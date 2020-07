Racismedebat wordt bingoavondje

Jort Kelder tijdens het racismedebat op NPO 1. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Lips had eigenlijk niet zo’n zin in het zoveelste debat over racisme, maar toch schakelde hij in op De Stelling van Nederland. Want hij vond dat hij een statement moest maken toen op Twitter de hashtag #tvopzwart trending was, als protest tegen de ‘overvloedige aandacht voor racisme’ op de ‘staatszender’ NPO. ‘Van onze belastingcenten’ hoort daar dan altijd achteraan.

Los van dat vooringenomen standpunt was De Stelling van Nederland bij voorbaat controversieel door de keuze voor de lelieblanke bal Jort Kelder als gespreksleider. Zelfbenoemde ‘polderdandy en überkakker’ Kelder benoemde die controverse maar meteen, om vervolgens terecht te stellen dat het niet om hem maar om het debat ging. En wel het debat over de stelling ‘Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar’ - dus eigenlijk een debat over een debat. Dat debat ging al snel alle kanten uit met zoveel gekleurde meningen. Voetbal Inside kwam al snel voorbij, net als zwarte Piet en de slavernij, dus Lips had zijn racisme bingokaart raakte al snel vol. Zelfs Srebrenica werd even genoemd – dat stond dan weer niet op zijn bingokaart.

Jort hield de sprekers kort maar kon desondanks niet voorkomen dat vrijwel iedereen, van Farid Azarkan van Denk tot Steven Brunswijk, voorheen de Braboneger, zijn persoonlijke punt maakte zonder naar de anderen te luisteren. Advocaat Gerald Roethof vond het debat prima: ‘Zonder wrijving geen glans’. “Dan gaat het wel lekker nu” riposteerde Kelder gevat.

Toen ondernemer Yves Gijrath concludeerde “racisme is geen debat, racisme is een feit,” was de zaak in feite beklonken. Maar daarna ging het nog over leeftijdsdiscriminatie terwijl weer iemand anders betoogde dat het ‘niet om black lives maar om black cocks’ ging. Maar toen had Lips zijn bingokaart al moe gedebatteerd weggegooid.

