Queendrummer Roger Taylor: ‘Geen nummer 1 meer in de Top 2000? Welke boef heeft dat op zijn geweten?’

Roger Taylor heeft met The Outsider voor het eerst in acht jaar een soloalbum gemaakt. Met Adam Lambert als zanger werkt hij ook aan nieuwe Queenmuziek. ‘Zo lang we kunnen spelen, blijven we het doen.’

In een weelderig gedecoreerde kamer met velours gordijnen en goudglanzende kandelaars op het dressoir verschijnt Roger Taylor voor een beeldscherm. De verbinding is gelegd door een assistent. We kijken binnen in zijn huis in Surrey, een uurtje rijden onder Londen, zegt Taylor. Het is het huis waar, toonde de drummer van Queen afgelopen jaar op Instagram, een 8 meter hoog standbeeld van de in 1991 overleden Queenzanger Freddie Mercury in de tuin pronkt. ‘Een beetje opzichtig, maar ik denk dat Freddie er erg om had kunnen lachen,’ liet hij erbij optekenen.

Roger Taylor (72) oogt vanmiddag monter. Hij vertelt dat hij de strenge Britse lockdown doorbracht in zijn Engelse woning aan de kust van Cornwall. “Ik heb geluk had. Ik kon er elke dag in alle stilte wandelen.”

Met The Outsider maakte Taylor – schrijver van Queenhits als Under Pressure en These Are the Days of Our Lives – voor het eerst in acht jaar weer een soloalbum. Het verschijnt overmorgen. Op nummers als Isolation en We’re All Just Trying to Get By bezingt hij zijn ervaringen met de pandemie. Ook nam Taylor oude nummers, zoals Foreign Sand uit 1994 en Absoluty Any­thing uit 2015, op in nieuwe arrangementen. Eveneens komt er een nieuwe tournee met Queen, met Adam Lambert als zanger. Op 1 en 2 juli 2022 staat de groep met de Rhapsody Tour in de ­Ziggo Dome.

Wat maakte dat u besloot weer in uw eentje muziek te maken?

“Ik had ineens veel vrije tijd om nieuwe dingen te bedenken en vond dat ik die nuttig moest besteden. Tegelijk bleek ik ook weer echt creatief te kunnen zijn. De liedjes kwamen makkelijk. De omstandigheden inspireerden. Op het nieuws zag ik de mensen in Italië. Verschrikkelijk hoe zij waren opgesloten. Daaruit is Isolation ontstaan.”

Openingsnummer Tides gaat over sterfelijkheid. Was u daar erg mee bezig?

“Ik maakte me uiteraard ook zorgen. Op mijn leeftijd val ik in de risicogroep. Als ik het virus had gekregen, had ik kunnen overlijden. Maar het lied gaat vooral over ouder worden, over het beginnen aan het laatste hoofdstuk.”

Beïnvloedt uw leeftijd de keuzes die u maakt?

“Ik kijk nu wel anders naar bijvoorbeeld mijn eigen solotournee van deze herfst. Nu de klok zo hoorbaar tikt, wil ik dat die puur om plezier maken draait. Ik speel dus ook mijn favoriete Queensongs (hij werd daarom in het verleden fel bekritiseerd in de Britse pers, red.). Ik wil er nu gewoon van genieten met mijn publiek.”

Dat was vroeger anders?

“We moesten aan onze carrière bouwen! We konden niet zomaar doen wat we wilden. Dankzij die scherpte en een flinke dosis geluk is de muziek van Queen nog steeds zo populair. Wat ook helpt: we hebben met Adam Lambert als frontman onze concerten echt naar een ander niveau weten te tillen. Hij past zo goed! En dan is er natuurlijk de film (Bohemian Rhapsody uit 2018, red.): die heeft onze muziek naar een nieuwe generatie gebracht. Net als het theaterstuk We Will Rock You.”

“Brian May en ik hadden al jaren geleden met pensioen kunnen gaan, maar we genieten ervan te blijven spelen. Zo lang we het kunnen, blijven we het doen.”’

U maakte met Paul Rodgers als zanger in 2008 het Queenalbum The Cosmos Rocks. Komt er met Adam Lambert ook nog nieuwe muziek?

“Ik luisterde laatst nog naar dat album. Het heeft niet de aandacht gekregen die het verdiende, vind ik. Er staan echt goede nummers op. Maar het gaat altijd om timing en de tijd was simpelweg nog niet rijp voor een Queenalbum zonder Freddie. Er was onwil om Paul te accepteren als onze zanger, terwijl hij een prachtige stem heeft. Heel bluesy. Aan de andere kant was hij juist daardoor niet de perfecte match voor ons. Adam past in die zin veel beter.”

En is de timing voor nieuwe muziek dan ook beter?

“Zonder twijfel, ja.”

Dus? Er is iets op komst?

“We hebben in Nashville een nummer met Adam opgenomen, ja. Maar het is nog niet helemaal af. We hebben nog niet beslist wat we verder willen, maar ik zou graag meer met Adam opnemen.”

Iets anders: kent u de Nederlandse Top 2000? In die radiolijst met favoriete liedjes van luisteraars stond u 17 van de 22 edities bovenaan met Bohemian Rhapsody.

“Nee, die ken ik niet, maar het klinkt als goed nieuws.”

Alleen bent u de eerste plaats sinds afgelopen december kwijt.

Lachend: “Wat? Welke boef heeft dat op zijn geweten? Danny Vera? Dat zegt me niets. Roller Coaster? Dat nummer heb ik weleens gehoord. Ach, ik gun het die jongen wel. Ik vind 17 uit 22 voor ons een vrij aardige score.”