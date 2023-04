Ragged Music Festival in het Muziekgebouw: ‘De ruimte voor laden en lossen maakt Sjostakovitsj nog intiemer’

Russische pianisten Pavel Kolesnikov en Samson Tsoy. Beeld Joss McKinley

“Het is niet zo vanzelfsprekend om eerst aan de ruimte te denken en dan pas aan de muziek die je uit wilt voeren”, zegt Pavel Kolesnikov. “Maar het is wel interessant! Eerst de ruimte ontdekken en dan bedenken wat daar het beste klinkt. De klankkwaliteit is niet per se het belangrijkste. Er bestaat ook niet één beste piano in de wereld, de prestatie van het instrument heeft alles met het repertoire te maken. De combinatie van factoren maakt of iets werkt of niet. De setting en het beeld, het gevoel dat je samen met het publiek creëert, dat alles maakt dat de muziek optimaal tot zijn recht kan komen.”

Juist niet in een concertzaal

Compagnon Samson Tsoy vult aan: “Ruimte en muziek vanuit verschillende posities verkennen is boeiend. Je plaatst het publiek rondom de musici, bijvoorbeeld, of je geeft een concert juist niet in een concertzaal. Zoiets zet de luisterervaring totaal op z’n kop.”

Twee eeuwen geleden kende Engeland ‘ragged schools’, scholen voor haveloze, arme kinderen. Een Victoriaans klaslokaal in de Londense Ragged School of Music vormde een aantal jaren geleden de inspiratiebron voor Kolesnikov en Tsoy. Hier moest muziek klinken. Het Ragged Music Festival werd geboren. De twee dertigers, sinds lang een pianoduo, verplaatsen het festival naar Amsterdam, en geven er nu een nieuwe invulling aan.

Kolesnikov: “Voor mij is de ligging van het Muziekgebouw bijzonder: dicht bij het centrum, en toch ervandaan. Je gaat eerst de brug over, en stapt dan een gebouw binnen dat op het water lijkt te liggen. Je zweeft. Het gebouw ligt naast de cruiseterminal, het Centraal Station is op loopafstand, auto’s rijden voorbij, de dingen stoppen niet, maar zijn in beweging. Al deze factoren maken de plek speciaal en ook een beetje onwerkelijk, alsof je niet precies weet waar je bent. Je zweeft ergens tussenin. Dat zette ons aan het denken, het thema transformatie drong zich op.”

Tussenruimte

Tsoy: “Wat is er op het randje van de dood? Niemand weet hoe de tussenruimte is van er zijn en er niet meer zijn. Wat is er tussen hemel en aarde? De reis die onze programma’s vormen, twee dagen lang, voelt als een transitie.”

Vandaar dat de heren kozen voor laat werk van Sjostakovitsj, naast de Akhmatova-liederen van Tavener en Moessorgski’s Liederen en dansen van de dood. Aan het einde van het festival trekt de mist langzaam op, met de suite uit Prokofjevs Assepoester op twee piano’s. De zeven programma’s zitten strak in elkaar, opperste concentratie is vereist. De festivalmakers spelen samen met een hechte club musici die bereid is om deze intense duik te nemen. Onder hen is de violiste Alina Ibragimova en Slagwerk Den Haag.

De magie versterkt

Kolesnikov: “Sjostakovitsj heeft heel bijzondere dingen bereikt in zijn laatste levensjaren. Hij was vrij, zijn vakmanschap bevond zich op de top en zijn stijl was uitgekristalliseerd. Hij heeft uit kunnen drukken wat je eigenlijk niet uit kunt drukken. De ruimte voor laden en lossen van het Muziekgebouw is helemaal niet gebouwd als akoestisch ideale concertzaal. Juist daarom klinkt daar de bewerking van Sjostakovitsj’ Vijftiende symfonie voor pianotrio en percussie nog intiemer dan het stuk al is. We versterken de magie ervan.”

Tsoy: “Het Muziekgebouw heeft een architectuur, het weekend ook. Beide spelen op elkaar in. Je bouwt een programma als een sculptuur, het moet kloppen, ook wat je ziet in de ruimte.”

Ragged Music Festival: 29 & 30 april, Muziekgebouw