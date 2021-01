Radio-dj Domien Verschuuren: ‘Ik zou nooit zeggen dat ik een plaat niet leuk vind’

Domien Verschuuren (1988) is dj bij radiostation Qmusic. De podcast Man, man, man, die hij met zijn vrienden Chris en Bas maakt, is een van de best beluisterde podcasts van Nederland.

Tilburg

“Ik heb er meer dan twintig jaar gewoond, maar dat oergevoel van ‘er gaat niets boven mijn geboorteplek’ ken ik niet. Het enige Brabantse aan mij is mijn liefde voor worstenbroodjes. De beroemde kroegen, het gezellige studenten­leven, ik heb het allemaal nooit ontdekt. In die jaren was ik echt een gigantische nerd, had totaal niet de drive om naar een café te gaan. ‘Dom zuipen en achter de meisjes aan,’ zei ik toen over mijn vrienden die wel gingen stappen. Terwijl ik nog nooit een voet in een discotheek had gezet, riep ik heel beslist dat ik geen alcohol nodig had. Tja, logisch. Want ik zat alleen maar op mijn slaapkamer.”

My First Sony

“Kreeg ik toen ik zes of zeven werd. Zo’n rood met geel geval met een microfoon en een opnameapparaat met een cassettebandje. We waren meteen onafscheidelijk. Met mijn microfoon bij de speaker van de radio nam ik fragmentjes of jingles op om er daarna zelf iets achteraan te vertellen. Thuis was vooral mijn vader altijd met muziek bezig. Hij speelde trombone en had een grote collectie platen en cd’s. En de radio stond vaak aan. Op Omroep Brabant vooral. Dat begon ik als klein kind al na te doen. Maar het begon pas echt toen ik Rick van Velthuysen ontdekte. Die deed toen de lunchshow op Radio538 en liet me zien dat radio maken meer is dan plaatjes aankondigen. Wat een prachtig raamwerk van jingles en gekke geluiden had hij. Ik was een jaar of elf en dacht: ja, sfeer maken op de radio, dat wil ik ook.”

Poliep

“In officiële termen was het een cyste. Met kenmerken van een poliep. Hoe dan ook: het was wel even goed schrikken, hoor. Ik merkte eind 2018 al dat mijn stem snel hees werd. Ik doe al mijn hele loopbaan oefeningen om mijn stembanden in vorm te houden, maar het ging steeds moeizamer. Normaal klonk ik alleen na een weekend feest op Lowlands alsof ik een grindbak had opgegeten. Maar toen ik met de podcast de theaters inging, gebeurde dat steeds vaker. Ik dacht dat ik simpelweg rust nodig had, maar de KNO-arts constateerde een cyste. Ik moest onder het mes. Doodeng, vond ik dat. Je denkt: er hoeft maar een verkeerd sneetje te worden gezet en je bent klaar. Die stembanden zijn zo fragiel! Hoewel alles goed is gegaan, denk ik nu bij elk hikje: het zal toch niet, hè? Ik moet weer leren vertrouwen.”

Shockjock

“Haha, als ik iets níét ben! Ik zou het ook niet kunnen, radio maken met het doel de luisteraar te shockeren. Ik maak veel liever iets leuks samen mét hen. En ik bewonder ook graag. Mijn motto is: elk telefoontje krijgt een kroontje. Als je bij mij in de uitzending komt, moet je je veilig en gewaardeerd voelen. Het programma moet positiviteit uitstralen. In de afkondiging van een plaat zeggen dat ik hem zelf niet zo leuk vind? Zou ik nooit doen. Natuurlijk, er zijn er best tracks die ik thuis niet opzet, maar waarom zou ik met die mening de luisteraars lastigvallen? Ik maak juist radio voor hen. Dus geef ik ook die platen een mooie aankondiging. Want zo’n liedje is altijd iemands lievelingsnummer.”

Schermtijd

“Wil je het precies weten? Vorige week gemiddeld 5,5 uur. Die week ervoor 6 uur. Per dag, hè. Eigenlijk vind ik dat het minder moet met die telefoon, maar tegelijk denk ik: waarom eigenlijk? Via WhatsApp en Instagram houd ik contact met vrienden, sta ik in verbinding met de rest van de wereld en voel ik me nooit alleen. Pak die telefoon af en ik krijg het moeilijk, dat durf ik wel te voorspellen.”

“Maar goed, dat is 2021 hè. Sociale media horen er gewoon bij. En er zijn ook weinig na­delen. Behalve dat ik weinig rust ervaar. En moeilijk gas kan terug­nemen. Het nieuws, appen of even opzoeken wie ook alweer de hoofdrol in die ene film speelde, ik ben de hele dag met mijn telefoon bezig.”

Anonieme schreeuwertjes

“Dat speelde begin 2018. Ik deed de ochtendshow op 3FM en had er even helemaal genoeg van. Hoewel de sfeer bij het station goed was, gingen de luistercijfers maar niet omhoog. En als ik daarover nieuwsberichtjes las, schreef er altijd wel een anoniem figuur onder: ‘Dat krijg je ervan als je Domien in de ochtend zet’.”

“Ik moet erbij zeggen: het belachelijk vroege opstaan maakte emotioneel ook een beetje wankel, maar op een gegeven moment was mijn emmertje gewoon vol. Ik begon te geloven dat die anonieme schreeuwers gelijk hadden, twijfelde aan mezelf.”

“Ik heb een paar dagen vrij genomen. Maar ja, daar werd toen al snel van gemaakt dat ik was ingestort. Terwijl ik gewoon even moest uitslapen en bijtanken. Het werkte wel. Sindsdien lukt het een stuk beter dat soort hatelijke berichtjes te negeren.”

