Radiomaker Jurgen van den Berg: ‘Ik was een beetje klaar met de waan van de dag’

Radiomaker Jurgen van den Berg verliet de NOS voor Omroep Max. Qua luistercijfers ‘van de Champions League naar de onderste regionen van de Eerste Divisie’, maar dat deert hem niet. ‘Ik zal altijd radio blijven maken.’

Laatst nog op de bloemenmarkt in Utrecht. Sprong een vrouw zo voor zijn neus. “‘Ik moet het toch even kwijt,’ zei ze, ‘ik mis u zo.’ Waarna ze allerlei momenten noemde uit mijn periode bij het Radio 1 Journaal, die ik alweer vergeten was. Toch grappig.”

Jurgen van den Berg (58), met zwarte bril, strak achterover gekamd haar en getrimde baard een van de meest karakteristieke radiokoppen van Nederland, grinnikt.

“Het is mooi dat ik in die tijd een zekere rol kon spelen met een bepaalde toon die ik aansloeg. Meestal serieus, maar soms ook licht. Met af en toe een grapje. Toen ik begon, vroegen mensen zich af of dat wel kon, maar zo eigenwijs was ik wel.”

Waan van de dag

Het is de ochtend waarop Nederland is opgestaan met de commotie over de taaltips van het Laks. De scholierenorganisatie stelt voor dat docenten voortaan niet ‘goedemorgen jongens en meisjes’, maar ‘goedemorgen allemaal’ gaan zeggen.

Voorheen kon Jurgen van den Berg zijn radio-uitzending uittekenen. “Dan zou het hier de hele ochtend over gaan. Hoe is de discussie? Wie geeft zijn mening? En wij moesten daar dan onze weg in zoeken. Je stond voortdurend aan. Met Israël, de stikstofproblematiek of dan was er iemand aan het schieten. Ik was een klein beetje klaar met die waan van de dag.”

In de wandelgangen van Hilversum liep Van den Berg toevallig omroepbaas Jan Slagter tegen het lijf. De twee raakten aan de praat, het klikte en de radiomaker stapte over. Van de NOS naar Omroep Max. Van de vroege ochtend naar de middag.

“Qua luistercijfers van de Champions League naar de onderste regionen van de Eerste Divisie,” vergelijkt hij. “Twee uur is een lastig tijdstip. Mensen zitten uit te buiken van hun lunch. Of gaan juist weer aan de slag met hun werk.”

Inmiddels is hij alweer 250 afleveringen onderweg met Villa VdB, het programma dat hij zich eigen heeft kunnen maken. Van den Berg gaat met zijn redactie op zoek naar ‘het verlengde of de achterkant van het nieuws’, bedenkt andere invalshoeken, heeft langere gesprekken én meer gasten.

Wederopstanding

Hij noemt de uitzending waarin hij een jongen interviewde die stotterde en daar een speciale app voor had. En die over het Tussenhuis, een soort opvanghuis voor prostituees.

“Voor Tweede Paasdag hadden we een item bedacht over wederopstanding. Met vier gasten. Een man met een hersentumor die tijdens een operatie buiten zichzelf was getreden en zijn baan als advocaat op de Zuidas had opgegeven. Hij was van het snelle geld maar deed alleen nog maar ideële dingen.”

“En we hadden een vrouw die in een midlifecrisis verslaafd was geraakt en daar weer uit was gekomen. En een man die zich bekeerd had tot het katholicisme. Het werd een mooi gesprek.”

Villa VdB biedt de luisteraar een cocktail aan smaken. Die van verdieping én verstrooiing. Zo was er ook De Teen.

“Els, een van mijn redacteuren, had iets gelezen over een kunstenares, die haar teen had gefotografeerd in de lockdown. Dan denk je misschien: een teen, waar gáát dit over? En als je zo’n onderwerp niet doet, zal niemand zeggen: hé, waarom hebben jullie dat van die teen niet gehad? Maar het werd een ontzettend leuk item. En het project dat begon op Instagram groeide uit tot een tentoonstelling.”

Televisie

Nee, ijdelheid is Van den Berg – ‘Ik heb twee kappers, een voor mijn baard en een mijn haar’ – niet vreemd, maar hij is wars van poeha. Hij sluit een televisiecarrière niet uit, maar het is niet zaligmakend. Ooit werd hij gevraagd voor Op1, de talkshow op NPO 1. Het kwam niet eens tot een pilot.

“Het wijkt nog niet eens zo veel af van radio, behalve dan die dikke camera op je kop. Maar ik heb niet de ambitie en denk eerlijk gezegd ook niet dat ik het goed kan. Aan de andere kant: beredeneerd in het spectrum van NPO tot SBS kan ik zo tien mensen opnoemen die slechter zijn dan dat ik het zou doen. Maar ja, die gaan er wel zitten, vanwege hun ego. Mijn weinige enthousiasme heeft er denk ik voor gezorgd dat ze verder gingen kijken.”

Toch schuwt Van den Berg het avontuur niet. Toen hij als radiomaker furore maakte in Groningen, liet hij alles achter om zijn blik te verruimen. Hij kreeg de kans bij de NOS, als redacteur, nieuwslezer en later presentator van Langs de Lijn en Radio Tour de France en keerde via De Ochtend en Cappuccino (NCRV) weer terug bij de NOS voor het Radio 1 Journaal.

De man die zo van koken en in het bijzonder cocktails houdt, sluit een grote switch niet uit. Iets in de horeca? Een cocktailbar? “Maar een ding staat vast: ik zal altijd radio blijven maken,” verzekert hij.

Eerst telt Omroep Max en Villa VdB, waar hij eigenlijk nog maar net is begonnen, zo voelt het naar eigen zeggen. Hij is al gewend naar het ritme. Niet meer elke ochtend om vier uur de wekker, halfvijf in de auto en vijf uur in de studio, maar om negen uur op het Hilversumse Mediapark.