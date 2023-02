R&b-zangeres Raye in de Melkweg: deze mevrouw gaat heel groot worden

Het optreden van zangeres Raye is van begin tot eind één grote triomf. Beeld Eva Plevier

Halverwege de show gaat de zangeres uit de kleren. Jasje uit, broek uit, blouse uit. En daar staat Raye dan, alleen in haar ondergoed. Het is geen sexy stripact die ze opvoert, het is een afrekening met een persoonlijk trauma.

Lang leed de Britse zangeres aan wat BDD wordt genoemd (body dysmorphic disorder). In het Nederlands: ze was ervan overtuigd dat haar lichaam afstotelijk was en dus zo veel mogelijk verhuld diende te worden.

Nu mag iedereen haar lijf zien. Doodeng vindt ze wat ze doet bij het eerste optreden van een grote Europese tournee, maar het publiek beloont haar met lang en luid applaus. De toehoorders vinden alles wat ze zingt, doet of zegt prachtig. Het optreden is van begin tot eind één grote triomf.

Merkwaardige carrière

De 25-jarige Raye (echte naam Rachel Keen, Britse vader, Zwitsers-Ghanese moeder) heeft er tot nu toe een merkwaardige carrière opzitten. Ze leende haar stem veelvuldig aan nummers van artiesten als Jax Jones en David Guetta en schreef songs voor anderen Beyoncé en John Legend. Ze maakte ook succesvolle singles onder haar eigen naam, maar een soloalbum bleef haar platenmaatschappij maar uitstellen.

Dus nam ze het heft in eigen handen. Begin deze maand verscheen van haar My 21st Century Blues, een album waarop in de teksten heel wat persoonlijke sores worden aangesneden. Foute kerels, verslaving, angsten. In de bijbehorende muziek koppelt ze dance en r&b aan traditionelere genres als blues en soul.

Maar waar de muziek van Raye op plaat grotendeels elektronisch is, staat de zangeres op het podium in de Melkweg met een grote band compleet met blazerssectie. Alle muzikanten gaan gekleed in het wit en dragen een zwart strikje. Raye, die eruitziet als een diva in een oude Hollywoodfilm, is het stralende middelpunt in deze nachtclubachtige setting.

De stem, de looks én de persoonlijkheid

Het gonst al een tijdje behoorlijk rond haar. Een superster in wording, zo wordt gezegd. Het optreden in de Melkweg blaast alle eventuele scepsis omver. Al na een paar nummers is duidelijk: deze mevrouw gaat heel groot worden. Ze heeft het allemaal, de stem, de songs, de looks en vooral de persoonlijkheid.

Tussen de nummers door kletst ze er als een zus van Adele uitgebreid op los, in een heerlijk Londens accent. Zeker als ze achter een elektrische piano zit voor een solorondje. Ze zegt sommige nummers waarop ze in het verleden was te horen inmiddels te haten, maar niet You Don’t Know Me, dat ze in 2016 maakte met producer Jax Jones. Alleen achter de piano maakt ze van die housestamper van toen een ballad die overloopt van de soul en blues.

Helemaal aan het einde is er de hit Escapism, het relaas van een totaal uit de hand gelopen nacht vol drank en drugs na een break-up. ‘I don’t wanna feel how I did last night,’ zingt Ray met smartelijke uithalen. Maar deze avond in de Melkweg zal ze nog lang koesteren, net als iedereen die erbij was.