Queen weer op 1 in Top 2000, favoriete nummer Peter R. de Vries op 3

Vorig jaar nam kroonprins Vera met zijn Roller Coaster – voor velen de soundtrack van een woelig coronajaar – zomaar de macht over in het klassement van favoriete liedjes van de luisteraars, twaalf maanden verder zijn de verhoudingen hersteld.

Vera staat op 2, een plaats boven A Whiter Shade of Pale van Procol Harum uit 1967, dat stijgt van 153 naar 3. De sixtiessong was het favoriete nummer van de dit jaar om het leven gebrachte Peter R. de Vries en werd in de dagen na zijn dood veel gedraaid.

Ook gitarist George Kooymans van de Golden Earring valt een hommage van de Top 2000-stemmer ten deel. Eerder dit jaar werd bekend dat Kooymans lijdt aan de spierziekte ALS. De Earring moest per direct stoppen. Radar Love werd in maart al op veel radiozenders tegelijk gedraaid als eerbetoon. De klassieker bereikt nu met de zesde plaats zijn hoogste positie in de decemberlijst ooit.

Van een afstandje lijkt de Top 2000 een in steen gehouwen klassement van rockmastodonten, verschillen zijn ontstaan door de actualiteit van dood, ziekte óf aandacht voor nieuwe muziek. Zo wordt verwacht dat de ruim 40 jaar oude catalogus van Abba deze editie veel terrein zal winnen.

Of die voorspelling klopt is, is nog onbekend. Radio 2 maakte alleen de top 10 bekend. Daaruit zijn Fix You van Coldplay en David Bowie met Heroes verdwenen. De gehele lijst is vanaf 16 december in te zien. De uitzending van de Top 2000 begint op zaterdag 25 december om 00.00 uur. Net voor het knallen van de champagnekurken komt Queen dan volgens de in ere herstelde traditie weer op gang voor zijn zes minuten durende rockrapsodie.