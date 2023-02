Pure schoonheid en afschrikking ineen: In Museum Voorlinden knallen 152.066 tennisballen door de ruimte

Boem BOem van Philip Vermeulen. Bezoekers worden aangemoedigd om vooral door de ruimte te lopen waar de tennisballen doorheen vliegen, maar het gebied tussen zwarte lijnen, de stroken waar de ballen vliegen, zijn verboden terrein. Beeld Antoine van Kaam

Dreigend komt het gevaarte op gang. Eerst traag en met een diep geluid, dan steeds sneller en sneller. Dan knallen de ballen je oorverdovend om de oren. Voor de installatie Boem BOem laat Philip Vermeulen (1986) honderden tennisballen door een grote zaal van Museum Voorlinden schieten. Zijn tennisballeninstrument vuurt de gele ballen af met een snelheid van tussen de 150 en 160 kilometer per uur.

Aan het eind van de zaal stuiteren ze op twee grote panelen. Met een harde knal schieten ze in een grote boog terug naar het begin van de zaal, opnieuw de machine in. De salvo’s lijken soms op die uit een machinegeweer, soms worden het bijna swingende technoritmes. In stereo, want links en rechts worden de ballen in een verschillend ritme afgevuurd. Alle zintuigen worden aangesproken in een zinderende totaalinstallatie met licht, geluid en beweging.

En geur. Door de kracht waarmee de ballen worden afgeschoten worden ze langzaam geschild. De felgele pluisjes van de ballen liggen verspreid rond de machine. De geur van die pluisjes vermengt zich met die van rubber en olie.

Onderhoudsgevoelig

Eigenlijk was Boem BOem Vermeulens afstudeerproject aan de ArtScience Interfaculty van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. In 2017 presenteerde hij daar een eerste versie van zijn machine. Daarna was Boem BOem nog een paar keer kort te zien op festivals. Vermeulen: “Er was een hele tijd een 0.9-versie en nu is het een 1.0-versie. De compositie en de klankkasten zijn verbeterd, het geluid is veel beter en we kunnen dingen nu ook makkelijker herstellen.”

De installatie is heel onderhoudsgevoelig. “De slijtage is mega.” Vermeulen heeft veel tests moeten doen met verschillende soorten tennisballen, maar zelfs de allerbeste gaan maar kort mee. “Er zit gas in die ballen en dat gaat er gedurende de dag uit. We schieten zo hard en zo vaak in de compositie dat ze echt tot moes worden geslagen. Op een gegeven moment worden ze slap en gaan ze scheuren.”

Er gaan meer dan 100 ballen per dag doorheen. De basis van de installatie is een pitching machine die in het honkbal gebruikt wordt. Maar dan uiteraard aangepast, opgevoerd en voorzien van een computergestuurde solenoïde die de ballen in gang zet. “Ik heb uitgerekend dat in Museum Voorlinden in totaal links 75.266 keer een bal afgeschoten wordt en rechts 76.800 keer.”

Totaalervaring

Bezoekers wordt aangemoedigd om vooral door de ruimte te lopen waar de tennisballen doorheen vliegen, maar er zijn strenge regels. Het gebied tussen zwarte lijnen, de stroken waar de ballen vliegen, zijn verboden terrein. Kinderen moeten uiteraard begeleid worden en aan de hand gehouden, hoewel iedereen in de ruimte van nature op gepaste afstand blijft. Er gaat een enorme kracht van uit. “Kinderen willen echt niet in de buurt van die lijnen komen. Er was een keer een vriend die niet nadacht. Hij vond het een leuk idee om de ballen met zijn hand tegen te houden. Dat deed echt pijn.”

Rondlopen verhoogt de totaalervaring. “Het geluid is overal anders. Door die muur hoor je soms hoge geluiden. Dat is echt megavet omdat je daar geen invloed op hebt. Ik hoorde op een gegeven moment zelfs melodieën.”

“Voor mijn afstudeerwerk wilde ik eerst een soort gang maken, waarbij de tegenoverliggende muren bij elkaar konden komen. En dan stuiterballen door die gang heen rammen, zo hard mogelijk. Dan is het net als een sequencer, een stukje tijd dat je smaller kunt maken zodat het geluid uiteenvalt in microgeluidjes die zich supersnel herhalen. Dat wilde ik in het groot bouwen. Maar de stuiterballen spatten in duizend stukjes uiteen en hockeyballen schoten alleen maar gaten in de muren.”

Subliem

Uiteindelijk ging Vermeulen met een schietkanon van de plaatselijke hockeyclub experimenteren. “Tijdens een residency in Kroatië heb ik eigenlijk alleen maar gespeeld met hoe je de toevoer van ballen superstrak krijgt, omdat je met een ritme schiet. Het is natuurlijk het allerleukste om tegen het maximum aan te gaan.” Dat maximum wordt in Boem BOem na een minuut of 7,5 bereikt, niet lang daarna is de performance afgelopen.

Terugkerend thema in het werk van Vermeulen is dat zijn installaties angst inboezemen. Menig bezoeker zal zich afvragen: voel ik mij hier wel veilig? De combinatie van pure schoonheid en afschrikking sluit aan bij het sublieme, dat vooral in de negentiende eeuw werd ingezet om diepgewortelde emoties over leven en dood aan te spreken. Nietige figuren in de schilderijen van Caspar David Friedrich kijken bijvoorbeeld uit over enorme bergketens die ontzag inboezemen.

“Ik vind het fijn, die spanningsboog tussen aantrekkingskracht en afstoten. Bij Friedrich is het stilistisch, maar hier zit je er middenin. Het is een soort storm waar je in zit. Dat werkt heel lekker.” Door de heftigheid van de installatie wordt volgens Vermeulen ook het ‘reptielenbrein’ van de bezoeker in gang gezet. “Je weet meteen dat er gevaar in het spel is.”

Vermeulen noemt het ‘hemels’ om Boem BOem eindelijk in een museum te kunnen laten zien. De context is hier veel leuker dan op een festival. Mensen verwachten dit niet in een museum. Dan komt het ook veel harder aan.”

Philip Vermeulen, Boem BOem, 18 februari t/m 5 maart in Museum Voorlinden, Wassenaar

