Racisme zorgde ervoor dat Van Binsbergen van De Afhaalchinees haar adoptie het liefst zo veel mogelijk negeerde

Kelly en haar vader in gesprek.

De afhaalchinees, zo werd Kelly-Qian van Binsbergen in haar jeugd in het Zeeuws-Vlaamse Sluis vaak genoemd. Als geboren Chinese contrasteerde haar uiterlijk hevig met haar omgeving in het platte polderland. Het racisme zorgde ervoor dat Van Binsbergen haar adoptie – ze was bijna anderhalf toen ze in Nederland aankwam – het liefst zo veel mogelijk negeerde.

Nu ze 30 is, is dat veranderd. In de vierdelige documentairereeks De Afhaalchinees, uitgezonden door Omroep Zwart, onderzoekt ze niet alleen haar eigen adoptie, maar neemt ze ook het Nederlandse adoptiebeleid onder de loep.

De kracht van de docu schuilt in de puurheid. Van Binsbergen – ze maakte vijf jaar geleden al een korte film over haar werk als sekstelefoniste – is niet bang zichzelf en haar angsten te tonen. Technisch gezien is De Afhaalchinees niet perfect – deskundigen leveren grofweg dezelfde quote, getallen komen uit de lucht vallen en de sprongen in de tijd zijn soms verwarrend – maar de docu raakt wel degelijk. Door de nuchtere en persoonlijke toon slaagt Van Binsbergen erin de thematiek dichtbij te brengen.

Seksshop

Zo interviewt ze haar eigen adoptievader (haar moeder overleed 12 jaar geleden) thuis in Sluis. Niet eerder spraken ze, beiden in plat Zeeuws, met elkaar over dit onderwerp. De vader, uitbater van een seksshop, blijkt niets dan lieve intenties gehad te hebben bij de adoptie, maar illustreert ongewild hoe slecht Nederlandse adoptieouders lange tijd werden voorbereid op wat hen te wachten stond.

Het trauma dat bijna elk adoptiekind ergens van binnen meeneemt, bleef op cursusavonden onbenoemd. Het waren niet de enige misstanden die in 2021 naar voren kwamen uit een vernietigend rapport van de commissie Joustra over de Nederlandse adoptiepraktijk sinds het einde van de jaren 60.

In die beginjaren was voorlichting voor adoptieouders zelfs niet eens verplicht. Van Binsbergen voert drie Koreaanse vrouwen op die in begin jaren 70 werden geadopteerd na een oproep op televisie. Een ervan werd als tiener uit huis gezet door haar adoptiemoeder. “Voor de tweede keer afgewezen,” constateert ze bedroefd.

Van Binsbergen zelf leed aan depressies en associeerde haar afkomst lange tijd alleen met discriminatie. Het is spannend om te zien of het haar uiteindelijk gaat lukken haar verleden te omarmen.

