Ramsey Nasr sprak aanstekelijk enthousiast over korstmossen, ja echt

Zijn verzamelwoede was een beetje uit de hand gelopen, dat gaf Ramsey Nasr zelf al in het intro toe. Naast dichter, schrijver, essayist, acteur, regisseur, librettist en vertaler was Nasr scharrelaar geworden, en zijn huis gaandeweg een Wunderkammer. Opgezette dieren, natuurencyclopedieën, schelpen en oude prenten – een man en zijn hobby dus.

In een zesdelige serie diept Nasr zelf uit hoe dat zit met als eerste thema ‘orde en chaos’. Meteen mooi, vond Lips, niet zo strak omlijnd, maar met ruimte voor van alles en dan vooral de geestdrift van Nasr. Voor prenten van kwallen, voor vuistdikke encyclopedieën en steeds voor verhalen.

Mensen zijn op hun leukst als ze begeestering hebben, als iets ze zó bevangt dat het zelfbewustzijn verdampt. Lips zag Nasr in en uit die modus schieten, en hoe meer hij toegaf aan zijn eigen vervoering, hoe aanstekelijker het werd.

Toen Nasr over zijn korstmostekeningen begon bijvoorbeeld. Ja echt, korstmos. In een kloeke insteekmap zaten ze, netjes in het plastic, de getekende mossen. Vooral de gele vond Nasr mooi, zó mooi, en een tel later nam hij ons mee naar het raamkozijn in zijn slaapkamer om een plukje van precies zulk mos aan te wijzen op de vensterbank. “Toen ik hier kwam wonen was ie nog zo, maar nu is het al een hele grote rakker.” Nou, toen had hij Lips, als hij hem niet al had.

Nasr vertelde hoe hij zijn eerst mostekening kocht. Online, van een Italiaan. Een week later zette diezelfde verkoper er nog eens 150 te koop. Toen werd Nasr zo kwaad dat hij ze allemaal kocht. Over de tekenaar van die mossen: “Wat mij fascineert is: waarom doet die man dat? Die man heeft dus dagen, nee járen van z’n leven doorgebracht met korstmossen.” Toevallig, Lips had nu juist zo iemand leren kennen.

