hem verbergen. Ik wil juist laten zien dat je van fouten kunt leren. En als je eenmaal gevonden hebt waar je passie ligt, zoals ik met de muziek, kun je je leven altijd weer op de rit krijgen.”

Reggae

“Ik heb altijd wel Jamaicaanse invloeden in mijn muziek gehad. Vond dancehall, de new­skool reggae, al veel langer dope. Maar dankzij mijn vader – hij heeft nog steeds een enorme muts vol rasta’s op zijn hoofd – ken ik de reggae wel goed van vroeger. Hij draaide het thuis altijd. Mijn broertje en ik hebben met hem zelfs nog gekampeerd bij een reggaefestival in Eindhoven. Mooie ervaring was dat. Die liefde is nu weer een beetje teruggekomen. Er is zo weinig Nederlandstalige reggae. Dat wilden Ginton, mijn producer, en ik veranderen. Op de ep Valse Profeten staan alvast zes tracks, waaronder eentje met Kenny B. Een eer dat hij met mij ­wilde werken.”

New Wave

“Zeven jaar geleden zaten we met een groep hiphopartiesten een week in een huis op Schiermonnikoog. Het doel, bedacht door het platenlabel, was om daar met zijn allen liedjes te maken. De sfeer was zo goed, het ging eigenlijk bijna vanzelf. We hebben wat veranderd in de muziek, ja. Het streamingtijdperk is met ons begonnen. We wonnen er de Popprijs mee. Ja, het klopt dat Lil’ Kleine me na afloop zijn deel van het prijzengeld aanbood voor mijn zoon, die toen net was geboren. Wilde ik niet natuurlijk. Kom op, zeg. Ik ben geen goed doel.”

Vroom

“Nog steeds een topnummer. Sommige mensen vonden het voordat ze het hadden gehoord al kut omdat het met Famke Louise was, maar het is gewoon een echte banger. En ik vind Famke top. Ik kende haar ook niet van YouTube, ik kijk nooit naar vlogs enzo, maar ik hoorde haar eerste nummer, Op me monnie. Vond ik hard. Ik zei meteen: ‘Met die chick wil ik wel een pokoe maken.’ Wat ik knap van haar vind: alles wat ze maakt is controversieel. Mensen praten er over. En ik heb bewondering dat ze daar als jong meisje toch maar mee weet om te gaan.”

Wiet

“Op mijn nieuwe track Ganja zeg ik dat het moet worden gelegaliseerd. Vind ik ook echt. Als alcohol legaal is, waarom wiet dan niet? Alcoholverslaving richt veel meer schade aan. Maar het gaat niet de goede kant op. Nu willen ze het in Amsterdam weer verbieden voor toeris­ten. Heel dom idee. Naïef ook. Mensen willen tóch smoken. Dan krijg je allemaal ­criminele handel via straatdealers. Waarom niet gewoon legaal via de coffeeshop? Dan kun je ook controleren of de wiet niet vol­gespoten is met allerlei bullshit.”

“Of ik een grootverbrui­ker ben? Niet eens echt. Een jointje per dag, denk ik. Dat vind ik weinig. Voor mijn doen dan.”

. Beeld Harmen de Jong

Barbecue

“Ik was altijd al groot liefhebber, echt een spareribs-fanatic. In elk land waar ik kom, wil ik ze proeven. Het viel me al een tijdje op dat er in Nederland niet echt barbecuerestaurants zijn. Wel van die Argentijnse grilltoestanden, maar die vind ik niet zo lekker. In de Bijlmer heb je paar goeie barbecues, de Afro-Americanstyle. Dat wilden we ook, maar dan met een goede bezorgdienst.”

“Nu ben ik mede-eigenaar van de Late Night BBQ, in Oost. De late avond is belangrijk, omdat je in Amsterdam na tienen bijna nergens nog goed eten kunt bestellen. En het zal je verbazen hoeveel mensen rond twaalven nog trek hebben in chicken wings. Nee, ik sta niet zelf te koken, maar ben wel twee dagen in de week in het restaurant. Mensen vinden het vaak leuk om mij te zien, maar ik help ook mee met bestellingen opnemen en eten inpakken.”

Verkiezingen

“Ik ga zeker stemmen woensdag. Vroeger deed ik dat meestal niet en ik blijf een beetje sceptisch over welke invloed wij nou uiteindelijk hebben op wat er wordt besloten. Maar ik denk nu wel: niets doen is geen antwoord, ik moet stemmen. Maar ja, waarop? Ik moet me er nog in verdiepen. Welke partij is er voor de legalisering van wiet? Er moet ook meer geld naar cultuur en onderwijs, vind ik. Leraren krijgen echt weinig betaald. En er moet meer aandacht voor jongeren komen. Zij zijn de toekomst, toch? Klinkt als D66, zeg je? Daar heb ik naar zitten kijken, ja. Maar ik vind Denk ook wel goed. Ik ga nog zo’n testje op Instagram maken en dan beslis ik.”

Geen reet

“Merol! Ja, zij is tof. Leuk nummer, dat we samen hebben gemaakt. Gaat erover dat zij zonder kont niet aan het heersende schoonheidsideaal voldoet. Sta ik helemaal achter, die boodschap. Ik ben helemaal van de body positivity. Al houd ik zelf wel van een goed­gevulde ass, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een echte ass-man. Maar ook dat moet gewoon ­kunnen, toch?”

Özcan Akyol

“Zegt me niets, die naam. Eus? Dat klinkt als de naam van een dorp. ‘Ik kom uit Eus.’ Is hij een schrijver? Ik lees bijna nooit boeken, man. Het laatste dat ik heb gelezen is een biografie van Gucci Mane, die rapper uit Atlanta, de grondlegger van de trap-muziek. En o ja, ik heb ook De belofte van Pisa van Mano Bouzamour gekregen. Vond ik een leuk boek.”