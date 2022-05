Rapper Bob uit Zuid: ‘Ik ben nogal zelfverzekerd’

Op de Klapstoel: Bob uit Zuid (Bob Dijkshoorn, 1995) is rapper en muzikant. Hij brengt nu zijn debuutalbum uit, geproduceerd door singer-songwriter Tim Knol. Een interview aan de hand van steekwoorden: over zijn vader Nico Dijkshoorn, een mislukte voetbalcarrière en de Beastie Boys.

Amstelveen

“Ik had er een doorsnee jeugd. Redelijk burgerlijk, maar prima. Mijn pa had een leuke baan in de bibliotheek. Hij heeft zich echt omhooggewerkt. Eerst zat hij boeken te stempelen, later maakte hij van die mooie stellages waarmee de bieb bepaalde boeken onder de aandacht wilde brengen. Mijn moeder werkt inmiddels al veertig jaar als verpleegster in het ziekenhuis.”

“Toen ik een jaar of twaalf was, zijn mijn ouders gescheiden en ging mijn vader in Leiden wonen. Mijn oudere zus en ik bleven in Amstelveen. Ik was een behoorlijk eigenwijs jongetje en beet me vast in dingen. Of het nou om sport of muziek ging: ik wilde er heel goed in zijn. Ik weet nog dat ik voor het eerst bluesgitarist Stevie Ray Vaughan hoorde. Ik was gewoon jaloers. Ik móést net zo goed worden als die gast. Ik heb eindeloos zitten oefenen.”

Karpervissen

“Mijn nummer daarover zou heel goed ’s werelds eerste rap over sportvissen kunnen zijn. Ik doe echt aan karpervissen, hè, het is geen onzin. Je wilt niet weten wat je hier in de omgeving uit het water kunt trekken. Uit de kleinste slootjes haal je soms de grootste beesten naar boven. Het leukste is dat je langs de kant loopt en kijkt waar ze zitten. Zie je wat, dan gooi je je hengel uit, met een broodkorst...”

“Met mijn vriend Stefan zit ik ook wel in zo’n tentje langs de waterkant, ook ’s nachts. We hebben van die hengels met zo’n pieper, die aangeeft dat er wat aan zit. Voeren doen we ook, soms al drie dagen van tevoren. Dat is geen garantie dat je wat vangt. We hebben weleens niets gevangen, terwijl we zeker voor 50 euro aan aas het water in hadden getieft.”

“Heb je beet, dan kan een karper flink tegengas geven. Het hangt van het gewicht af, je bent soms wel vijf minuten bezig. Heb je hem boven, dan voelt dat zo goed, echt zo’n oergevoel. Dan ga je op de foto en je weegt dat beest. Mijn record is 26 pond. Ik hoop de 30 te halen. Dan zit je dus gewoon aan het gewicht van een hond.”

Zuid

“Bob uit Zuid is natuurlijk helemaal geen coole naam voor een rapper, maar dat vind ik geinig. Het gaat in hiphop volgens mij ook om meer dan alleen streetcredibility. Toen ik ging studeren, ben ik in Zuid terechtgekomen, in een spotgoedkope woning. Als je op jezelf gaat wonen, begint je leven pas echt, zo zie ik het. Dat je voor het eerst een bloemkool koopt en daar dan iets van maakt. Je vindt dingen uit, gaat uit, wordt dronken. Zuid speelt een belangrijke rol in mijn raps. Ik maak natuurlijk ook wel uitstapjes, maar de meeste van mijn teksten spelen zich daar af.”

AZ

“Daar heb ik twee jaar in de jeugdopleiding gezeten – en ik vond het de hel. Ik speelde in Amstelveen bij Roda, Recht Op het Doel Af, toen ik werd gescout door AZ. Spijt als haren op mijn hoofd dat ik het heb gedaan. Hoe oud was ik? Hoe oud ben je als je naar de middelbare school gaat? Ik ging naar school in Alkmaar, dat hoorde erbij. Ik vond het allemaal niks. Ik kon wel voetballen, stond op het middenveld, maar ik vond voetbal gewoon niet leuk genoeg, denk ik.”

“Bij mij in het team zat Thom Haye, die nu bij Heerenveen speelt. Na een verloren wedstrijd stond hij te huilen. Ik maakte me niet zo druk, was na een nederlaag altijd de eerste die weer geintjes stond te maken. Ik snapte ook niets van die schreeuwende trainers. Wat ik ook ingewikkeld vond: ik was natuurlijk voor Ajax. Bij een tankstation durfde ik in mijn AZ-tenue nauwelijks de bus uit, ik schaamde me dood. Mensen zeggen vaak: jammer dat het niet gelukt is met je voetbalcarrière. Nou, zo denk ik er helemaal niet over.”

Akai MPC One

“Ik heb hem hier op tafel staan. Q-Tip, de rapper van A Tribe Called Quest, werkte ook altijd met een MPC. Het is een sampler waarmee je thuis muziek kunt produceren. Je kunt er beats op maken, en alles vervormen, versnellen of vertragen. De mogelijkheden zijn enorm. Geweldig apparaat, ik heb van alle muziek voor mijn album eerst thuis op de MPC demo's gemaakt.”

