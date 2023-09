Publiek opgepropt tegen de achterwand, pauken achter de bar: 30 jaar Spiegelzaal, zondagochtend in Het Concertgebouw

Een beproefde formule: ga je naar het Zondagochtend Concert in het Concertgebouw, dan kun je op datzelfde kaartje van tevoren met je kop koffie aanschuiven in de Spiegelzaal – of je maakt de double bill via de radio mee. Dit seizoen bestaat de combinatie dertig jaar.

“De deuren van de Spiegelzaal staan altijd open,” benadrukt radiopresentator Hans van den Boom (67). “Dan maar wat rumoer van buiten erbij. Als je door de gangen dwaalt en denkt: hier gebeurt iets leuks, dan mag er geen drempel zijn, maar moet je zo binnen kunnen lopen. Omgekeerd geldt: als je het niet boeiend vindt, ga je net zo makkelijk weer weg.”

Van den Boom verzorgt al drie decennia de presentatie van zowel Spiegelzaal als het Zondagochtend Concert. AvroTros zendt de tweetrapsraket uit. “Je moet het leuk maken, live in de zaal en tegelijkertijd voor de radioluisteraar, en dat zijn er veel en veel meer. Ik vind dat een uitdaging. Het gaat allemaal om sfeer maken. Aan beide kanten moeten de luisteraars plezier hebben.”

De Spiegelzaal: je kunt er opgepropt tegen de achterwand staan, als bijvoorbeeld het Nederlands Studenten Orkest langskomt. Maar dan heb je wel de tijd van je leven. Van den Boom: “Belt de dirigent mij op en vraagt vlak voor hun tournee: ‘Wij doen Beethoven 1, mogen we daar een stukje van komen spelen tijdens Spiegelzaal?’ Dat kan natuurlijk helemaal niet, een compleet orkest. Toch gedaan. De pauken achter de bar, de bassen er op onmogelijke wijze naast, iedereen dikte wat in. Het was fantastisch.”

Jong grut

“Heel veel musici willen in het voorprogramma optreden. Je hebt net een cd’tje uit of er komt een concerttournee aan, dan is het natuurlijk leuke promotie. Een zaaltje vol luistert naar je, en ik weet niet hoeveel mensen via de radio. Jong grut, daar zijn we erg voor. Het Prinses Christina Concours is een mooie bron om talent uit te plukken. Heel vaak is het voor die jonkies hun Concertgebouw- en radiodebuut. Simone Lamsma (zie kader, red.) was 17 jaar, een Fries meisje dat in Londen ging studeren, ze gold als groot talent. Die vroegen we onmiddellijk.”

De invulling van Spiegelzaal heeft Van den Boom zelf in handen, samen met collega Monique Meeuwis struint hij door concertkalenders en bepaalt hij dat een pianotrio naast een gitarist en een kozakkenkoor past. Drie items per ochtend: “Tien minuten muziek per optreden, dat is lang genoeg om het mooi te vinden, en als het ietsje tegenvalt is het zo weer voorbij.”

De allereerste Spiegelzaaluitzending: Hans van den Boom interviewt dirigent Vasili Sinajski.

Piepkrakmuziek, dat niet

Dit voorprogramma moet vooral ontspannen zijn, vindt Van den Boom. Er mag gelachen worden. “Ik maak soms foute grappen, dat hoort er voor mij allemaal bij. Dit is vooral geen concert. In de Grote of Kleine Zaal, tijdens het Zondagochtend Concert na Spiegelzaal, moet je stil zijn – hoewel de stukken die dan klinken allesbehalve zwaar zijn.”

“De programmering van deze serie is een samenwerking tussen het gebouw en AvroTros. We moeten de muziek allebei vinden passen, alleen dan komt die op de lessenaars. Als bezoeker of radioluisteraar weet je: het is altijd makkelijk, je kunt je er geen buil aan vallen. Wanneer een buitenlands orkest piepkrakmuziek van een landgenoot wil doen, dat gaat niet.”

“Ik zocht laatst in het archief naar oude opnames. Wat me opviel van de vroegere zondagochtendconcerten: wat was het publiek stil! Dat is nu niet meer zo. Maar vooral: er werd ook toen al ongelofelijk goed gespeeld.”

Dit weekend treden in de Spiegelzaal Ronald Brautigam, Simone Lamsma en Thomas Oliemans op. Alle drie zijn ze op hun manier verbonden aan de zondagochtend in het Concertgebouw. Brautigam was al van de partij tijdens Für Elise, de voorganger van Spiegelzaal. Hij en Lamsma spelen nu voor het eerst samen. Aansluitend, tijdens het Zondagochtend Concert, speelt Esther Yoo het Vioolconcert van Glazoenov, begeleid door de Philharmonie Zuidnederland.

Violiste Simone Lamsma (38) Voor Simone Lamsma betekende Spiegelzaal haar eerste optreden in het Concertgebouw. Dat was in 2002, een ervaring waar ze met warme gevoelens op terugkijkt. Het programma moet volgens haar gekoesterd worden: “Dit is een mooie, informele plek, waar prachtige muziek wordt gedeeld met een enthousiast publiek. Spiegelzaal wordt gedragen door presentator Hans van den Boom. Veelal jonge musici aan de start van hun carrière krijgen een kans om zich te laten horen en naamsbekendheid op te doen. Het Zondagochtend Concert is een populaire serie, voor musici en publiek, al kan het vroege uur voor sommige spelers wel een uitdaging zijn. De zondag beginnen met een goed concert in het Concertgebouw brengt een speciale sfeer van verbondenheid met zich mee. Ik heb hier regelmatig mogen spelen, en het is voor mij een serie geworden met vele herinneringen en momenten van grote emotie.”

Pianist Ronald Brautigam (68) “Wanneer je de wereld nog moet veroveren is de Spiegelzaal heerlijk, helemaal voor een pianist. Er staat een riant instrument klaar en de akoestiek is hartstikke goed. Als je jong bent en je staat aan het begin van alles, brengen deze Concertgebouwpodia een bepaald soort spanning met zich mee. Je gaat live, via de radio én voor het aanwezige publiek. Nu ik mezelf dit hoor zeggen – ik speel nog steeds geregeld tijdens het Zondagochtend Concert – voel ik: die spanning gaat nooit helemaal weg. Het is niet zo van: ik woon om de hoek en speel een stukje tussen neus en lippen door. Ik studeer er nog steeds hard voor.” “Het milde repertoire is prettig, het doet geen pijn. Ik denk ook dat je met zo’n programmering voorzichtig moet omgaan, die moet je koesteren. Gecompliceerd materiaal presenteren, daar zijn weer andere series voor.” Brautigam lacht: “Dit is een beetje in de plaats van de kerk. Vroeger kreeg je een donderpreek, nu een mooi stukje muziek. Op een zondagochtend mag het best relaxed zijn, je moet niet te ingewikkeld de dag starten.”