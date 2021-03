Publiek krijgt stem in nieuwe Light Festival: favoriete installaties keren terug

De editie van afgelopen winter bleef beperkt tot negen kunstwerken. Maar het Amsterdam Light Festival gaat zijn tiende uitvoering aan het einde van het jaar ‘wat er ook gebeurt’ in het volle licht vieren. Eerste aanzet is een verkiezing van meest memorabele creaties.

Ze kijkt terug op een ‘roerig jaar’, maar tegelijkertijd gaf de uitgeklede editie van het Amsterdam Light Festival (ALF) van afgelopen winter directeur Frédérique ter Brugge frisse energie ‘dankzij het besef dat het toch ­lukte om iets nieuws te bedenken.’

Kronkelde het festival zich al acht jaar lang in de wintermaanden een weg door de binnenstad, de negende aflevering bestond uit zeven losse kunstwerken verspreid door de stad. “Maar,” zegt Ter Brugge, “zo konden we wel voor het eerst bijvoorbeeld Nieuw-West bij het festival betrekken. Er kwamen zo veel goede reacties uit de wijk. Die positiviteit past goed bij het licht dat ons festival wil verspreiden.”

Donkere periode

Voor de komende jubileumuitvoering, vanaf ­december, is Ter Brugge vol vertrouwen. “Wat er ook gebeurt: de tiende editie komt er. Linksom of rechtsom. Juist in deze donkere periode voelen we duidelijk wat de kern van onze missie is: het verlichten van de stad.”

De financiële positie van het Amsterdam Light Festival is dankzij overheidssteun en donaties solide. Door nu vast te beginnen met de verkoop van tickets voor rondvaarten langs de kunstwerken van de jubileumeditie hoopt Ter Brugge ook inkomsten naar voren te halen.

En ‘omdat we allemaal iets nodig hebben om ons op te verheugen’ begint morgen een verkiezing van de meeste memorabele werken van de eerdere edities. In zes categorieën wordt een winnaar gekozen die komende winter opnieuw is te zien.

Stemmen voor de verkiezing kan vanaf woensdag tien dagen lang op amsterdamlightfestival.com/kies. Onder de stemmers wordt One Lamp verloot, een kunstwerk dat Jeroen Henneman voor het ALF heeft ontworpen.

Voor de categorie ‘Na chaos komt orde’ zijn deze drie kunstwerken de kanshebbers.

Butterfly Effect. Beeld Amsterdam Light festival

Butterfly Effect , m aker: Masamichi Shimada (Japan)

Zeven reusachtige vlinders op het wateroppervlak van de Plantage Muidergracht. Een rimpeling veroorzaakt door een langsvarende boot liet de vlinders in 2019 niet alleen op en neer deinen maar zorgde er ook voor dat de vleugels van de vlinders blauw oplichtten in de nacht. Ter Brugge: “Wat een reacties hebben we op dit werk gekregen. Er zijn zelfs huwelijksaanzoeken gedaan naast deze vlinders. Het is een van de intiemste werken die we ooit op het festival hadden.’’

Order/Disorder. Beeld Amsterdam Light festival

Order/Disorder, maker: Lambert Kamps (Nederland)

Beweging staat centraal in deze zeven meter hoge installatie van negen lichtgevende en onophoudelijk draaiende cirkels. De ringen doen denken aan planetaire banen of aan de draaiende elektronen rondom een atoom. Ter Brugge: “Heel soms is er even orde in dit snel veranderende werk. Maar meestal niet en dat past goed bij deze tijd waarin wanorde het nieuwe normaal is.’’

Big Bang. Beeld Amsterdam Light festival

Big Bang, maker: UxU Studio (Taiwan)

Van een afstand boezemt de grote zwevende bom van het kunstenaarsduo Kuan-Hung Chen and Ying-Chu Chen wellicht angst in, maar wie in 2019 dichterbij het werk aan het Oosterdok kwam zag hoe het bovenmaatse explosief was opgebouwd uit echte én zachte vogelveren. Ter Brugge: “Iets heel disruptiefs omvormen tot iets moois. Het is precies de uitdaging waar we onszelf in de tijd ook voor geplaatst zien.’’