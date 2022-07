Rapgroep ValsBezig wil samen verder bouwen: ‘Stoppen is eigenlijk nooit een optie geweest’

Rapgroep ValsBezig. Beeld ValsBezig

Het in 2018 uitgebrachte nummer BUK heeft Ritchie (Ritchie Linga, 25), Demma (Demirel Stuart, 25), Ginio (Reginio Doelwijt, 25) en Kees (Renilhio Linger, 25) van rapgroep ValsBezig een hoop gebracht: het nummer ontving zowel een gouden als een platina plaat, behaalde meer dan 35 miljoen Spotifystreams en bracht de vier jongens, die elkaar sinds hun jeugd kennen uit Zuidoost, verschillende optredens in Suriname, Curaçao en Ibiza. BUK groeide uit tot hun grootste hit en werd wereldwijd beluisterd: van Brazilië tot Polen en van Rusland tot Portugal.

Braziliaanse producer

In de zomer van 2021 kregen de jongens een bericht waar ze nooit rekening mee hadden gehouden: een dag later zou het nummer BUK van zowel van alle streamingsplatforms als van YouTube worden gehaald. De reden: een Braziliaanse producer had bezwaar gemaakt tegen het gebruik van zijn sample in het nummer. Een sample is een geluidsfragment uit andermans muziekstuk dat wordt (her)gebruikt in dat van jezelf. Onder muzikanten is samplen de normaalste zaak van de wereld, maar dan moet een sample wel worden gecleard. Dat betekent weer dat de maker op de hoogte moet worden gesteld van het gebruik en dat er afspraken over de muziekrechten en eventuele opbrengsten moeten worden gemaakt.

In het geval van BUK is dit volgens ValsBezig niet gebeurd, waardoor het nummer op een gegeven moment noodgedwongen offline moest worden gehaald. Het is ‘nogal juridisch’ en de groep kan er niet meer over zeggen. Ze kunnen en willen wel meer vertellen over de gevolgen die het had en hoe ze hiermee omgingen. Ginio: “Toen ik het hoorde, kreeg ik meteen buikpijn. Ik wilde gewoon huilen.” Kees: “Ik dacht: ik kan er niets aan doen en daarom accepteerde ik het in één keer. Al heeft het me wel pijn gedaan. Nog steeds.”

Blijven praten

De jongens hadden inmiddels al geen platendeal meer. Door het verdwijnen van BUK gingen hun maandelijkse luisteraars op Spotify van 800.000 naar minder dan 300.000. En dit had weer een negatieve invloed op de deals die door labels werden aangeboden. Maar de vrienden lieten zich niet ontmoedigen, bleven met elkaar praten en beloofden elkaar door te gaan. Ze gaan er nu zelfs op een creatieve manier mee om. ValsBezig lanceerde de hashtag #waarisbuk. Demma, lachend: “We moeten met zijn allen BUK gaan zoeken.” En áls ze nu tijdens optredens het nummer beginnen te zingen, dan gaat het publiek helemaal los.

Op de nieuwe ep Vier staan acht songs die in potentie allemaal de nieuwe BUK kunnen worden: hitgevoelige clubnummers waarin de vier jongens elkaar, zoals altijd, perfect aanvullen. Nu hebben ze de smaak weer te pakken en zijn ze er klaar voor om samen verder te gaan bouwen. Ritchie: “Stoppen is eigenlijk nooit een optie geweest. We moeten doorgaan.”

Vier is te beluisteren op Spotify en iTunes.