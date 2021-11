Radiopresentator Daniël Dekker over NPO Radio 5: ‘Het was tijd mijn hart te volgen’

Daniël Dekker. ‘Wat zo fijn is aan Max: als je iets leuks verzint, kun je het ook gaan doen.’ Beeld Nosh Neneh

“Ja, ja. Ben ik op mijn 61ste toch nog op weg een influencer te worden.” Met zichtbaar plezier heeft Daniël Dekker zojuist de eerste aflevering getoond van de De muzikale koelkast, een YouTubeserie over het eetpatroon van Nederlandse artiesten. Met voedingscoach Sabine Leijten onderzoekt Dekker hoe gezond de inhoud is van de ijskast van onder anderen Romy Monteiro, Alain Clark en Jaap Reesema.

Dekker leidt de gesprekjes, Leijten adviseert over verbeterpunten. “Een aangeklede podcast,” zegt de presentator. “Maar dan heel bondig, hè. Dat moet als je online wil meedoen. Maar we gebruiken wel het decor van de keuken uit Tijd voor Max. Ziet er gezellig uit, toch?”

Voor Dekker is het een nieuw onderdeel van een loopbaan die inmiddels veertig jaar aan radio-ervaring behelst. Ogenschijnlijk vergroeid met de Tros en later AvroTros, stapte hij een jaar geleden over naar Omroep Max, waar hij hoofd radio werd. Als presentator verruilde hij zijn weekendshow op Radio 2 voor Radio 5, waar hij nu een dagelijks lunchprogramma heeft.

Dekker haalt zijn YouTubedebuut aan als hij de voordelen van zijn transfer beschrijft. “Wat zo fijn is aan Max: als je iets leuks verzint, kun je het ook gaan doen. Dat heb ik de laatste jaren wel gemist. Bij een kleinere club zijn er meer mogelijkheden voor een goed idee, de lijnen zijn korter, de beslissingen worden sneller genomen.”

U presenteert nu weer dagelijks. Speelde dat ook mee?

“Toen Maxdirecteur Jan Slagter over dat lunchprogramma begon, maakte mijn hart een sprongetje. Omdat ik bedacht: ik ben begin zestig, heb misschien nog twintig zomers te gaan. Hopelijk gaat dat in goede gezondheid, maar mijn vrouw is bijvoorbeeld al ernstig ziek geweest. Ik besloot dat het tijd was om mijn hart te volgen.”

Was u bij Radio 2 tegen uw zin niet meer doordeweeks te horen?

“Ik had het met Muziekcafé enorm naar mijn zin, maar wilde het moment voor zijn dat er iemand zou opperen dat het een mooi moment zou zijn om het stokje door te geven. Bij de NPO wordt nu eenmaal veel op basis van iemands leeftijd besloten. Moest ik daarna dan uitzwemmen in een managementfunctie? Dan vertrok ik liever door de voordeur om nog een keer te doen wat ik echt leuk vind.”

Radio 5 is een station in opmars. Afgelopen jaar kreeg het 18 procent meer luisteraars. Wat is uw verklaring?

“Ik had die stijging niet zo snel verwacht. Maar onze formule is ijzersterk. Nederland houdt op het gebied van muziek en entertainment nu eenmaal van vertrouwdheid. ’s Ochtends hoor je bij ons de Arbeidsvitaminen. Die titel leeft misschien niet meer zo bij de jeugd, maar voor vijftigplussers is het een grote naam. En die groep vormt een heel groot deel van de bevolking. Die mensen vinden het fijn om juist in deze verwarrende tijden bekende stemmen en vertrouwde liedjes te horen.”

Jullie varen op die goeie ouwe tijd?

“Dat is wat overdreven. Maar we bieden wel een baken: in een veranderende wereld zijn er gelukkig ook nog dingen zoals je ze gewend bent. De ontwikkelingen met podcasts en streamingdiensten zijn natuurlijk mooi en spannend, maar voor sommigen vormen ze ook een ondoordringbaar woud. Dan is het gewoon fijn om de radio aan te zetten en Felix Meurders dat ene liedje uit je jeugd zo mooi te horen aankondigen. Muzikaal leggen we de nadruk op sixties en seventies. Ook de eighties doen mee. Elvis, The Beatles, The Kinks, de Stones; we houden hun erfenis levend. Maar we draaien ook Clocks van Coldplay. Dat houdt de sound fris.”

