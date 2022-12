Radio-dj Gerard Ekdom: ‘Bij mij is het altijd 32 graden en strakblauw’

Op de klapstoel: radio-dj Gerard Ekdom (44). Hij is vanaf zondag een van de presentatoren van de Top 4000 op Radio 10. Een interview aan de hand van trefwoorden over zijn podiumduet met Meat Loaf, de liefde van zijn moeder voor Julio Iglesias en de oerkracht van Bohemian Rhapsody.

Utrecht

“Toch mijn stad. Al ben ik opgegroeid in Bilthoven en woon ik nu al weer jaren in Soest. Maar Utrecht was toen ik opgroeide het middelpunt van onze aandacht. Elke zondag uit eten bij de pizzeria van Alessandro en Rita in het centrum. En wanneer het kon naar de platenzaak natuurlijk. De eerste keer wilde ik Thriller van Michael Jackson hebben, maar die vond mijn vader te duur. Ik kreeg de single van Beat It. Ook leuk, maar toch anders.”

“Mijn ouders hadden een bloemenzaak in Bilthoven. Mijn moeder bepaalde de muziek in de winkel én thuis. Vaak de radio, maar thuis haar eigen muziek. Ze had een eclectische smaak, die liep van Arie Ribbens tot Julio Iglesias. Als er thuis feestjes waren, beheerde zij de platenspeler. Op Barry Whites You’re the First, the Last, My Everything werd gedanst. Dat hoorde ik vanuit mijn slaapkamer boven, want tegen die tijd lag ik al in bed.”

Rommeldebom

“Mijn eerste programma bij Stichting Lokale Omroep Bilthoven. Ik was 14 jaar, had een stemtest gedaan en mocht het proberen. Ik kon mijn geluk niet op. Je had toentertijd Rinkeldekinkel met Jeroen van Inkel en ook Ronflonflon met Jacques Plafond. Ik wilde ook zoiets. Dat werd dus Rommeldebom met Gerard Ekdom.”

“Het was zaterdag 28 november 1992, twee uur ’s middags en daar ging ik. Voor het eerst vliegen. Ik weet nog alles van die uitzending. De eerste plaat was Radar Love van de Golden Earring. En daarna kwam Be My Baby van Vanessa Paradis, want dat was de populairste plaat van Bilthoven die week. Daar had ik zelf research naar gedaan op straat, lees: het schoolplein. Maar goed, ik had wel een eigen item te pakken. Toen ik de studio uitliep, dacht ik dat iedereen in het dorp me had gehoord. Viel toch enigszins tegen dat het leven buiten gewoon bleek te zijn doorgegaan.”

4.44 uur

“De alarmtijd van mijn wekker. Ik heb een haat-liefdeverhouding met vroeg opstaan. Ik mag gaan doen wat ik het liefste doe, radio maken. En dan ook nog op een heel prominent tijdstip. Maar ik ben van nature een avondmens. Het vroege opstaan valt me gewoon zwaar. Zeker nu het buiten aardedonker en koud is. Wat ik wel fijn vind: de ochtendshow betekent meteen pieken. Aan het eind van de ochtend zak ik langzaam in en na de lunch houd ik siësta. Daarna begint deel twee van de dag. Dat rek ik eigenlijk altijd te lang. Ik zou er tussen acht en negen in moeten liggen, maar het wordt regelmatig half elf.”

Belachelijk gezellig

“Zo kun je de sfeer in de studio wel noemen, ja. Bij mij is het altijd 32 graden en strakblauw. Ik zoek zoveel mogelijk naar de lach. Toen de pandemie uitbrak, realiseerde ik me na een tijdje: we moeten hier omheen werken. Het programma werd te zwaar. Uiteraard zat het in de nieuwsbulletins, maar verder heb ik het woord corona niet meer laten vallen. Onze show moest een soort vrolijk tegengif worden. Al snel hanteerden alle ochtendshows die methode. Hetzelfde doen we nu met de oorlog. Ik merk aan mijn luisteraars dat ze dat heel fijn vinden, even een wereld zonder al die narigheid.”

