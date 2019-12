Raoul Heertje werd bij de Klaagmuur gearresteerd

Het Israel van Heertje en Bromet. Beeld screenshot

Ja, er werd óók gelachen in Het Israël van Heertje en Bromet. De grapjes die Raoul Heertje als stand-upcomedian losliet op stokoude Nederlandse emigranten bij Tel Aviv werden met applaus begroet, zolang ze gingen over de zuinigheid en bekrompenheid van Nederlanders. Zodra hij overging op Netanyahu en de Palestijnse kwestie was het uit met de pret.

Die kritische noot viel niet helemaal goed bij de vereniging van Nederlandse emigranten in Israël. Moet je net Frans Bromet hebben. Nooit te beroerd om nog even na te kaarten: “Mag ik u wat vragen, mevrouw?” Denk die zuigende stem er zelf maar bij.

Lips wist het niet, maar Heertje verkaste meer dan dertig jaar geleden naar Jeruzalem met de bedoeling te emigreren. Bevangen door het zionistische ideaal. Na drie jaar kwam hij terug naar Nederland, een illusie armer. Met Bromet zoekt hij de vrienden op die hij als student maakte. Hoe gaat het nu met hun land en hun idealen?

In de eerste aflevering kwamen Heertje en Bromet van een koude kermis thuis. Dat begon al bij de Nederlandse vereniging, maar bij de Klaagmuur werd Heertje zelfs gearresteerd. Orthodoxe tegenstanders van het recht dat vrouwen hadden bedongen om hier hardop te bidden, maakten hen het filmen onmogelijk en dat leidde tot wat trekken en duwen.

De serie riep een beeld op van een twistziek land, nog los van de Palestijnen. Orthodoxe joden van allerlei slag leggen een claim op het land en het zionisme. En ze planten zich ook nog eens sneller voort.

Zoals een oude vriendin het aan Heertje uitlegde: Israël is niet meer het thuis van alle Joden, maar van sommige Joden. Het was koren op de molen voor de twijfel die hij toch al voelde: had hij dan toch moeten blijven dertig jaar terug?

Met de eeuwige camera op de arm zette Bromet die twijfels op scherp. Als progressievelingen zoals hij waren gebleven, hadden ze het tij misschien kunnen keren. Bromet was daarmee als het duiveltje dat om voorrang vocht op de schouder van Heertje. Een mooi begin.

Omdat Heertje vloeiend Hebreeuws spreekt, is het ook nog eens een natuurlijke opvolger van al die bekroonde reisreportages op de zondagavond van NPO2. Met dit verschil dat de kijkcijfers van Heertje en Bromet nog veel te laag zijn. Komt dat zien.

hanlips@parool.nl