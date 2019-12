R. Kelly aangeklaagd om vals id-bewijs minderjarige vriendin

R. Kelly. Beeld REUTERS

In de aanklacht wordt Aaliyah Haughton niet bij naam genoemd, schrijven Amerikaanse media, maar de aanklager noemt 30 augustus 1994 als datum voor de fraude. De dag daarna trouwde de toen 27-jarige R. Kelly met de zangeres, die 15 jaar was. Het huwelijk werd nietig verklaard op verzoek van haar ouders, die er pas later achterkwamen dat hun tienerdochter haar ja-woord had gegeven.

De nieuwste beschuldiging wordt toegevoegd aan een hele reeks aanklachten tegen R. Kelly. Hij wordt in New York en Chicago onder meer vervolgd wegens kindermisbruik, het bezit van kinderporno en het belemmeren van de rechtsgang. De zanger blijft erbij dat hij onschuldig is.