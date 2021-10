De presentatie door Rik van de Westelaken en Jan Smit was smetteloos, de acts tussendoor onderhoudend. Beeld Avrotros

Het was een bevreemdend televisieavondje. Lips kan best genieten van de ongemakkelijkheid van het Gouden Televizier-Ring Gala – hakkelende speeches, grappen die niet landen, glamour die nooit echt glamoureus wil worden – maar qua cringe had hij buiten De Dansmarathon op SBS6 gerekend.

Hallucinant is een understatement voor het beeld van 100 koppels die van plan zijn om 50 uur te bijven dansen in een gigantische evenementenhal in Breda. De polonaise die door het beeldscherm toog op Frans Bauers Heb je even voor mij, Wendy van Dijk die een soort biodanza tentoonspreidde, Lips wist even niet waar hij het had.

En toen moest die Gouden Televizier-Ring nog worden uitgereikt. Britt Dekker interviewde de genomineerden zoals alleen zij dat kan: ontwapenend en onhandig. En Splinter Chabot vond alle outfits gewéldig. Zo leek het een gala te worden zoals we dat kennen: vanuit Carré met tout Hilversum van de partij. De presentatie door Rik van de Westelaken en Jan Smit was smetteloos, de acts tussendoor onderhoudend. Al vroeg in de avond werd de olifant in de kamer benoemd: de moord op Peter R. de Vries. Hij kreeg een mooi muzikaal eerbetoon.

De award voor de kromste tenenspeech was voor Tijl Beckand, de award voor de ongelukkigste timing voor Jesse Klaver, die in smoking op het podium een prijs uitreikte op het moment dat zijn fractie uit elkaar aan het vallen was.

Bij de winnaar voelde Lips enige gêne: De Kinderen van Ruinerwold is een indrukwekkende docu over menselijke veerkracht, maar toch ook vooral over een afschuwelijke jeugd. Nu werden bij Op1 de twee broers en zus door Welmoed Sijtsma opeens ‘toppers’ genoemd, alsof televisieroem het hoogst haalbare is en elk trauma tenietdoet.

Maar qua plaatsvervangende schaamte kan niks op tegen een biodansende Wendy van Dijk op Frans Bauer.

