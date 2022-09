R&B-zanger R. Kelly nu ook schuldig bevonden in misbruikzaak Chicago

R. Kelly in 2019 Beeld AP

De jury in Chicago achtte Kelly schuldig aan drie aanklachten van kinderporno. Hij werd verdacht van dertien vergrijpen, waaronder het produceren van kinderporno, het verleiden van minderjarigen tot seks en het belemmeren van de rechtsgang. Hij is niet schuldig bevonden aan die laatstgenoemde aanklacht. Ook twee werknemers die daarvan werden beschuldigd zijn vrijgesproken. Wanneer de uitspraak van de rechter over de hoogte van zijn straf volgt, is niet duidelijk.

De zaak in Chicago volgt veertien jaar na een eerder proces tegen de zanger in de staat Illinois. Ook toen werd hij beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover minderjarige vrouwen, maar werd hij uiteindelijk vrijgesproken. Officieren van justitie in Chicago beweerden nu dat Kelly en twee van zijn voormalige werknemers de uitkomst van die zaak probeerden te manipuleren door getuigen en slachtoffers om te kopen, maar volgens de jury is hier geen sprake van.

Kelly wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. De zanger, die sinds 2019 vastzit, werd eind juni in New York al schuldig bevonden voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Hij kreeg toen een celstraf van dertig jaar.

Er lopen nog twee processen; een in Minnesota en een andere in de staatsrechtbank van Chicago. Zelf heeft Kelly altijd volgehouden onschuldig te zijn.