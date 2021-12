Promenade zette half bekend Nederland weer even op z’n plek

Promenade Gala. Beeld -

Toen Lips woensdagavond eens goed ging zitten voor het Promenade Gala, bedacht hij dat hij er op deze plek nu al een paar keer voor uitkwam: hij is fan van Promenade. Zó’n fan dat hij er geen kwaad woord over horen wil.

Nou ja, er zijn ergere dingen. Zo heeft Lips een collega-tv-recensent bij een andere krant die vorige week definitief uit de kast kwam als de doorzonxenofoob des vaderlands toen ze naar het programma Boer Ayoub had gekeken. Ze schreef: ‘Laat ik eerlijk zijn: als ik boer Ayoub en zijn rappende mocrovrienden op een Amsterdamse straathoek zou zien hangen, liep ik met een grote boog om ze heen. Of ik hield ze argwanend in de gaten, dook wat dieper in de kraag van mijn jas en zou mezelf alvast schrap zetten voor vrouwonvriendelijk gesis of een opmerking. Je weet immers nooit.’

Ach, Angela de Jong. Lips had nog wel een kwinkslag over haar verwacht, vooral omdat ze in eerdere afleveringen van Promenade niet gespaard werd. Vaste prik: de Angela de Jong-gong. Maar gisteravond ontbrak ze, misschien omdat de makers besloten het deze keer net even anders te doen dan we van ze gewend zijn. Lang verhaal kort: u gaat er van Lips weer geen kwaad woord over horen.

Verpakt als awardshow voor BN’ers zag hij hoe half bekend Nederland weer even op z’n plek werd gezet, waarschijnlijk zonder dat ze het zelf door zullen hebben. Het scherpst vond Lips de kritiek op al die programma’s die er worden gemaakt met mensen die het syndroom van Down hebben, om vervolgens zelf met het concept Dancing with downies op de proppen te komen.

Donderdag deel twee, en laat Lips eerlijk zijn: hij gaat weer kijken. En stiekem hoopt hij toch nog op de Angela de Jong-gong. Je weet immers nooit.

Reageren? hanlips@parool.nl.