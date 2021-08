Radar Love redde de carrière van Golden Earring

In 1973 verscheen de klassieker Radar Love als voorloper van het album Moontan. Beeld -

Maandag wordt Golden Earring-bassist Rinus Gerritsen 75 jaar. Het is ook de maand dat in 1973 de klassieker Radar Love verscheen als voorloper van het album Moontan.

Hoogste positie in hitlijsten

1 in Nederland, 7 in Groot-Brittannië en 13 in de VS.

Terug in de tijd

Dat nerveuze basloopje dat volgt op de daverende openingsdrums van Cesar Zuiderwijk. Het ritme van een man die gejaagd met zijn vingers op het stuur van zijn auto trommelt. Het moet het beroemdste stukje muziek zijn dat Rinus Gerritsen ooit componeerde. De bassist, vandaag driekwart eeuw oud, gaf er de onverbiddelijke klassieker van Golden Earring de juiste snelheid mee. En dat was nodig, want zanger en tekstdichter Barry Hay had zijn verhaal over een man die intens verlangt naar zijn geliefde een nieuwe plaats van handeling gegeven.

Lag de man in een eerste versie van de tekst nog vol frustratie in bad, uiteindelijk leek Hay een plek achter het stuurwiel beter. Door een nevelige nacht spoedt de hoofdpersoon zich in Hays gedachten naar zijn lief, vertelde de frontman in zijn in 2016 verschenen biografie. Een autorit die fataal afloopt. De hunkering, de snelheid en het duister van de nacht blijken een dodelijke combinatie: And the news man sang his same old song/One more radar love is gone.

Hay schreef de tekst op de muziek van gitarist George Kooymans niet lang nadat die laatste had gezegd dat de groep wellicht op z’n laatste benen liep. Het succes in Nederland was aan het afnemen. Met het nieuwe album Moontan moest de band een nieuwe, internationale impuls krijgen. In de Philips Studio aan de Honingstraat in Hilversum ontstond bij het opnemen van de plaat een ‘nu-of-nooitstemming’. Hay: ‘Een rug-tegen-de-muursituatie. Dan zijn we op ons best, zo is later ook gebleken.’

Met een pas aangeschafte synthesizer – Rinus Gerritsen bespeelt de toetsen ­– als extra toevoeging wordt Moontan een nummer 1-album in Nederland. Maar het is vooral Radar Love dat de carrière van de Golden Earring redt en naar onvoorziene hoogten tilt. Een hit in de VS, voor een Nederlandse rockband een bijna onmogelijke prestatie, gaf de Earring energie om uit te groeien tot een monument in de nederpop.

Waarom nu herbeluisteren?

Het is een droeve gedachte dat Radar Love vermoedelijk nooit meer live zal klinken uit de instrumenten van de vier oorspronkelijke vertolkers. Met de diagnose van een ernstige spierziekte bij Kooymans kwam er begin dit jaar een abrupt einde aan het bestaan van Nederlands oudste en beroemdste rockband. Kooymans enGerritsen, buurjongens in Den Haag, gaven in 1961 de aanzet. Kooymans was 13, Gerritsen 15 jaar. Het is dit jaar een onvoorstelbare 60 jaar geleden.

Verder luisteren?

Het Parool stelde een playlist samen van de beste nummers van Golden Earring, uiteraard beginnend met Radar Love. De lijst is op Spotify te vinden via gebruikersnaam ‘stefanraatgever’.