Lennon

“Mijn oudste zoon. Of bedoel je de muzikant? Mijn Lennon is vernoemd, ja. Ik draaide op de radio het nummer Beautiful Boy van John Lennon. Nicole was zwanger, van een jongetje wisten we. Ik luisterde door de koptelefoon naar dat nummer, dat eindigt met gefluister van Lennon tegen zijn zoon. Toen wist ik het zeker: het moest en zou Lennon worden. Mijn moeder leefde toen nog, maar we wisten dat ze niet lang meer had. Haar hebben we toen als enige de naam verteld. Mijn vader mocht het niet weten en ze heeft het hem ook niet verteld. De geboorte van Lennon heeft ze helaas niet meer meegemaakt.”

4000

“Sting zei toen hij de lijst in 2020 opende: ‘Top 4000? That’s a lót of songs’. En hij had gelijk. We doen er drie weken over. Op kerstavond draaien we de nummer 1. Bovenin zijn de platen vaak hetzelfde, maar juist onderin vind je de leukste en verrassendste songs. In mijn eerste editie mocht ik de nummer 4000 draaien. Toen was dat Frank Stallone met Far from over. Ge-wel-di-ge plaat! En ook lekker: die grote hoeveelheid liedjes schudt je muzikaal compleet door elkaar. We gaan van de White Stripes naar de Dolly Dots en van Muse naar Dua Lipa. Er zijn veel lijstjes, dat is waar. Maar dit is denk ik de gezelligste van allemaal.”

Julio Iglesias

“De favoriet van mijn moeder. Ze had zijn hele oeuvre op elpee. Elke keer dat ik zijn muziek hoor, ben ik weer dat jongetje in ons ouderlijk huis. Ik zou Iglesias in 2003 voor 3FM interviewen over zijn nieuwe plaat Divorcio. Bij de platenmaatschappij zeiden ze: Waarom nodig je je ouders niet uit? Geweldig idee. Zeker omdat mijn moeder, ze had ALS, toen al zwaar ziek was. Toen Iglesias hoorde dat ze er was, zei hij meteen: ‘Bring me to her!’ Er is een foto van mijn moeder bij hem op schoot. Ik heb toen gelukkig niet alleen het interview maar ook de gesprekjes eromheen opgenomen. Heel dierbaar om mijn moeder met Julio te horen praten.”

Ekdoom

“De kelder onder ons huis. Ik heb er 310 meter aan cd’s. Ik heb de plankjes zelf laten zagen bij Karwei. En dan staan er nog een paar flinke kasten met vinyl en ik heb er mijn eigen studiootje, waar ik in noodgevallen mijn uitzendingen kan opnemen. En, heel handig in coronatijd, mijn eigen bar met flipperkast en – grapje van een paar vrienden – zelfs een paaldanspaal.”

“Ik kan hier soms uren zitten. Plaatjes draaien. Heerlijk ontspannend. Maar ja, als we ooit kleiner gaan wonen, moet ik wel serieus nadenken wat ermee moet gebeuren. Mijn eerste suggestie? Ik vrees de afvalcontainer.”

Gedwongen verkoop

“Ja, daar lijkt het wel op nu minister Adriaansens heeft besloten dat een bedrijf nog maar drie zenders op FM mag hebben. Talpa heeft er vier: Veronica, Sky Radio, 538 en wij. Radio 10 gaat echt heel goed. Ik denk niet dat Talpa daaraan twijfelt. Maar zo’n bericht geeft natuurlijk een hoop onrust, want niemand weet precies wat er gaat gebeuren.”

“En de FM-frequentieveiling van volgend jaar zorgt voor nog meer onzekerheid. Afgelopen jaar zijn veel dj’s van station gewisseld. Stel je voor dat je bent overgestapt, denkt even in rustig vaarwater te komen en dan dit nieuws hoort: ‘Oh my God, nu dit weer!’ Hoe het allemaal afloopt, kan ik niet voorspellen, maar het wordt een spannend jaar.”

