Rapgroep SFB gaf in Afas Live een perfecte afscheidsshow

Frenna. Beeld FREEK VAN DEN BERGH / ANP

Aan het einde van de avond nam Frenna (Francis Edusei, 30) het woord. Hij zei: “Laten we beginnen waar het begon.” Vervolgens sloten de vier leden de show af met Flexen. Met dit nummer, dat in december 2013 uitkwam, maakte de Haagse groep zijn entree.

Het was vriend Rabby Racks die Frenna en de drie andere leden – KM (Kaene Marica, 25), Priceless (Jackie Nana Osei, 32) en Jandro (Alejandro Boberto Hak, 27) – aanspoorde om muziek uit te gaan brengen. Nog geen twee jaar na dat eerste nummer vestigden de vrienden definitief hun naam met hun belangrijke bijdrage op het succesvolle album New Wave.

In een razend tempo

Na bijna negen jaar heeft de groep besloten om te stoppen. Donderdagavond lieten de vier leden horen wat voor impact ze de afgelopen jaren hebben gemaakt. Ruim twee uur lang lieten ze in een razend tempo hun hits voorbijkomen. Opvallend genoeg kozen ze ervoor om nauwelijks te praten, alsof ze heel bewust de muziek wilden laten spreken.

Het publiek in de AFAS Live was vanaf het begin gretig. De groep begon met oude nummers, zoals Stressen en Codeïne, en die werden meteen luidkeels meegezongen. Maar de concertzaal ontplofte pas echt bij de grote hits van SFB op het New Wave-album, zoals Jij kan chillen met mij en Investeren in de liefde. Het had iets nostalgisch: met SFB de hoogtijdagen van Nederlandse hiphop herbeleven.

Dat SFB binnen de hiphop tot een van de belangrijkste groepen van Nederland behoort, werd ook duidelijk door alle gastartiesten die langskwamen, grote namen zoals Jonna Fraser, Broederliefde en Murda. Dat gaf extra gewicht aan de liveperformances.

Solocarrières

De vier leden van SFB zijn de afgelopen jaren ook solocarrières begonnen. Daarom kreeg iedereen een eigen blokje om alleen op het podium solonummers te doen. KM kreeg het publiek hierin het meeste mee, totdat Frenna als laatste alleen op het podium verscheen.

Frenna is solo intussen groter geworden dan SFB en verkocht in mei nog in zijn eentje de AFAS Live uit. Hij joeg er donderdagavond met gemak zijn solohits doorheen, zoals My Love en Paraplu. De losse soloblokjes waren een slimme keuze, ook omdat je hierdoor zag dat de vrienden elkaar het succes gunnen. En gelukkig sloten ze gezamenlijk de avond af.

Hoewel de keuze om alles zo achter elkaar te spelen en de muziek te laten spreken erg sterk werkte, bleef je als bezoeker na afloop toch ook met vragen achter. Waarom stoppen ze eigenlijk? Gaan ze echt geen muziek meer uitbrengen? En hoe kijken ze zelf terug op negen jaar SFB? Antwoorden op deze vragen hadden iets kunnen toevoegen aan een verder perfecte muzikale afscheidsshow.