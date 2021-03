Radio Radio nu radiostation: ‘Noodzakelijk voor de dancescene’

Oprichters Vincent Reinders (links) en Vincent Lindeboom. Beeld Dia Dia Dia

Met een gelukje kwamen Vincent Reinders (36) en Vincent Lindeboom (42) drie jaar geleden terecht in het monumentale pand in het Westerpark. Ze kenden de toenmalige directeur van de Westergasfabriek, die een tijdelijke locatie voor ze in de aanbieding had.

Inmiddels is Radio Radio niet meer uit het Amsterdamse nachtleven weg te denken. Het groeide uit van ‘ravecafé’ tot een miniclub, dat tijdens Amsterdam Dance Event qua programmering niet onderdoet voor andere nachtclubs. En nu is ook de tijdelijkheid er vanaf: in januari werd het contract met vijf jaar verlengd, tot 2026.

Vanaf deze week wordt er op woensdag en donderdag radio gemaakt. “Als wij het over radio hebben, dan doelen we op dj-communityradio,” legt Reinders uit. Ofwel: er is hoofdzakelijk elektronische muziek te horen in de vorm van dj-sets, net als ’s nachts in de club. “Al kunnen we overdag ook uitwijken naar jazz en hip-hop.”

Het is, gezien jullie naam, bijna gek dat jullie nog geen radiostation waren.

Reinders: “Dat was wel altijd de ambitie. Meestal wordt dj-radio gemaakt vanuit een klein hok, met gesloten deuren en kan niemand erbij zijn. Wij droomden bij deze locatie al snel van de unieke mogelijkheid dat wel met publiek te doen. Dat je hier koffie komt drinken terwijl er voor je neus een dj aan het draaien is.”

Op welke manier sluit RRFM aan bij het concept van Radio Radio?

Lindeboom: “We willen benadrukken dat we een clubhuis voor de dancescene zijn. Dat de deuren vaak openstaan, voor iedereen uit de creatieve muziekhoek.”

Reinders: “Het gaat ons om de community, zodat zij een plek hebben om heen te gaan. Uiteindelijk willen we veel meer dagen open, zodat er altijd reuring is. Daar sluit zo’n radiostation naadloos op aan.”

Voorheen was Red Light Radio, dat vorig jaar stopte, de plek voor de lokale muziekscene. Willen jullie dat gat vullen?

Reinders: “We deden voorheen alleen live­streams bij speciale sets of avonden, juist omdat we geen tweede Red Light Radio wilden worden. Toen dat stopte, dachten wij wel direct: misschien moeten we het dan toch permanenter gaan doen.”

Lindeboom: “Niet alleen voor Radio Radio, maar omdat we dj’s dicht om ons heen hebben die het draaien bij zo’n show erg missen.”

Beeld Rink Hof

Waarom is het voor de dancescene belangrijk zo’n radiostation te hebben?

Lindeboom: “Het is een bijna noodzakelijk podium. Je moet als dj zichtbaar blijven met je eigen sets.”

Reinders: “Het kan je visitekaartje zijn. Ik ken dj’s die internationale boekingen hebben gekregen vanuit hun radioshow. Het is een soort etalage.”

Met dj Carista Eendragt, inmiddels een ster, als hoofd Muziek hebben jullie in elk geval een grote vis gevangen.

Reinders: “Ja, een gedroomde partner. Ze is een geweldige dj en daarnaast een heel fijne sparringpartner, die samen met mij de muzikale lijn bewaakt. Ik ken haar inmiddels tien jaar. Ze draaide hier ook al vaker. Van dichtbij zagen we haar groter en groter worden en zelfs nu ze eigenlijk te groot is om op een plek als Radio Radio te draaien, blijft ze terugkomen. De liefde is dus gelukkig wederzijds. Daarbij heeft ze net als ik een groot netwerk, waardoor ook internationale namen zoals John Talabot meedoen.”

Lindeboom: “We pakken het professioneel aan, dat zit in onze aard. Deze plek is inmiddels veel meer dan slechts een ravecafé. Uiteindelijk willen we misschien wel naar het buitenland. Een Radio Radio in Berlijn of Parijs. De ambitie is groot, maar we willen wel zo puur blijven als we zijn. Als je vraagt waar RRFM naartoe kan gaan? We willen binnen onze niche overal zichtbaar zijn en uitgroeien tot een geliefd en gerespecteerd station in Europa, zoals NTS Radio uit Londen dat is.”

Reinders: “Muziekgeschiedenis in Amsterdam schrijven, denk ik.”

RRFM is op woensdag en donderdag van 17.00 tot 22.00 uur te beluisteren via rrfm.nl.