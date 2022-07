Queer rapduo Lionstorm: ‘We doen precies wat we willen, zeker op het podium’

Rapduo Lionstorm bestaat uit Skerrie Sterrie (l) en Vuige Muis. Beeld Nina Schollaardt

Vuige Muis en Skerrie Sterrie heten ze. En laten we het er wat leeftijd betreft maar op houden dat ze twintigers zijn. Ruim zeven jaar hebben Muis en Sterrie, zoals ze zichzelf meestal kortweg noemen, een liefdesrelatie. En sinds twee jaar vormen ze samen Lionstorm, dat vooral hiphop maakt, maar ook een ontwerpduo is. Kleding van hun hand is te zien op een tentoonstelling in de Bijenkorf.

In de Verenigde Staten is heteroseksualiteit niet langer de norm binnen de hiphop en aanverwante muziekgenres. Zie en hoor artiesten als bijvoorbeeld Lil Nas X, Frank Ocean en Tyler the Creator. In Nederland is queer duo Lionstorm vooralsnog een uitzondering. “Maar ik kan me niet voorstellen dat er niet meer artiesten zijn zoals wij,” zegt Sterrie. “Waarschijnlijk zijn ze druk aan het werk in de studio, hun tijd komt nog wel.”

Lionstorm debuteerde in de zomer van 2019 met de single No H8ro (uit te spreken als no hetero), waarvan de titel een reactie was op no homo, de kreet waarmee hetero’s soms aangeven dat we vooral niet moeten denken dat ze homo zijn. Het was een vliegende start voor het duo, dat meteen werd uitgenodigd voor festivals als Noorderslag en Down The Rabbit Hole.

Zoals bij meer acts die in die tijd begonnen, was corona een flinke spelbreker. Nu toert Lionstorm weer en staat het duo volgende week in de Melkweg. Ze hebben het contact met het publiek gemist. “Elke show is een feestje, het publiek geeft me zo veel adrenaline dat ik er soms niet van kan slapen,” zegt Muis. Sterrie: “Als we meer shows in één week doen, voel ik me alsof ik door de droger ben gehaald, maar het is geweldig om te doen.”

Woo Hah

Wie komen er op die shows af? “Dat is heel verschillend en daar ben ik heel blij om,” zegt Sterrie. “Wat ik leuk vind is dat we ook echt een jong publiek trekken, zo tussen de 13 en de 18. Alternatieve kids, niet per se alleen queer. Ze staan vooraan en brullen alles mee. Dan denk ik: yes, ze hebben ons gevonden, I like it. Ik zou ook naar Lionstorm zijn gegaan als ik jong was. Achter in de zaal staan vaak ouders van gay of queer kids. Die zeggen dan na afloop: ‘Door jullie gaat mijn kind het wat makkelijker hebben.’ Dat is ook mooi.”

Komen er ook ‘echte’ hiphoppers op Lionstorm af? Muis: “Onlangs stonden we op hiphopfestival Woo Hah, voor ons grootste publiek tot nu. Het was fantastisch. Als wij opkomen, zie je mensen vaak wel een beetje kijken: wat krijgen we nou? Maar als de beats worden gestart, gaat iedereen mee. Je hoort vaak dat hiphop vrouw- en homovijandig zou zijn. In de hiphop waar wij zelf naar luisteren is dat totaal niet aan de orde. Seksisme en homofobie bestaan overal in de muziek, echt niet alleen in de hiphop.”

Verschillende werelden

Vuige Muis werd geboren in Suriname en kwam op haar vierde naar Nederland, waar ze opgroeide in Arnhem. De jeugd van Skerrie Sterrie speelde zich af in Zuidoost en Bussum. “Ja, dat zijn heel verschillende werelden,” zegt de laatste. “Maar dat tekent mij. Ik hield als meisje ook van hiphop én metal én ik deed aan ballet. In Lionstorm zijn we ook zo breed. We fuseren hiphop met punk, bubbling en hyperpop.”

Seks is een wezenlijk onderdeel van de teksten van Lionstorm. Samen met zangeres Merol bogen ze zich in het zwoele Triogamie over de geneugten van vrijen met z’n drieën. Nummers als WTJMDZ (voluit Wacht tot je me dick ziet) en Erectie Inspectie zijn precies zo wild en vooral ook grappig als de titels doen vermoeden.

Sterrie: “Vanaf dat ik kan lopen kreeg ik te horen dat ik too much was. Ik was te druk, te blij, te wild, te alles. Later kreeg ik van vriendinnen te horen dat ik me te sexy kleedde. In mijn puberteit heb ik wel geprobeerd me aan te passen, dat is voorbij. Met Lionstorm doen we precies wat we willen, zeker op het podium. Zien mensen dat niet zitten, dan is dat hun probleem. Soms is het leuk om lekker macho-energie uit te stralen. Wij hebben geen zware stemmen, dus je moet wat anders verzinnen. Muis is wel eens het podium opgekomen met een enorme boksbalpiemel tussen haar benen, die dick was zo groot dat ze er bijna over struikelde.”

Lionstorm treedt donderdag 4 augustus op in de Melkweg. De expositie in de Bijenkorf, waar ook werk van andere ontwerpers wordt getoond, is te zien op de eerste verdieping van het warenhuis.