Puffend powerhouse Henk uit De Bodyguard is de redding van de nieuwe afvalrace

Henk wordt door zijn medekandidaat de berg op gedragen. Beeld WNL

Wie kan het beste Legosteentjes stapelen en wie bakt de lekkerste taart? Wie kan het mooist een liedje zingen of de origineelste modeltreintjes bouwen? Toegegeven: Lips kan op zijn tijd best genieten van een beetje competitie en dus schakelde hij woensdagavond in op de nieuwste variant van de aloude afvalrace: De Bodyguard. Wie is het meest geschikt een lijfwacht te worden?

Nu weet Lips: een dergelijk programma valt of staat bij een favoriete kandidaat. Die had hij snel gevonden in Henk. Henk is 35 jaar, twee meter lang, weegt 120 kilo en vindt hardlopen ‘niet leuk’. Henk is eigenaar van een beveiligingsbedrijf. Henk, zei Henk puffend en zuchtend, is meer iemand die zich bezighoudt met kracht- en vechtsport. Henk is zogezegd een ‘powerhouse’.

Henk moest een stukje door de duinen rennen en op de rug van een medekandidaat een heuvel op. Dat Hans Klok grijnzend langs kwam fietsen, was hem niet opgevallen. Ook de man die in een konijnenpak in de struiken stond had hij niet gezien.

Henk moest in een chic restaurant bij een onwillige manager een tafeltje reserveren voor megaster Ed Sheeran, maar dan natuurlijk wel zonder diens te naam te noemen. En dus vroeg Henk om een tafeltje voor de heer Sheeran, waarna de manager deed alsof hij AT5 belde en Henk niets anders kon dan de biezen pakken en op zoek gaan naar een ander restaurant.

Henk hoopte dat de jury hem niet zou beoordelen op zijn uithoudingsvermogen, maar zou ‘voortborduren’ op zijn denkvermogen.

Lips weet nu al: Henk is de eerste die straks het veld mag ruimen, de kijker achterlatend met de rest van de kandidaten. Al deed hij nog zo zijn best, van hen kon Lips zich met de beste wil van de wereld na de uitzending geen enkele naam herinneren. Dat belooft weinig goeds voor de komende weken.