Tinder

“Ben ik mee gestopt. Begin van de zomer al. Ik kan het gewoon niet. Die vleeskeuring van dat swipen! Ik kan er niet aan wennen en ben ook niet goed in die gesprekjes op zo’n app. Ik heb tegenwoordig gelukkig iemand met wie ik heel goed omga. Geen relatie, hoor. Gewoon iemand met wie ik het megaleuk heb. Nee, dat is inderdaad niet platonisch. In deze tijden zou je het een coronabuddy kunnen noemen. Maar we zijn allebei gewoon vrijgezel. Als we morgen een geweldig iemand tegen het lijf lopen, kan dat. En dan hoop ik dat ik die ware gewoon in de kroeg of op de werkvloer tegenkom.”

Man, man, man

“Het is compleet uit de hand gelopen. Bas Louissen, Chris Bergström en ik begonnen onze podcast compleet zonder verwachtingen. Inmiddels zijn we bijna 2,5 jaar verder. We hebben een Marconi Award en een Dutch Podcast Award gewonnen en maken kans op de Radioring. Per maand wordt er bijna 700.000 keer geluisterd en we hebben een theatertournee gedaan.”

“Onze kracht? De manier waarop we met elkaar praten. Helemaal vrijuit. Omdat we vrienden zijn en letterlijk bij elkaar aan de keukentafel opnemen, zit er geen filter op de persoonlijke verhalen. Natuurlijk, als we over seks praten, nemen we niet de precieze standjes in de slaapkamer door. Het gaat vooral over het gevoel erachter: hoe komt het dan als je onzeker in bed bent?”

“Maar toch moeten we opletten. Mijn ex-vriendin hoorde bij de lunch op haar werk hoe er aan een ander tafeltje over haar rol in de podcast werd gesproken. Daarom is de regel nu dat wat we vertellen niet ten koste van anderen mag gaan.”

Mannelijkheid

“Als ik iets geleerd heb van het maken van vijftig podcasts over dat onderwerp, is het dat de moderne man zich kwetsbaar mag opstellen. Luisteraars omarmen ons vooral omdat we eerlijk zijn over onze gevoelens. De traditionele mannelijkheid van houthakken en kippen slachten en rauw opeten bestaat volgens mij niet meer.”

“Maar het is geen serieuze research, hè? We bespreken gewoon het leven van drie begin-dertigers en houden daarbij altijd het begrip mannelijkheid in de gaten. Het idee kwam van Bas en Chris. Die belden elkaar regelmatig om te klagen over hun dominante vriendinnen. Een soort tweemanspraatgroep voor mannen die onder de plak zaten. Toen hebben ze mij erbij gevraagd.”

Nummer 1

“Ja, dat zijn we met Qmusic sinds kort. Heel prettig natuurlijk. Maar ik heb 12 jaar bij 3FM gewerkt. Daar ging het bijna nooit over doelgroepen en luistercijfers. In die periode waren we ook een tijdje de grootste. Dan kregen we een saucijzenbroodje in de dj-vergadering en gingen we over tot de orde van de dag. Die houding vond ik ook fijn.”

“Tegenwoordig leer ik meer hoe de cijfers werken. Vind ik interessant, maar ik laat me er niet door leiden. Nee, ik heb geen bonus gekregen in december. Een mooi kerstpakket met een fles bubbels, dat was het. Gelukkig. We zijn heel nuchter hier bij Q.”

Scheiding

“Die tussen Bas en mij, bedoel je? Hij is tien jaar mijn regisseur en producer geweest, maar we werken bij Qmusic sinds kort niet meer samen. Best een heftige beslissing, zeker omdat ik die feitelijk voor hem heb genomen.”

“De reden? Lastig om even kort uit te leggen. Als je al zo lang samenwerkt en ook nog samen een podcast maakt, die steeds meer werk kost, zit je zeven dagen per week midden in elkaars leven. Dat is niet altijd goed. Daarbij merkte ik dat er steeds meer van zijn passie naar de podcast ging. En ik heb iemand nodig voor wie het radioprogramma het belangrijkste project is.”

“De fout die ik maakte, is dat ik niet eerder het gesprek ben aangegaan, niet aan hem heb gevraagd: hoe liggen je prioriteiten precies? Nu leek het alsof ik al voor hem had besloten dat we uit elkaar moesten. Daar hebben we flinke woorden over gehad, maar inmiddels is alles uitgepraat. Het zit weer helemaal goed tussen ons en Bas geniet erg van zijn vrijheid.”

Decibel

“De vrouw met wie ik nu samenwoon, mijn lieve kat. Ik wilde altijd al een poes, maar ondernam nooit actie. Toen ik bij 3FM van de avond naar de ochtend ging, kreeg ik van mijn collega Roosmarijn Reijmer een cadeau. Daar was ze, Decibel! Ik hoopte op een knuffelkat, maar Decibel is een enorme diva. Alleen ’s ochtends mag ik haar bij Gods gratie aaien, verder trekt ze volkomen haar eigen plan. Maar ik vind het megaleuk. Ja, ik praat tegen haar. Vanochtend nog. Hebben we doorgenomen of ze al vogeltjes in de tuin zag. Hmm, nu ik het zo zeg: ik heb echt een vaste vriendin nodig.”

Dani Hagebeuk

“Ik moest hem googelen, maar: e-sporter bij Ajax, wat vind ik dat mooi! Ik stoor me echt aan mensen die afgeven op geld verdienen met zoiets als een computergame. Als dat kan, is dat prachtig voor die jongen. Da’s zo vet aan de online wereld: er zijn zoveel nieuwe kansen!”

Domien Verschuuren is elke werkdag van 16 tot 19 uur te horen op Qmusic. Op vrijdag presenteert hij vanaf 14 uur de Top 40.