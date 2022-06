Psychologische thriller over het dubbelleven van Judith/Margot: ‘Liegen is niet alleen maar slecht’

Virginie Efira in ‘Madeleine Collins’. In Parijs heet ze Judith, in Genève Margot.

Het hoofdpersonage van Madeleine Collins lijkt haar leven keurig ingedeeld te hebben. In Parijs heet ze Judith, is ze getrouwd met dirigent Michel en heeft ze twee tienerzoons. En in Genève is ze Margot, de partner van Abdel, en moeder van een jonge dochter. In de vernuftig geconstrueerde film van Antoine Barraud komt de kijker er stukje bij beetje achter dat het niet zo simpel is als het lijkt, terwijl het kaartenhuis van Judith/Margot steeds meer gaat wankelen.

Er zijn eerder films gemaakt over mensen met een dubbelleven, maar veelal over mannen. Was de tijd rijp voor een vrouwelijke variant?

“Zo kijk ik er niet naar – ik heb gewoon een idee en als dat me genoeg prikkelt ga ik het verder uitwerken. Hier begon het met het beeld van een vrouw die zich verplaatst, van de ene plek naar de andere. Simpelweg die beweging – een vrouw in treinen en auto’s. Daaruit groeide vervolgens het idee van een beweging tussen twee thuizen, en dus van een dubbelleven.”

Daarmee werd het een verhaal over liegen.

“Precies, en over hoe beangstigend liegen kan zijn. Het werd een psychologische thriller, waar eerdere versies van het scenario meer een familiedrama waren. We hebben tijdens het schrijven veel tijd gestoken in dat thrilleraspect. Die constructie luistert heel nauw, als een Zwitsers uurwerk. Uiteindelijk bleek de truc daarvoor eigenlijk heel simpel, maar het duurde heel lang voor we dat overzicht hadden. De truc is: elke scène geeft de kijker één stuk nieuwe informatie. Niet meer, niet minder.”

Dat klinkt bijna mathematisch, terwijl de film uiteindelijk draait om emoties.

“Die emotie is natuurlijk intiem verbonden aan die stukjes informatie, de informatie is emotie. Dat bleek ook weer tijdens de montage. In het scenario stonden allerlei overgangen: kleine brugscènes tussen de stukken informatie. Het leek logisch, een beetje ademruimte tussen de onthullingen. Maar dat werkte gewoon niet – de film stond het niet toe.”

Het duurt tot vrijwel het eind van de film totdat de titel wordt uitgelegd. Waarom koos u Madeleine Collins?

“Die naam was zo’n stukje onverklaarbare inspiratie; hij kwam in me op en klonk goed. Wat ik er mooi aan vind is dat het op de een of andere manier klinkt als de titel van een negentiende-eeuwse roman. Dat is wat haar leugen voor mij is: ze schrijft haar eigen leven. Ze creëert continu fictie, omdat ze zich steeds uit de vorige leugen moet zien te redden. Dat heeft ook een zekere schoonheid. Liegen is niet alleen maar slecht.”

Dat is nogal een statement.

“Soms is liegen slecht, natuurlijk. Maar je kan een goed mens zijn of een slecht mens, en het is meestal niet het liegen dat dat bepaalt. Niet alle leugens zijn slecht. Soms is een leugen een manier om te worden wie je wilt zijn – misschien niet de beste manier, maar een manier. Ik woonde een tijd in Los Angeles, ver van mijn familie en vrienden. Ik kon dus zijn wie ik maar wilde. Ik heb daar enorm veel gelogen en het was heerlijk! Ik deed er niemand kwaad mee, dus waarom niet?”