Gitaar

“Mijn gitaren staan daar in de hoek. Ik heb er een stuk of zeven, en een bas. Gitaren waren er al vroeg in mijn leven, mijn pa is nogal een freak op dat gebied. Ik speelde al jong gitaar, heb als jongen ook in een bluesband gezeten, maar ik heb in de muziek die ik nu maak pas het gevoel dat ik er echt iets mee doe. Gitaristen die ik goed vind? Van oudsher dus Stevie Ray Vaughan, hoewel ik zijn muziek inmiddels ook iets kitscherigs vind hebben. Het geluid van Dan Auerbach van The Black Keys spreekt me aan. Ik houd ook veel van The Strokes, waarbij je twee gitaarpartijen door elkaar hoort. En ik ben een enorme fan van de groep Wilco.”

Tim Knol

“Ik kende hem al een beetje via mijn vader, inmiddels zijn we vrienden. Hij is niet de meest voor de hand liggende producer van een hiphopplaat, maar hij kan absurd goed opnemen. Hij weet heel goed hoe je een nummer moet neerzetten en hoort precies of het nog iets nodig heeft. Mijn probleem is dat ik nogal zelfverzekerd ben. Ik denk al snel: het is goed zo. We hebben een paar keer flink ruzie gehad in de studio. Hij vond dit, ik vond dat. Verder ging het heel goed, hoor. Ik sliep in de week dat we in zijn studio opnamen gewoon bij hem thuis. Nu zie ik hem vaak. We zijn ook samen naar Edinburgh geweest, maar van de stad hebben we niet veel gezien, we gingen vooral de stad uit, wandelen.”

Beastie Boys

“Het gekke is: ik maak wel hiphop, maar eigenlijk heb ik er helemaal niet zoveel mee. Hiphopplaten koop ik bijna niet. Ik vind Q-Tip heel goed, maar dat is meer funk. Ik zit vooral in de hoek van bands als Wilco. En de Beastie Boys zijn een belangrijke invloed. Zij combineerden hiphop ook met echte instrumenten, wat tegenwoordig naar mijn smaak veel te weinig gebeurt. Dat mijn muziek wel wat op die van de Beastie Boys lijkt komt ook doordat ik ook met zo’n hoge stem rap.”

Frenna

“Ja, ik weet wie het is, maar verder: geen idee. Ik ken al die Nederlandse rappers helemaal niet, zoals zij mij ook niet zullen kennen. Faberyayo van de Jeugd van Tegenwoordig is een held van me. Ik heb hem altijd goed gevonden. Hij is ironisch, grappig. Dat mis ik bij zoveel andere rappers. Ze zijn allemaal zo serieus, ze hebben het ook de hele tijd over zichzelf en hoeveel streams ze halen.”

Sint-bernard

“Daar heb ik ook een nummer over op mijn album. Ik heb helemaal niet veel met honden, ik ben meer van katten. Maar als ik later, zo rond mijn veertigste, een hond zou hebben, dan het liefst een sint-bernard. Als je dan toch een hond neemt, moet het een grote zijn, die er goed uitziet en die je in het bos uitlaat. Dat je de mensen naar je ziet loeren: kijk hem eens lopen met zijn hond.”

Excelsior

“Laatst stond ik in Paradiso op een feest ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. De groep Daryll-Ann trad op. Ze hebben zulke goede liedjes, niet normaal. En Spinvis was er, ook een grote held van me. Vooral zijn eerste album vind ik goed. Ik ben supertrots: ik zit gewoon bij Excelsior, het platenlabel van al die geweldige acts. De sfeer is er ook heel goed. Als je het kantoor binnenloopt, stap je een huiskamer in. Iedereen kent elkaar, er lopen muzikanten rond. Ze snappen het gewoon iets beter.”

Karl Ove Knausgård

“Op de middelbare school las ik altijd met tegenzin. Een jaar of drie, vier geleden ben ik er echt mee begonnen. Onder de indruk was ik van Schrijver, van Knausgård. Hij komt een stad binnen en ontdekt zichzelf, hij wordt dronken, gaat vreemd. Hij maakt allemaal fouten en schrijft dat allemaal zo op dat je denkt: fuck, zo kun je dus over jezelf schrijven! Ik werd er enorm door geïnspireerd, wilde het ook proberen. Een verhaal schrijven vind ik veel te eng, misschien komt het er ooit eens van, maar rapteksten schrijven, dat durf ik. Ik maak altijd eerst de beat en de muziek, daarna komt de tekst. Bij rap schrijf je alles zo kort mogelijk op in heel krachtige zinnen.”

Nico Dijkshoorn

“Ja hoor, ik vind het best om over hem te praten. Ik snap ook best dat het voor jullie iets toevoegt, omdat hij ook schrijft. Ik ben trots op hem, maar ik lees echt niet alles van hem. Op een gegeven moment weet ik het wel. Hij lult ook een beetje zoals hij schrijft, dus ik ken veel al. Voor mij is het belangrijk dat hij helemaal gek is van muziek. Thuis heeft hij boven een soort studio. Van wat daar allemaal aan apparatuur staat begrijp ik de helft nog niet. Hij stuurt me regelmatig samples die ik kan gebruiken in mijn muziek. Ja, hij is wel fan van Bob uit Zuid. Toen ik nog voetbalde stond hij altijd langs de lijn, nu komt hij naar mijn concerten.”

Het debuutalbum van Bob uit Zuid is vrijdag verschenen bij Excelsior.