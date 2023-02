Radar vanaf nu op NPO 2: ‘We zijn vaker verhuisd en altijd komen bovendrijven’

Antoinette Hertsenberg: ‘Ik ben geen voorbijganger, maar wil langer mijn nagels in onderwerpen zetten.’ Beeld AvroTros

Vanaf nu is Radar niet op NPO 1 maar op 2 te zien. Ligt u daardoor zwetend van de zenuwen in bed?

“Zeker niet. We zijn 28 jaar terug vanuit het niets met Radar begonnen, opgeklommen en hebben onze plek veroverd. We zijn wel vaker verhuisd en kwamen altijd bovendrijven. Als we maar zorgen dat de inhoud van het programma zo goed is dat mensen niet om ons heen kunnen. Dat motiveert mij nu ook weer er keihard aan te trekken.”



Opsporing Verzocht lijdt ondanks alle inspanningen qua kijkcijfers wel degelijk onder diezelfde verhuizing…

“Ja, dat gaat best moeizaam. Maar Opsporing Verzocht opereerde tot vorige week recht tegenover De Slimste Mens en dat programma doet het bizar goed. Nu is dat afgelopen. Wat niet wil zeggen dat ons geen enorme klus wacht. We zullen daarom veel promo’s inzetten en daarnaast onze uiterste best doen zo relevant mogelijk te zijn. Actuele consumentenzaken kritisch volgen, zoals de energieprijzen.”

“Zo zijn er aanwijzingen om te denken dat de energielabels die corporaties geven aan woningen aan de hoge kant zijn. Mensen zeggen: mijn huis heeft een B of C, maar ik betaal me blauw aan gas en tocht weg in mijn kamer. We kijken maandag naar de ontwikkeling rondom zorgcontracten die voor 1 februari afgesloten moesten worden terwijl verzekeraars en aanbieders nog met elkaar onderhandelen. Dat veroorzaakt veel onzekerheid.”

Bent u niet boos dat een kijkcijferhit als Radar niet beter wordt behandeld door de leiding bij de publieke omroep?

“Boos niet. Blij evenmin. Aan de kijkcijfers lag het niet, die schommelden tussen de 1,5 en 1,7 miljoen. Maar zo werkt het bij televisie, anders zou Swiebertje ook nog steeds primetime moeten worden uitgezonden. Het gaat bij die verhuizing om het profiel van de zender, daar komt het op neer. Er wordt met andere programma’s meer gemikt op jongere kijkers.”

Gelooft u daarin: jonge kijkers terughalen naar televisie?

“Persoonlijk geloof ik niet dat je afgehaakten massaal kunt terugwinnen. Dat wordt heel moeilijk. Ik denk dat je je publiek dat wel kijkt, juist moet omarmen. Dat die kijkers voorrang hebben, die moet je bedienen met lineaire tv. Jongeren gaan meer voor on demand of andere media.”

“Daar spelen wij op in door van tv-reportages verkorte versies te maken voor Instagram of TikTok. Een item over pensioenvoorzieningen scoort dan uiteraard niet goed, maar een item met de verborgen camera of een onderwerp over garantie op tweedehands auto’s wel.”

Amusement weet toch wel een jonger publiek te bereiken?

“Ja sommige formats slaan zeker aan. Ik ben ook helemaal niet tegen amusement. Dat hoort erbij. Het gaat om keuzes. En ik vind het wel de taak van de publieke omroep om te zorgen dat op alle netten ook informatieve en journalistieke programma’s worden uitgezonden. Daarom ben ik blij dat we komend seizoen 24 Radars kunnen maken. Er werd eerder gesproken van 20 of zelfs maar 18 afleveringen. Met dat aantal kun je je journalistieke team niet op orde houden en de inhoud zo sterk krijgen.”

U presenteert Radar nu 28 jaar, denkt u nooit: ik wil iets heel anders gaan doen?

“Nee, dat heb ik nooit gehad omdat ik het zo leuk vind met onderwerpen bezig zijn die mensen echt raken. Ik ben geen voorbijganger, maar wil langer mijn nagels in onderwerpen zetten en net zolang schudden totdat iets gebeurt. Dat past bij me en daar heb ik altijd veel waardering voor gekregen, van de beroepsgroep en van de kijker.”

“Ik blijf daarmee doorgaan zolang er genoeg onderwerpen zijn waarin we onze klauwen kunnen zetten. Mijn pensioen is nog ver weg en ik zal er niet tot mijn 80ste zitten. Maar tot nog toe denk ik niet: het is tijd om ermee op te houden.”



Radar, maandag, NPO 2, 20.30 uur