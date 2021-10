Pubers helpen? Dank je de koekoek, Wortelboer

Emma Wortelboer adviseert en bemiddelt in het geval ouders en tieners er samen niet meer uitkomen. Beeld BNNVara

Emma Wortelboer bellen, dat zou echt het láátste zijn dat Lips zou doen bij puberproblemen. Hij kan zich nauwelijks een voorstelling maken van de schade die de springerige, bijkans hysterische BNN-presentatrice zou kunnen aanrichten bij volop in ontwikkeling zijnde puberbreinen. Helpen? Dank je de koekoek, Wortelboer.

Zo ongeveer stapte Lips gisteravond in bij de eerste aflevering van Dat snap je als je ouder bent, waarin Wortelboer dus adviseert en bemiddelt in het geval ouders en tieners er samen niet meer uitkomen. Een omschrijving die nogal van toepassing was op de relatie tussen Kitty en haar 18-jarige dochter Aleze uit Zuidoost.

Het arme kind mocht echt helemaal niets. Ja, afwassen, opruimen en zich tegen haar kleine zusje aan bemoeien. Aleze, inmiddels oud genoeg om te stemmen, moet altijd thuis zijn ver voor het donker wordt. Nu ze er zo eens over nadacht, realiseerde ze zich dat haar moeder haar zo kort hield dat ze eigenlijk helemaal geen vriendinnen had. Een overzichtelijke zaak, zou Lips denken: moeder Kitty moest ruimte geven. Loslaten, voor het te laat was. Huppetee, geen gezeur.

Gelukkig pakte Wortelboer de kwestie handiger aan dan Lips zou doen. In een gesprek kwam de aap uit de mouw: Kitty bleek op 18-jarige leeftijd te zijn verkracht. Iets waarvan ze was vergeten dat ze het nooit aan haar dochter had verteld.

Het had zo maar tenenkrommende televisie kunnen opleveren, maar het is aan Wortelboer te danken dat dat niet gebeurde. Ze levelt niet alleen met Aleze, niet veel jonger dan zijzelf, maar ook met moeder Kitty. Echt knap gedaan. Het programma is allesbehalve vernieuwend, Lips heeft alle ingrediënten al vaker gezien. Maar dit soort tv staat of valt bij de intenties van de makers en daarmee zit het bij dit programma wel goed.