Toen ik onlangs naar uw lunchprogramma luisterde, waren de twee hoofdonderwerpen een podcast over Jules de Corte en een boek over haken en borduren.

“Dat lijkt misschien tuttig, maar dat was een bijzonder boek, hoor. Die mevrouw maakte heel aparte dingen. Maar je hebt gelijk: ik wil mijn programma vooral gezellig en laagdrempelig houden. Dat hoeft niet altijd alleen de oude garde artiesten te zijn. Ik had onlangs de Bluebirds, Flemming en Abbey Hoes in de studio. Maar dan vraag ik ook altijd even wat hun ouders vroeger draaiden of wat hun voorbeelden zijn. Zo leg ik de verbinding tussen de generaties.”

Diversiteitsbeleid lijkt een term die bij Radio 5 nog niet erg bekend is. Van de 28 presentatoren zijn er 23 man en is iedereen wit.

“Wat dat betreft zijn we ook ouderwets inderdaad. Maar dat probleem is helaas groter dan Radio 5. Reken erop dat eraan gewerkt wordt, maar ik verwacht dat Radio 5 daarbij niet meteen vooraanstaat. Al vind ik het heel terecht dat daar aandacht voor is. Het kan voor sommige mensen misschien niet snel genoeg gaan, dat weet ik. Maar ik vind dat het natuurlijk moet verlopen. Het is een kwestie van tijd.”

Jullie hebben geen FM-frequentie en zijn zo bijvoorbeeld niet te horen op de traditionele autoradio. Wat zou er gebeuren als jullie wel zo’n prominente plek krijgen?

“Ik zie dat niet gebeuren. De NPO heeft maar vier van die frequenties en zou dan bijvoorbeeld die van Radio 4 moeten afnemen. Maar ik weet zeker dat Radio 5 heel snel een van de grootste zenders van Nederland zou worden. Ons muziekformat heeft gigantische potentie.”

“Alle grote stations mikken op de doelgroep van 20 tot 49 jaar. Daar hoeven wij geen rekening mee te houden. Je ziet het ook aan onze Evergreen Top 1000 en de Top 2000 van Radio 2; het succes blijft maar groeien.”

“Ik vind trouwens ook dat we met Max een plek op Radio 2 moeten hebben. Ik zie een programma voor me met alleen eighties- en ninetiesclassics en weinig geouwehoer tussendoor. Dire Straits, Billy Joel, Genesis, Rod Stewart. Al die bands en artiesten die in Nederland nog steeds meteen de Ziggo Dome uitverkopen. Daarvoor ga ik de komende tijd lobbyen.”

Toont jullie succes tegelijk ook dat radio de jeugd aan het verliezen is? Golden oldie-zenders worden populairder, terwijl 3FM minder luisteraars trekt dan ooit.

“Nou ja, Qmusic is net marktleider geworden. Daar draaien ze niet bepaald evergreens. Maar wat wel klopt: de media- en muziekconsumptie van jonge mensen verandert snel. Tieners luisteren veel minder naar de radio. Die streamen. En zo zie je dat zenders die zich meer op ouderen richten, beter scoren. Dankzij de vergrijzing wordt die vijver alleen maar groter.”

Is dat een treurigstemmende conclusie?

“Nee, hoor. De luistertijd als geheel neemt toe, dat kun je aan de cijfers zien. Jongeren luisteren misschien minder, maar er is voor hen simpelweg veel meer te kiezen. Ze zijn gewend geraakt aan on demand. Dat biedt radio nu eenmaal niet. Als je naar het lunchprogramma van Radio 5 wil luisteren, zul je toch echt om 12 uur moeten inschakelen.”

“De jeugd wil nu eerst alle nieuwe mogelijkheden ontdekken. Die drive herken ik. Ik was in de jaren tachtig ook de eerste met een walkman. Onderweg naar muziek luisteren, dat was wat! Maar toch: ook de generatie die nu wat minder luistert, zal uiteindelijk de radio weer vinden om bijgepraat te worden en de liedjes te horen die veel voor je betekenen. Radio zal altijd blijven, daarvan ben ik overtuigd.”

Lunch lekker met Daniël Dekker, werkdagen om 12.00 uur, NPO Radio 5. De Evergreen Top 1000 begint maandag.