QT8: The First Eight: jubelverhalen over Quentin Tarantino met een pijnlijk gapend gat

Brad Pitt en Quentin Tarantino. Beeld filmdepot

Weinsteins aankoop van het regiedebuut Reservoir Dogs (1992) wordt getypeerd als het begin van een innige vriendschap en een legendarische samenwerking. Daar wordt vervolgens veelvuldig naar verwezen zonder dat er een onvertogen woord valt.

Het verbaast daarom niet dat The Weinstein Company de documentaire van Tara Wood in 2016 voor distributie aankocht. Destijds ging die uitsluitend over de eerste acht films van Tarantino, tot en met de western The Hateful Eight. Door de vervolging van serieverkrachter Harvey Weinstein ging diens bedrijf in 2018 failliet. Wood kreeg haar film terug en vulde die aan met nieuw materiaal. Het maakt QT8: The First Eight tot een curieus samenraapsel, waarin sommige sprekers laten merken dat Weinstein niet deugde en anderen het beest niet afvallen. Waarschijnlijk omdat ze al in 2015 voor Woods camera zaten.

Het is pijnlijk om na alle jubelverhalen over Tarantino alsnog in de deconfiture van diens producent te belanden en dan alleen acteur Michael Madsen over de zaak te horen. Hij dicht het gapende gat in Woods documentaire met eigen inzichten: “Ik begrijp wel waarom die meisjes zo lang zwegen, iedereen was afhankelijk van Harvey en iedereen was bang. Maar Quentin niet, die brak met hem. Hij maakt geen films meer met Harvey.” Waarop Wood het Sonylogo in Once Upon a Time in Hollywood toont. Verder wordt er niets over Tarantino’s negende film gemeld.

In de jaren negentig kreeg Weinstein de bijnaam Harvey Scissorhands, omdat hij films vaak inkortte of anderszins toetakelde. Tarantino ontsprong de dans, maar daar gaan de sprekers bij Wood niet op in. Het zijn voornamelijk acteurs die met Tarantino werkten en daar goede herinneringen aan bewaren: weinig nieuws dus. De filmmaker schittert zelf door afwezigheid.

Vermakelijk is de parade van bekende koppen en beproefde anekdotes wel. En je krijgt bij elk fragment de aandrang om weer eens een Tarantino te gaan zien.