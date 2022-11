Puberale avonturen tegen het licht van de Troubles: Derry Girls is misschien wel de leukste serie die Netflix nu heeft

De hoofdpersonen van 'Derry Girls' zitten op een katholieke school die onder bevel staat van een cynische non met een vilein gevoel voor humor. Beeld Netflix

Eigenlijk valt er veel te weinig te lachen op Netflix. Er zijn series over seriemoordenaars en true crime in overvloed, plus enkele shows van stand-upcomedians, maar dan heb je het wel gehad.

Het is daarom een zegen dat Netflix de Ierse serie Derry Girls van het Britse Channel 4 heeft aangekocht. Alle drie seizoenen zijn beschikbaar. En wie alle afleveringen heeft gezien treurt om het slechte nieuws dat een vervolg er niet inzit.

Derry Girls speelt zich af in de Noord-Ierse stad Derry in de jaren negentig. Gevolgd wordt een vriendengroepje (vier meiden en een jongen die is aangewaaid uit Engeland en dus de pispaal is). De tieners zitten op een katholieke school die onder bevel staat van een cynische non met een vilein gevoel voor humor.

Kleurrijke figuren

Wat in de puberale avonturen van het vijftal op de achtergrond meespeelt zijn de Troubles, de aanslagen van de IRA en de voortdurende aanwezigheid van Britse soldaten. Maar de hoofdfiguren laten hun leven daar niet door vergallen. Ze halen streken uit, lonken er op los en nemen hun klasgenoten voortdurend te grazen.

Wat maakt de serie zo goed? Het zijn vooral de vlijmscherpe dialogen waarmee de hoofdpersonages elkaar bestoken. Beledigingen spuien is tot een kunst verheven. Niemand wordt gespaard in dit arbeidersmilieu dat wemelt van de kleurrijke figuren.

Schrijfster Lisa McGee baseerde de reeks deels op haar eigen jeugd in Derry. Dat is te merken. Alles oogt authentiek en de liefde voor dit milieu met een eigen woordenschat spat er vanaf.