Bohemian Rhapsody

“Vorig jaar nummer 1 en dit jaar weer; altijd een veilige gok. Ik denk dat mensen vooral om nostalgische redenen stemmen. Ze horen graag wat ze al kennen en het geeft structuur: ‘Queen was altijd nummer 1 en moet het dus weer zijn, anders klopt het niet’.”

“Ik weet nog dat ik bij Radio 2 de Top 2000 presenteerde en Imagine van John Lennon op 1 kwam na de aanslagen in Parijs in 2015. Iedereen was kwaad! En wij kregen de schuld, want wij hadden Imagine gepromoot, vonden boze luisteraars. Het jaar erna werd het weer gewoon Bohemian Rhapsody.”

Meat Loaf

“Heb ik mee op het podium gestaan in de toenmalige Heineken Music Hall. Ik interviewde hem in de Arbeidsvitaminen op 3FM. Hij kon nukkig zijn, maar was toen in geweldige stemming. Ik vertelde over een elpee die hij niet had. Of ik die voorafgaand aan zijn show wilde langsbrengen, vroeg hij.”

“Hij was er zo blij mee dat hij riep dat we die avond samen een song zouden doen. Ik geloofde er niets van, maar eenmaal in de zaal werd ik gewenkt: of ik in de coulissen wilde klaar staan. En toen kondigde hij me aan: ‘You may not know his face, but you all know his voice!’ Ik wist niet wat ik moest doen, maar kreeg een tamboerijn en een regel tekst: het refrein van Johnny B Goode.”

Rock-’n-rolle

“Wijn is een hobby van me. Ik ben geen grote drinker, maar heb een aantal mooie bourgognes in m’n koelkastje liggen. De wijn voor de rock-’n-rollecollectie wordt geïmporteerd uit Frankrijk. Ik heb bij elke fles een playlist gemaakt, kunstenaar Selwyn Senatori ontwierp de etiketten. De rolle is een andere naam voor de vermentinodruif. Die zit in alle wijnen, behalve de rode. Die heet dus Rebel.”

Spanje

“Ga ik ooit naar emigreren, dat weet ik zeker. Ik heb nu al een vast adres waar ik vaak kom, het is mijn escape. Even een weekje opladen aan de Spaanse stekker en dan weer terug. We kwamen er voor het eerst in 1990 en het was liefde op het eerste gezicht: de mensen, de mentaliteit, het klimaat, het eten, de wijn. Ik ben gewoon gelukkig als ik daar ben. Misschien is emigreren wat overdreven, maar ik zal er later hopelijk grote perioden van het jaar zijn.”

Gary Fomdeck

“Mijn alter ego! Ja ja, ik ben een echte one day fly. Maar wel eentje met een nummer 1-hit. Het begon met een plannetje voor Serious Request in het Glazen Huis van 3FM in 2014. We konden die actie inmiddels bijna uittekenen, dus zochten we naar iets nieuws. Een kersthit moest het worden, maar dan een geheime.

“Tegen producer Arno Krabman zei ik: ‘Het moet klinken als de hele jaren tachtig bij elkaar.’ En als verhaallijn wist ik: hij is weg, zij is thuis en ze missen elkaar. Arno bedacht het muzikaal. Dat klonk al goed. Toen bestelden we pizza. Voordat die werd bezorgd, hadden we de tekst af: I’ll be there this Christmas.”

“De grap was dat steeds meer 3FM-collega’s het liedje gingen draaien, maar niemand doorhad dat ik het was. Pas in het Glazen Huis onthulde ik dat ik achter Gary Fomdeck zat. Ik had een flesje wijn nodig om de zang fatsoenlijk op te nemen, maar ik ben echt trots op dat liedje.”

De Top 4000 is vanaf zondag 12 uur dagelijks te horen op Radio 10. Ekdom presenteert ook de Top 4000 Muziekquiz. Vanavond, 21.30 uur op SBS6.